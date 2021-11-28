‫سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل تتشارك مع منظمة ستارت أب نيشن سنترال Start-Up Nation Central وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية لاستضافة منتدى الأعمال والابتكار الأول من نوعه في إسرائيل

وقد أطلق سعادة السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل الخاجة (Mohamed Al Khaja)، منتدى الأعمال الإماراتي الإسرائيلي، بناء على التزامه نحو الابتكار والعلاقات مع منظمةStart-Up Nation Central الإسرائيلية غير الحكومية لتعزيز الابتكار التكنولوجي بين البلدين

وقد تناول المؤتمر الخطابات الرئيسية التي ألقاها كل من وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، سعادة الدكتور/ أحمد بلحول الفلاسي (Ahmed Belhoul Al Falasi)؛ ووزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، سعادة الدكتور/ ثاني الزيودي (Thani Al Zeyoudi)؛ ووزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي (Orna Barbivai)؛ ووزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزوف (Yoel Razvozov)؛ ومدير عام وزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، الدكتور رون مالكا (Ron Malka)

TEL AVIV، Israel, 28 نوفمبر / تشرين ثاني 2021 /PRNewswire/ — استضافت سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في إسرائيل، بالشراكة مع منظمة Start-Up Nation Central غير الربحية ووزارة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، قادة الحكومة والأعمال في تل أبيب يوم الأربعاء في أول مؤتمر أعمال ثنائي القومية بين البلدين.

وقد أطلق سعادة السفير الإماراتي لدى إسرائيل، محمد آل الخاجة (Mohamed Al Khaja) منتدى الأعمال الإماراتي الإسرائيلي بالشراكة مع منظمة Start-Up Nation Central، الرئيس التنفيذي للمنظمة آفي هاسون (Avi Hasson) لتعزيز علاقات أعمق بين البلدين في مجالات التجارة والتجارة والتكنولوجيا الفائقة والابتكار. يرى السفير آل الخاجة في هذه الشراكة حجر الزاوية لعلاقة ثنائية قوية. وأبرز المؤتمر التزام البلدين بالابتكار كوسيلة لتعزيز الروابط بين الأعمال وإنشاء مركز إقليمي مشترك لريادة الأعمال.

وتناولت المواضيع الرئيسية للمؤتمر ما يلي:

.دور الشركات متعددة الجنسيات كمحرك للابتكار التكنولوجي. .طرق لخلق نظام بيئي مبتكر يمكن أن يفيد المنطقة. .فرص نمو الأعمال. .دور التعاون في تحقيق النجاح التجاري المفيد للطرفين.

وحضر هذا الحدث ما يقرب من 200 شخص يمثلون نخبة من دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الإسرائيلية وعالم الأعمال. ويمثل ذلك أول وفد أعمال ترعاه الدولة من دولة الإمارات العربية المتحدة. يذكر أن حدث يوم الأربعاء هو الاول منذ توقيع اتفاقيات ابراهام التى يجتمع فيها زعيما البلدين فى اسرائيل تحت سقف واحد فى بيئة تنظمها حكومتا البلدين.

وعقب هذا الحدث، زار معالي وزير الدولة لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة في دولة الإمارات العربية المتحدة، سعادة الدكتور/ أحمد بلحول الفلاسي ووزير الدولة للتجارة الخارجية، سعادة الدكتور/ زار الدكتور ثاني الزيودي (Thani Al Zeyoudi) المقر المركزي لمنظمة Start-Up Nation Central للاجتماع مع رواد الأعمال من شركات التكنولوجيا والشركات الناشئة الإسرائيلية الرائدة.

وفي يوم الخميس، سيعقد المشاركون في المؤتمر الإماراتي سلسلة من اجتماعات المائدة المستديرة والاجتماعات الخاصة مع نظرائهم الإسرائيليين.

وقال سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إسرائيل، سعادة السفير محمد آل الخاجة: “بما أننا شعب في المنطقة، من أجل النهوض بمجتمعاتنا واقتصاداتنا، من الضروري لجميع الجهات الفاعلة في هذه القاعة، ونظرائنا إيجاد سبل “للتمسك” بهذه العلاقة والعمل معًا لفتح الأبواب والتنقل بشكل صحيح ودمج نقاط القوة في مجتمعاتنا واقتصاداتنا معًا. ونحن فخورون ومتحمسون لاستضافة الشركات الناشئة والشركات والمشاريع المشتركة الإسرائيلية بهدف الاستفادة من اللغة، والعلاقات الثقافية والعالمية للسوق الإماراتية الديناميكية، والسماح لكم بالاستفادة من مجموعة المواهب المتنوعة وحنكة الأعمال العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة”.

وذكر وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، سعادة الدكتور/ ثاني الزيودي: “من اللافت للنظر حقًا أنه بعد مرور عام واحد فقط على إجراء اتفاقات أبراهام، أقمنا بالفعل علاقات قوية في شكل اتفاقات تجارية وأتفاقات أعمال. وهذا أكثر من مجرد أساس يمكن البناء عليه. إنها شراكة متينة ذات أهمية حقيقية، ليس فقط لدولنا، ولكن للمنطقة والعالم ككل”.

