‫سلسلة هواتف Reno3 OPPO – روعة التصميم والابتكار التقني متوفرة الآن في دولة الإمارات

تأتي السلسلة المعززة بأحدث التقنيات باللونين Auroral Blue (الأزرق الشفقي) و Midnight Black (الأسود الليلي) وتتوفر عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لشركة OPPO ولدى المتاجر الإلكترونية الشريكة “أمازون” و”نون”

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 مارس 2020: أعلنت OPPO عن توفر سلسلة هواتفها الأحدث Reno3 في أسواق دولة الإمارات العربية المتحدة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي ولدى المتاجر الإلكترونية الشريكة “أمازون” و”نون”. وتأتي السلسلة مزودة بكاميرا مزدوجة أمامية بدقة 44+2 ميغابكسل ومدعومة بأحدث إصدار من نظام التشغيل ColorOS 7، لتجسد بذلك نموذجاً رائداً لروعة التصميم والابتكار التقني في عالم الهواتف الذكية.

تستوحي السلسلة تصميمها من أضواء السماء الطبيعية وتمتاز بلونين ساحرين للغطاء الخلفي هما Auroral Blue (الأزرق الشفقي) وMidnight Black (الأسود الليلي)، لتضع جمال الطبيعة الخلابة في يد عشاق التفرد. يتمتع هاتف OPPO Reno3 Pro بذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت وذاكرة تخزين بسعة 256 جيجابايت، وكاميرا تقريب رباعية خلفية بدقة 64 ميغابكسل، وأمامية مزدوجة بدقة 44 ميغابكسل مع خاصية التشغيل الليلي الفائق، وشاشة Super AMOLED ويبلغ سعره 1,899 درهم، بينما يأتي هاتف OPPO Reno3 بذاكرة تخزين سعة 128 جيجابايت وذاكرة عشوائية بحجم 8 جيجابايت وكاميرا تقريب رباعية خلفية بدقة 64 ميغابكسل وأمامية بدقة 44 ميغابكسل ويتوفر بسعر قدره 1399 درهم.

وفي هذا السياق، قال إيثان تشيوي، رئيس OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا: “منذ انطلاقتها الأولى في السوق العالمية في عام 2009، حافظت OPPO على وعدها بأن تصبح علامة عالمية تواكب تطلعات أسواقها المحلية. ونحن على ثقة بأن سلسلة Reno3 الجديدة ستحظى بإعجاب عشاق التقنيات الحديثة وتتخطى توقعاتهم بفضل قدرات الكاميرا الفائقة، لا سيّما أن الابتكار الذي يركز على للمستهلكين يأتي في صميم استراتيجية منتجاتنا وانطلاقاً من حرصنا المتواصل على تقديم منتجات متميّزة لعملائنا في المنطقة”.

تحظى سلسلة OPPO Reno باستحسان محبي التقنيات الحديثة حول العالم بفضل كاميراتها فائقة الدقة منذ إطلاق هاتفها الأول العام الماضي. وتقوم السلسلة على واجهة نظام التشغيل الأحدث ColorOS 7 وتوفر للمستخدمين تجربة فريدة تكملها الألوان الجذابة والصور الواضحة في كل صورة يلتقطونها.

وضوح فائق في كل صورة مع هاتف OPPO Reno3 Pro

يأتي هاتف Reno3 Pro مزوداً بكاميرا تقريب رباعية بدقة 64 ميغابكسل تتضمن العدسة الرئيسية فائقة الوضوح بدقة 64 ميغابكسل، والعدسة المقربة بدقة 13ميغابكسل، وعدسة الزاوية الواسعة الفائقة بدقة 8 ميغابكسل وعدسة العمق بدقة 2 ميغابكس. ويمكن للكاميرا الأساسية فائقة الوضوح والحساسية استشعار الضوء بدقة أكبر، وبالتالي التقاط أدق التفاصيل وإضفاء المزيد من الوضوح والحيوية على الصور.

وإضافة لذلك، عملت OPPO على تطوير خاصية الفيديو فائق الثبات Ultra Steady Video إلى النسخة الثانية Ultra Steady Video 2.0 في هاتف Reno3 Pro. وبفضل خاصيات “البوكيه” والتقريب في تصوير الفيديو ووضع تحسين جمالية الصورة بالذكاء الاصطناعي، يتيح هاتف Reno3 Pro للمستخدمين القدرة على إطلاق العنان لخيالهم عبر معالجة مقاطع الفيديو بكفاءة عالية تضفي عليها طابعاً سينمائياً أخاذاً. ويأتي الهاتف مزوداً ببرنامج تحرير الفيديو الذكي Soloop، ليتيح للمستخدمين تسجيل لحظات حياتهم بكفاءة عبر مقاطع الفيديو.

