‫ستشارك Dante Labs في مؤتمر الرعاية الصحية الافتراضي السنوي الثالث والثلاثين لـPiper Sandler

Press Release

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نيويورك، 16 نوفمبر 2021 (GLOBE NEWSWIRE) — إنه من لمن دواعي سرور Dante Labs، أحد الرواد العالميين في مجال طب الجينوم والطب الدقيق، أن تعلن مشاركتها في مؤتمر الرعاية الصحية الافتراضي السنوي الثالث والثلاثين لـPiper Sandler. وفي الفترة من 22 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، ستتوفر العروض التقديمية للحضور المسجلين عن طريق الموقع الإلكتروني لمؤتمر Piper Sandler.

ستشارك Dante Labs في اجتماعات فردية في يوم الإثنين، الموافق 29 نوفمبر 2021. ويمكن طلب الاجتماعات حصريًا عن طريق Piper Sandler.

نبذة عن Dante Labs

Dante Labs هي شركة عالمية لبيانات الجينوم، تبني وتسوق تجاريًا فئة جديدة من تطبيقات الصحة وطول العُمر التحويلية بناءً على التسلسل الشامل للجينوم وعلى الذكاء الاصطناعي. تتضمن أصولنا واحدة من أكبر قواعد بيانات الجينوم الخاصة مع موافقة بحثية، وهي منصفة برمجيات مسجلة الملكية مصممة لإطلاق العنان لقوة بيانات الجينوم على نطاق واسع والعمليات الابتكارية ذات الملكية التي تتيح نهجًا صناعيًا للتسلسل الجينومي.

جهة الاتصال

Giorgio Lodi

media@dantelabs.com

0671 191 0862 39+

www.dantelabs.com