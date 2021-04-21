‫سامسونايت تكشف الستار عن تشكيلة أمتعة “ماغنوم إيكو” المستدامة

Press Release

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دبي الإمارات العربية المتحدة – Media OutReach – 21 أبريل 2021 – في يوم الأرض 22 أبريل، تطلق سامسونايت ماغنوم إيكو – تشكيلة من الحائب خفيفة الوزن والقوية والتي تتماشى مع التقدمات المبتكرة للمواد المعاد تدويرها Recyclex™.. ينقل هذا الإطلاق سامسونايت خطوة إلى الأمام عبر رحلتها المسئولة لأن تصبح شركة الأمتعة الأكثر استدامة حول العالم.

يتم استخدام تكنولوجيا مادة Recyclex™. على ماغنوم إيكو، حيث يستخدم الغلاف الخارجي البولي بروبلين المعاد تدويره بينما النسيج الداخلي مصنوع من زجاجات البولي اثلين. إلا أن ماغنوم إيكو لا تخاطر بجودتها أو قوتها محافظة بذلك على الموثوقية المضمنة في جوهر سامسونايت. المتانة فقط تضيف إلى جهود الاستدامة الخاصة بمدى ماغنوم إيكو عن طريق ضمان الحفاظ على مسار كل حقيبة وإبعادها عن مكب النفايات لأطول فترة ممكنة.

هذه التشكيلة الجديدة هي ثمرة سنوات من البحث والتطوير والتعاون عن كثب مع كواليتي سيركيولار بولميرز، المشروع المشتركة لإعادة تدوير البلاستيك في السويس وليونديل بيز 2. ولقد علق الرئيس التنفيذي للسويس لإعادة التدوير والاسترجاع في آسيا – أنطوان جرانج – قائلا ” يسعدنا تزويد سامسونايت بحلول تغطي سلسلة القيمة بالكامل لإنتاج مواد خام ثانوية عالية الجودة والوفاء بأعلى المعايير من الصناعات للمستهلكين”.

“نحن فخورون بكوننا جزء من الحل لإنهاء مخلفات البلاستيك ونرحب بفرصة عقد شراكة مع سامسونايت للعمل على تحقيق هذا الهدف”. هذا ما قاله نائب الرئيس التنفيذي والأوليفينات العالمية والبولي أوليفينات لـ ليونديل بيز2 – كين لين. “ماغنوم إيكو هو استغلال أمثل لموادنا المعاد تدويرها لأنه يعطي غرض جديد لهذا المورد القيم عن طريق تزويد المسافرين بمنتج طويل الأمد.

كما يحتوي ماغنوم إيكو أيضا على نوعيات خفيفة الوزن ومقاومة للتأثر. هذا ولقد خضعت الحقيبة لجميع اختبارات القوة الصارمة التي تشتهر بها سامسونايت والأخف من نوعه. تتيح التشكيلة خمس خيارات من الألوان المرغوب فيها، كل منها مستوحى من الطبيعة. وعندما نتطرق للأمن، يمكن للمسافرين الاطمئنان بشأن أمان أمتعتهم بفضل نظام الإقفال ثلاثي النقاط.

ولقد قال رئيس سامسونايت في آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط – بأول ميلكبيكي – “ماغنوم إيكو هو دليل أخر على ريادتنا للحلول الجديدة على مر العقود والذي يأتي لتيسير رحلة المسافرين”,

لمستهلكي إيكو الواعيين اليوم والذين هم غير مستعدين للمخاطرة بالمتانة والطراز، تشكيلة ماغنوم إيكو تصنع شريك سفر لا مثيل له.

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Sonali Varma

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