إشادة واسعة بالأداء الفائق

حظيت سلسلة هواتف Reno3 بإعجاب المستخدمين حول العالم نظراً لأدائها المتميز وتم تكريمها من قبل مؤسسات عالمية مرموقة، فقد حصل هاتف Reno3 Pro على شهادة العرض بعناية فائقة Full Care Display Certification المقدمة من شركة TÜV راينلاند والتي تتطلب أعلى معايير جودة العرض وتقنيات حماية العين، مما يؤكد على مكانة OPPO الرائدة في الشاشات المتميزة وجهودها المتواصلة لتحسين تجربة العملاء. وحصدت تقنية الشحن فائق السرعة VOOC Flash Charge 4.0 في هاتف Reno3 Pro على شهادة الشحن السريع الآمن Safe Fast-Charge System Certification من شركة TÜV راينلاند تقديراً لسرعة الشحن، بعد اجتياز اختبار شحن 50% من بطارية الهاتف خلال 20 دقيقة فقط الذي أجرته الشركة. وإضافة لذلك، تتيح إمكانات الصوت والصورة الحائزة على اعتماد دولبي في سلسلة Reno3 للمستخدمين الاستمتاع بتجربة صوتية وبصرية عالمية المستوى.

لمزيد من التفاصيل، يرجى التواصل مع:

لوسي عزيز

مدير العلاقات العامة الإقليمي

: lucy aziz@oppo.aeالبريد الإلكتروني

OPPO نبذة عن

OPPO هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال التقنيات الذكية، تعنى بتصنيع منتجات مفعمة بالفن والتقنية المبتكرة. واستناداً إلى العناصر الأساسية لعلامتها التجارية وتضم الشباب والجمال والريادة، تكرس OPPO مهمتها لتمكين المستخدمين الاستثنائيين من التمتع بجمال وروعة أحدث التقنيات.

دأبت شركة OPPO على مدى السنوات العشر الماضية على تصنيع الهواتف الذكية المزودة بأحدث تقنيات التصوير الجوّال. فقد أطلقت العلامة جهازها الأول “هاتف الابتسامة” (The Smile Phone) في عام 2008، لتستهل بذلك رحلتها الطموحة لاستكشاف وتقديم أروع التقنيات الاستثنائية، وها هي اليوم تقدم جماليات التقنيات للمستخدمين العالميين عبر الأجهزة الذكية ونظام التشغيل (ColorOS) وخدمات الإنترنت المبتكرة مثل سحابة OPPO وOPPO+.

وفي العام 2017، تم تصنيف OPPO رابع علامة تجارية للهواتف الذكية على مستوى العالم، وفقاً لأبحاث IDC (شركة البيانات الدولية). تتواجد شركة OPPO اليوم في 40 دولة في مناطق مختلفة ولديها 6 معاهد للبحوث و4 مراكز للبحث والتطوير حول العالم تحرص من خلالها على توفير تجربة غامرة لهواتفها الذكية وكاميراتها.

OPPO الشرق الأوسط وأفريقيا

في العام 2015، دخلت OPPO السوق المصري. وفي عام 2016، افتتحت الشركة أول مركز لها في الشرق الأوسط وأفريقيا في القاهرة لتعزز مكانتها في عدة دول في المنطقة منها مصر، والجزائر، وتونس، والمغرب، والإمارات العربية المتحدة، والمملكة العربية السعودية، وعمان، والكويت، والبحرين، وكينيا، ونيجيريا، والمشرق العربي.

أنشأت OPPO مصنعها في الجزائر في عام 2017، الأمر الذي جعل OPPO أول علامة تجارية صينية تنشئ مصنعًا في شمال إفريقيا. واستناداً إلى رؤى المستخدمين المحليين في كل دولة، تقدم OPPO MEA منتجاتها بما يتماشى مع الأذواق المحلية، بما في ذلك تعريب التسويق، للتواصل بشكل أفضل مع العملاء الشباب المحليين؛ وتوطين فريق العمل، لمعرفة المزيد عن المنطقة وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمستخدمين.

خلال العام الماضي، بدأت OPPO بتخصيص خط إنتاجها في منطقة الشرق الأوسط على وجه التحديد. وقد شمل ذلك إطلاق الهاتف الذكي الرائد OPPO Find X وطرح سلسلة OPPO Reno وتسعى OPPO لمواصلة تطوير خط إنتاجها المحلي لتقديم المزيد من المنتجات المتميزة لعملائنا في المنطقة.

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1138002/OPPO_Reno3.jpg