وقال وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، سعادة الدكتور/ أحمد بلحول الفلاسي: “في كل مكان أنظر إليه أرى محاذاة، سواء من حيث نقاط قوتنا أو تحدياتنا، عندما يتعلق الأمر بالشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات الناشئة، والسياحة. هناك الكثير من الطرق التي يمكننا من خلالها العمل معًا وتمكين أعمالنا من التوسع من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى إسرائيل، وعلى العكس من ذلك.”

وذكرت وزيرة الاقتصاد والصناعة الإسرائيلية، أورنا باربيفاي: “ستواصل وزارة الاقتصاد والصناعة تعزيز المصالح المشتركة بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة. إن وصول الوفد يمكننا من تعريف رواد الصناعة والأعمال الإماراتيين الزائرين بثروة إسرائيل من الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال والبحوث. وهذا المؤتمر يدل على إقامة علاقات اقتصادية بين البلدين، وستواصل إسرائيل تعزيز العلاقات التجارية والشراكات مع الإماراتيين، مع الاعتراف بإمكاناتهم في مساعدة النمو الاقتصادي”.

وقال آفي حسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة Start-Up Nation Central : “نحن سعداء للغاية بالشراكة في هذا الحدث الذي لم يسبق له مثيل من حيث مستوى المشاركين فيه وإمكانية تأثيره على المنطقة. كمنظمة تركز بشكل كبير على دور دبلوماسية الابتكار، لا يمكننا أن نكون أكثر سعادة بروح الابتكار والتعاون في هذا الحدث. ونتطلع إلى مواصلة العلاقة القوية مع شريكنا سعادة السفير آل الخاجة والشركاء الحكوميين والتجاريين الآخرين في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتطوير النظم البيئية للابتكار في كلا البلدين لتحقيق النمو الاقتصادي المشترك”.

وكان من بين المشاركين في هذا الحدث كبار المسؤولين الحكوميين، والشركاء الإداريين لصناديق الاستثمار في الأسهم، وأعضاء مجلس الإدارة والمديرين التنفيذيين رفيعي المستوى من الشركات الرائدة في كلا البلدين. وكان من بين المتحدثين: وزير الدولة الإماراتي لريادة الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة، سعادة الدكتور/ أحمد بلحول الفلاسي؛ ووزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، سعادة الدكتور/ ثاني الزيودي؛ ووزير السياحة الإسرائيلي، يوئيل رازفوزوف؛ والمدير العام لوزارة الاقتصاد الإسرائيلية، الدكتور/ رون مالكا؛ والمدير العام لشركة دبي للاستثمار الصناعي Dubai, Investments Industries، سعادة الرئيس محمد سعيد الرقباني (Muhammad Saeed Al Raqbani)؛ ووكيل وزارة التنمية الاقتصادية، صاحب السعادة راشد البلوشي (Rashed Al Balooshi)؛ ورئيس مجموعة شتراوس (Strauss Group)، أوفيرا شتراوس (Ofra Strauss)؛ والعضو المنتدب الأول لشركة بلاكستون إسرائيل (Blackstone Israel)، يفات أورون (Yifat Oron)؛ والمؤسس والمدير العام لشركة ENEL Israel، عيران ليفي (Eran Levy)؛ ورئيس إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، أوهاد كوهين (Ohad Cohen)؛ ونائب الرئيس التنفيذي لشركة موانئ دبي العالمية (DP World) صاحب السعادة محمد المعلم (Mohammed Al Muallem)؛ ورئيسة المجموعة الرقمية في موانئ أبوظبي، الدكتورة نورا الهيري (Noura Aldhaheri)؛ ونائب الرئيس للقسم الدولي بهيئة الابتكار الإسرائيلية نيلي شاليف (Nili Shalev)؛ ورئيس إدارة التجارة الخارجية في وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، أوهاد كوهين؛ والمدير التنفيذي المركزي لمنظمة Start-Up Nation ويندي سينغر (Wendy Singer)، ومؤلف كتاب “Chutzpah” ومؤسس شركة Synthesis، إنبال أريلي (Inbal Arieli).

حول منظمة Start-Up Nation Central :

تعتبر منظمةStart-Up Nation Central‎ ‎ هي الطريق المبتكر للشركات والحكومات والمستثمرين للتواصل مع النظام البيئي الإسرائيلي للتكنولوجيا. تحفز منظمةStart-Up Nation Central‎ ‎ فرص النمو من خلال جلب الابتكارات التكنولوجية الإسرائيلية إلى الأعمال التجارية العالمية والتحديات المجتمعية. وقد تأسست‎ منظمStart-Up Nation Central‎ ‎ في عام 2013 ومقرها في Tel-Aviv، Israel، وهي منظمة غير ربحية تمولها الأعمال الخيرية.

وتعتبر Start-Up Nation Finder منصة مجانية على الإنترنت للتعرف على مؤسسات التكنولوجيا الإسرائيلية وإشراكها بناءً على اهتمامات العملاء المحددة. وتُعد منصة أعمال الابتكار هذه مركزًا للمعرفة الشاملة بالشركات الناشئة الإسرائيلية، والمستثمرين، ومراكز تسريع الأعمال، والشركات متعددة الجنسيات، والابتكارات القائمة على التكنولوجيا المرتبطة بالبحث الأكاديمي. كما تُوفِّر المنصة مفتوحة المصدر معلومات محدثة ورؤى حول الآلاف من شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الفعّالة.