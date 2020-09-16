‫زي تي إي وأومديا تصدران ورقة بيضاء حول شفافية الأمن والضمان في عالم الـ 5 جي

شنجن، الصين، 16 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أصدرت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، ورقة بيضاء بعنوان “شفافية الأمن والضمان في عالم الـ 5 جي”، بالتعاون مع شركة أومديا، وهي شركة أبحاث تكنولوجية عالمية كبيرة.

وفقًا للورقة البيضاء، يعد الضمان الشامل للأمن أمرًا ضروريًا للنظام بأكمله في عصر الـ 5 جي، بدءًا من أجهزة إنترنت الأشياء إلى شبكات الـ 5 جي، ومن الأنظمة إلى العمليات. يتطلب ضمان الأمن الفعال حقًا التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية، فضلاً عن التقييمات المنتظمة، وذلك لمواجهة التحديات الناشئة التي يطرحها نشر الـ 5 جي العالمي.

كرست زي تي إي نفسها للبحث عن حلول الأمن السيبراني الاستباقية لسنوات عديدة. تشير الورقة البيضاء إلى أن القدرات الأمنية الحالية لشركةزي تي إي وخبرتها وخارطة طريقها قد أظهرت آلية للتعاون والشفافية والانفتاح، في محاولة لمعالجة المخاطر والتحديات الأمنية القادمة في عالم الـ 5 جي.

بالإضافة إلى ذلك، توضح الورقة البيضاء أن الأمن السيبراني هو الأولوية القصوى للبحث والتطوير في منتجاتزي تي إي وتقديم الخدمات. أنشأتزي تي إيآلية شاملة لضمان الأمن السيبراني وفقًا للقوانين والمعايير. وفي الوقت نفسه، اعتمدتزي تي إي لسلة من تدابير الأمن السيبراني، مثل نموذج خطوط الدفاع الثلاثة، وفريق الاستجابة لحوادث أمان المنتج، ومختبرات الأمن السيبراني، وتقييمات الأمان.

في آب/أغسطس 2020، اجتازتزي تي إي تدقيق NESAS من جي أس أم أيه، مما يدل على أمان عمليات تطوير ودورة حياةالـ 5 جي من زي تي إي.

وقال ماكسين هولت، مدير الأبحاث الأول للأمن السيبراني في أومديا: “الرقمنة تحدث منذ سنوات عديدة، وهناك حاجة إلى ضمان أمان شامل يتماشى مع الرغبة في المخاطرة. التفكير في المخاطر الرقمية من حيث الأشخاص والعملية والتكنولوجيا لحماية سرية وسلامة وتوافر المعلومات هو مزيج سوف تتعرف عليه العديد من المنظمات. الأمن السيبراني هو تحد عالمي يجب على جميع اللاعبين المساهمة فيه من أجل تحقيق والحفاظ على شبكة 5 جي آمنة وموثوقة بأداء عال.”

وقال جونغ هونغ، نائب الرئيس وكبير مسؤولي الأمن فيزي تي إي: “زي تي إي مستعدة بالكامل وتأمل في التعاون مع العملاء وأصحاب المصلحة في الصناعة لمواجهة التحديات الأمنية المقبلة. نتوقع بناء شبكة 5 جي آمنة وجديرة بالثقة لتمكين حياة رقمية أفضل للجميع.”

وإلى الأمام، ستواصلزي تي إيالحفاظ على الشفافية والانفتاح واعتماد نهج قائم على المخاطر لإدارة الأمن طوال دورة حياة المنتج. علاوة على ذلك، ستلتزم الشركة بالمتطلبات التنظيمية والمعايير الفنية، وتنفيذ التقييمات، والحصول على الشهادات المطلوبة من قبل العملاء والمنظمين.

ما يلي الرابط للوصول إلى الورقة البيضاء، “شفافية الأمان والضمان في عالم الـ 5 جي”:

https://www.omdia.com/resources/product-content/2020/09/01/14/22/security-transparence-and-assurance-in-a-5g-world

ستستضيف زي تي إي وأمديا ندوة عالمية على الإنترنت بعنوان “ضمان الأمن الشامل أساسي في حقبة الـ 5 جي”، يوم 16 أيلول/سبتمر من الساعة 17.00 للساعة 18.00 (جي أم تي + 8). للتسجيل للمشاركة في هذه الندوة، يرجى زيارة: https://www.lightreading.com/webinar.asp?webinar_id=1691&webinar_promo=5621

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