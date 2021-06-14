‫سرايا العقبة ووتربارك في الأردن تستقبل الضيوف رسمياً اعتباراً من 3 يوليو

14 يونيو 2021: أعلنت سرايا العقبة ووتربارك، مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى الأردن عن موعد الافتتاح الرسمي أمام الضيوف من داخل المملكة وخارجها في 3 يوليو 2021، حيث سيتمكن الضيوف من الاستمتاع بأروع المغامرات المائية والتجارب الترفيهية العالمية مع أكثر من 25 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً.

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https://www.multivu.com/players/uk/8906851-saraya-aqaba-waterpark-jordan-to-open-its-doors-july-3rd/

تقع سرايا العقبة ووتربارك في قلب مدينة العقبة الأردنية، وتمتد على مساحة تزيد عن 28,500 متر مربع، وهي الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة، وتقدم العديد من الألعاب والمنزلقات والتجارب المائية المميزة إلى جانب باقة من خيارات الطعام المناسبة للعائلات. وسيتمكن ضيوف سرايا العقبة ووتربارك من قضاء أوقات ترفيهية مع العديد من التجارب المستوحاة من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن، بما في ذلك “مغامرة البحر الميت” التي تهبط بالضيوف بشكل عمودي من ارتفاع 40 قدم تقريباً، “سباق وادي رم” الذي يتيح للأصدقاء التنافس على المركز الأول على منزلقة متعددة المسارات، و“أكوا جرش” التي تضم منطقة صممت خصيصاً لتقدم تجربة ترفيهية متكاملة للضيوف الصغار وتتميز بالعديد من التجارب العائلية.

وتحتضن سرايا العقبة ووتربارك باقة من خيارات الطعام العائلية، حيث يمكن للضيوف بعد قضاء يوم حافل بالمتعة والترفيه التوجه إلى “مطعم المدينة الوردية” الذي يقدم قائمة متنوعة من خيارات الطعام بدايةً من الأطباق العائلية الكبيرة، وصولاً إلى الوجبات الخفيفة وغيرها. كما تتواجد عدة أكشاك للمرطبات في مختلف أنحاء المدينة لتقدم مجموعة متنوعة من الوجبات الخفيفة والمثلجات والمشروبات الغازية والعصائر الطازجة وغيرها. ويمكن للضيوف الراغبين في قضاء وقت مليء بالمرح في الأجواء الخارجية المميزة زيارة “سوق السيق“، للحصول على جميع المستلزمات الأساسية.

وبهذه المناسبة، قال كريس فان دير ميروي، مدير عام سرايا العقبة ووتربارك: “يسعدنا الإعلان عن موعد الافتتاح الرسمي لسرايا العقبة ووتربارك لتكون مدينة الألعاب المائية الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة والتي ستقدم لضيوفها القادمين من داخل المملكة وخارجها أجمل المغامرات المائية مع الألعاب والمنزلقات والتجارب الترفيهية المختلفة التي تناسب الضيوف من مختلف الأعمار. لقد تم تصميم سرايا العقبة ووتربارك لتوفر للعائلات أجواء ترفيهية فريدة في الألعاب والمنزلقات المائية أو خارجها. ونتطلع إلى الترحيب بالضيوف واستقبالهم في سرايا العقبة ووتربارك للاستمتاع بتجارب ترفيهية استثنائية ومغامرات مائية لا تنسى”.

وتقع سرايا العقبة ووتربارك في مدينة سرايا العقبة السكنية التي تحتضن مزيجاً فريداً من المرافق والوحدات السكنية والتجارية والترفيهية. وقد قامت شركة “إيجل هيلز” الأردن، المطور العقاري الأكبر في المملكة بتطوير سرايا العقبة ووتربارك، في حين تتولى شركة فرح إكسبيرينسز التابعة لشركة “ميرال لإدارة الأصول” المطورة للوجهات في أبوظبي، إدارة العمليات التشغيلية.

لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: https://sarayaaqabawaterpark.com/

ملاحظات للمحرر:

ساعات العمل:

· يومياً من الساعة 10 صباحاً حتى 6 مساءً

أسعار التذاكر:

· تذكرة الدخول ليوم واحد: 35 دينار

نبذة عن سرايا العقبة ووتربارك

تقع سرايا العقبة ووتربارك في قلب مدينة العقبة، المدينة الساحلية الوحيدة في الأردن، وتضم أكثر من 25 لعبة ومنزلقاً مائياً ومرفقاً ترفيهياً، إلى جانب باقة من المطاعم والمقاهي لتقدم لضيوفها مغامرة مائية مميزة، حيث تُعد الأولى من نوعها في مدينة العقبة والأكبر على مستوى المملكة.

وعند افتتاحها هذا العام، ستحتضن سرايا العقبة ووتربارك، التي تمتد على مساحة أكثر من 28,500 متر مربع، العديد من التجارب المائية الفريدة التي تقدم مغامرة مميزة لا تُنسى للضيوف، من خلال ألعاب ومرافق ترفيهية استوحت اسماءها من عدد من المعالم الثقافية والأثرية المشهورة في الأردن بما في ذلك جرش ووادي رم وغيرها الكثير.

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1529563/Saraya_Aqaba_Waterpark.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1529571/Saraya_Aqaba_Waterpark_Logo.jpg