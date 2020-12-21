‫زي تي إي تنشر ورقة بيضاء عن نشر شبكة 5 جي أس أيه

شنجن، الصين، 21 كانون الأول/ديسمبر، /بي آر نيوزواير/ — أصدرت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763‎.HK / 000063.SZ) وهي المزود الدولي الرئيسي لأنظمة الاتصالات المتقدمة وحلول التكنولوجيا الخاصة بالمؤسسات والمستهلكين للحصول على خدمة الإنترنت النقالة، اليوم ورقة بيضاء عن نشر شبكة 5 جي أس أيه، التي نشرتها وورلد موبايل لايف. تشرح الورقة البيضاء أن أس أيه هي الهيكلية المستهدفة لشبكة 5ي جي وهي تضع أساس صلبا لتحقيق لقيمة الـ 5 جي بالكامل.

توضح الورقة البيضاء تحديات وحلول 5 جي أس أيهٍ، التي توفر التغطية السلسة، والتعايش متعدد آر أيه تي (multi-RAT)، وتجزئة الشبكة الكامل، وتطبيقات شبكة وخدمات 5 جي للأعمال.

في ما يتعلق بالتغطية السلسة، فإن ثلاثة عوامل مثل منتجات 5 جي أن آر المتسلسلة للتغطية المرنة للسيناريو الكامل، وتكنولوجيا تحسين الوصل مع الأقمار الاصطناعية، والشبكات الإحداثية عالية التردد ومنخفضة التردد، هي مفتاح التغطية السلسة الفعالة من حيث التكلفة.

وفي الوقت نفسه، يمكن للشبكة الأساسية للهندسة المتقاربة، و BTS ذات الوضع المزدوج NSA / SA و SuperDSS تحقيق التعايش والتطور السلس لشبكات RAT المتعددة.

باعتبارها الوظيفة الحاسمة لشبكة الـ 5 جي، تم تحقيق تشريح الشبكة في نظام إدارة الشبكة الكامل. وتم تقديم بعض التقنيات والمنتجات المتطورة، مثل التجزئة الكاملة، و5 جي الخفيف، و UPF و MEC المتكامل في عمليات نشر الشبكات الخاصة وتطبيقات الخدمة.

علاوة على ذلك، قدمت الورقة البيضاء أيضًا بعض حالات تطبيق 5 جي الناجحة الموجهة للأعمال، على سبيل المثال، جهاز التحكم عن بعد تيانجن في المنفذ الذكي، ومصنع زي تي إي الذكي، حيث يتم إنتاج معدات 5 جي من زي تي إي بكفاءة مع شبكة زي تي إي.

بالإضافة إلى ذلك، تتوقع الورقة البيضاء أن يتم استخدام شبكة 5 جي 3GPP R16 للاستخدام التجاري في العام 2022 لاستكشاف قيم تطبيقات 5 جي بشكل أكبر.

التالي هي الرابط للوصول إلى الورقة البيضاء عن النشر التجاري لـ 5 جي أس أيه.

https://www.mobileworldlive.com/standalone-5g-now-ready-for-prime-time5

شركة زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. ولقد التزمت الشركة بتزويد العملاء بابتكارات متكاملة وشاملة لتقديم التميز والقيمة مع تقارب قطاعي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. تبيع شركة زد تي إي المُدرجة في بورصات هونغ كونغ وشنجن (تحت رمز الأسهم إتش: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

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مارغريت ما

زي تي إي كوربوريشن

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