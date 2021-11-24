‫سوق أبوظبي العالمي والرابطة الدولية لتطبيقات بلوكتشين الموثوقة يوقعان مذكرة تفاهم لتأسيس وجود للرابطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلن سوق أبوظبي العالمي عن الشراكة الجديدة ضمن فعاليات الحدث الأبرز للتكنولوجيا المالية في المنطقة، فينتك أبوظبي 2021، الذي اشتضافه السوق من 22-24 نوفمبر، حيث وقع سوق أبوظبي العالمي والرابطة الدولية لتطبيقات بلوكتشين الموثوقة (INATBA) مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة ستطلق تأسيس الرابطة الدولية لتطبيقات بلوكتشين الموثوقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وإن سوق أبوظبي العالمي، بدوره كمركز مالي دولي تأسس بموجب مرسوم اتحادي في 2015 يعزز نمو القطاعين الاقتصادي والمالي من خلال توفير منصة عالمية للأعمال تدعم الابتكار، ويتضمن السوق أربعة سلطات مستقلة وهم سلطة سوق أبوظبي العالمي وسلطة التسجيل وسلطة تنظيم الخدمات المالية ومحاكم سوق أبوظبي العالمي.

بينما تجمع الرابطة الدولية لتطبيقات بلوكتشين الموثوقة (INATBA) الشركاء الاستراتيجين من القطاع والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة وصانعي السياسات والمنظمات الدولية والجهات التنظيمية والمجتمع المدني وهيئات وضع المعايير لدعم تقنيات البلوكتشين والسـجلات اللامـركزيـة ليتم تعميمها وتوسيع نطاقها عبر قطاعات متعددة في جميع أنحاء العالم. وتعزز الرابطة الدولية لتطبيقات بلوكتشين الموثوقة (INATBA) استخدام تقنية بلوكتشين من خلال تطوير أطر عمل عالمية حول المواضيع ذات الصلة بتقنية السـجلات اللامـركزيـة، بما في ذلك التمويل والتأثير الاجتماعي والمعايير والمزيد.

وبهذه المناسبة، قال جمعة الهاملي، المدير التنفيذي اﻷول للاستراتيجية وتطوير اﻷعمال لدى سوق أبوظبي العالمي: “نفخر بتوقيع مذكرة التفاهم الجديدة هذه مع الرابطة الدولية لتطبيقات بلوكتشين الموثوقة، حيث سنعمل سوياً على نشر المزيد من الوعي بالسياسات حول مواضيع البلوكتشين والأصول المشفرة في المنطقة. لقد رأينا عمل الرابطةمع المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي ونحن سعداء لإقامة علاقات مماثلة مع الهيئات التنظيمية الإقليمية.“

وأضاف مارك تافيرنر، المدير التنفيذي في الرابطة الدولية لتطبيقات بلوكتشين الموثوقة: “تعد أبوظبي مركزًا للابتكار والتنمية المالية وستكون هذه الشراكة مفيدة في تعزيز دورنا كمنظم عالمي لنظام بلوكتشين وستتيح إرساء علاقات جديدة مع الهيئات الحكومية.”

ومن الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم هذه تهدف إلى إقامة شراكة بين الرابطة الدولية لتطبيقات بلوكتشين الموثوقة وسوق أبوظبي العالمي من خلال ترسيخ وجود الرابطة في المنطقة، حيث سيساعد سوق أبوظبي العالمي الرابطة بتعزيز علاقاتها مع الشركات والجهات التنظيمية والجهات ذات الشأن من القطاع الحكومي في الإمارات والمنطقة. هذا ومن المقرر أن يقام مؤتمر الرابطة الدولية لتطبيقات بلوكتشين الموثوقة (Convergence 2.0) في الإمارات في عام 2022.

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