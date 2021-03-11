‫”سيتي بنك” يعلن عن تقاعد عتيق رحمن، رئيس مجموعة الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

Press Release

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دولة الإمارات العربية المتحدة، دبي، 11 مارس 2021 – بعد مسيرة عمل حافلة بالإنجازات لدى “سيتيبنك “، والتي استمرت لمدة 37 عاماً، أعلن البنك عن تقاعد عتيق رحمن، رئيس مجموعة الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من “سيتي بنك”.

قدم عتيق مساهمات هائلة تركت بصمة مضيئة في رحلة نمو “سيتيبنك “، ومن أبرزها دوره الرئيسي في تطوير خدمات البنك وترسيخ حضوره الريادي في قطاع الأسواق الناشئة.

انضم عتيق إلى برنامج “سيتي بنك” لتدريب الخريجينفي باكستان عام 1984، وانتقل إلى لندن في العام 1993 لتولي المسؤولية عن قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية. وفي أعقاب ذلك، شغل عتيق مجموعة متنوعة من المناصب الإقليمية والعالمية في “سيتي بنك”، بما فيها أسواق رأس المال والقروض وأعمال التمويل بالاستدانة. وفي عام 2009، انتقل إلى دبي لقيادة أعمال “سيتي” في الشرق الأوسط، ثم ما لبث أن توسع نطاق مسؤولياته لاحقاً ليشمل منطقة شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

وفي عام 2019، تولى عتيق قيادة مجموعة الأسواق الناشئة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا المشكّلة حديثا والتي تغطي أنشطة في 29 من بين 55 دولة في المنطقة يتواجد البنك فيها.

كما قام عتيق بإدارة عدد من علاقات العملاء الأكثر أهمية بالنسبة لسيتي بنك في المنطقة، هذا إلى جانب دوره في قيادة مجموعة من المعاملات المرتكزة على حقوق الامتياز.

ويغادرعتيق مجموعة الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا التي تحظى اليوم بمكانة ريادية تؤهلها لإتاحة فرص الاستثمار في الأسواق الناشئة للعملاء العالميين، فضلاً عن تمكين عملاء الأسواق الناشئة من الحصول على رأس المال وكسب عملاء جدد.

وكان للتطور المتسارع الذي شهدته هذه الأسواق خلال العقد الماضي دوراً كبيراً في خلق مجموعة من الفرص الجديدة لعملاء “سيتي بنك”، ومن هذا المنطلق، جاء تأسيس مجموعة الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيالتسخير الإمكانات الهائلة المحتملة التي تنطوي عليها هذه الأعمال.

وسيباشر البنك على الفور بالعمل على تحديد الخلف المناسب لعتيق رحمن لتولي مهام رئيس مجموعة الأسواق الناشئة لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

نبذة عن سيتي بنك:

يعتبر سيتي البنك الرائد على مستوى العالم، إذ ينتشر في أكثر من 160 دولة ويبلغ عدد حسابات عملائه أكثر من 200 مليون، ويوفر لعملائه من الأفراد والشركات والحكومات والمؤسسات مجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المالية، بما في ذلك الخدمات المصرفية الشخصية والائتمانية، والخدمات المصرفية للشركات وخدمات الاستثمار والوساطة في الأوراق المالية وإدارة الثروات.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع:www.citigroup.com

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1454655/Citi_Atiq_Rehman.jpg

Ahmed Salah – asalah@golin.ae