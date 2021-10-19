‫سينوبك تبدأ تشغيل أكبر مجمع لتخزين الغاز في شمال الصين موفرة 10 مليار متر مكعب من تخزين الغاز

تبلغ سعة منشأة تخزين الغاز 10.03 مليار متر مكعب وسيصبح ضمانًا قويًا للموارد لتخزين الغاز وحصاد الذروة من الشتاء حتى الربيع في شمال الصين وحوض النهر الأصفر بالإضافة إلى ضمان إمدادات غاز مستقرة.

تحتوي مجموعة تخزين الغاز تشونغ يوان التابعة لشركة سينوبك الآن على ثلاث مرافق تخزين، وهي Wen 23 و Wen 96 و Wei 11. كما تُعد منشأة تخزين الغاز Wei 11 القائمة الآن والجاري تشغيلها مكونًا رئيسيًا لإنشاء مجموعة تخزين الغاز الطبيعي التي تصل إلى 10 مليار متر مكعب. يقع مرفق التخزين عند تقاطع مقاطعتي هونان و شاندونغ ولديها قدرة تصميمية تبلغ 1.009 مليار متر مكعب. أكبر سعة استيعابية يومية في منشأة تخزين الغاز Wei 11 هي 5 ملايين متر مكعب، والتي يمكنها تلبية متطلبات الغاز لعشرة ملايين أسرة يوميًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستمتلك سينوبك منشآتها لتخزين الغاز في Wen 13 West و Bai 9 في منطقة حقل نفط تشونغ يوان وتشغيلها بحلول نهاية هذا العام بعد الانتهاء من البناء وحقن الغاز، مما يضيف ما يقدر بنحو 1.116 مليار متر مكعب من سعة تخزين الغاز للشركة والقدرات الاستيعابية.

تخزين الغاز هو “بنوك للغاز الطبيعي” تحت الأرض، وهي بنية تحتية للطاقة تدمج ذروة الحلاقة الموسمية وإمدادات الغاز في حالات الطوارئ واحتياطيات الطاقة الاستراتيجية الوطنية. ومع استمرار نسبة الغاز الطبيعي في التوسع في هيكل استهلاك الطاقة في الصين، أصبحت مؤشرات إمدادات الغاز الطبيعي بالإضافة إلى الاختلافات الموسمية بارزة بشكل متزايد. يمكن لتخزين الغاز “إيداع” فائض الغاز الطبيعي في السوق والـ “سحب” وقت نقص الإمدادات خلال موسم التدفئة الشتوي لتحقيق استيعاب الغاز الطبيعي.

تواصل شركة سينوبك تسريع بناء مرافق تخزين الغاز وتحسين تخزين الغاز والقدرات الاستيعابية في الصين. تتقدم الشركة لإكمال المشاريع الرئيسية بما في ذلك مجمع تخزين الغاز في تشونغ يوان ومرفق تخزين الغاز هوانج تشانج في مقاطعة هوبي والمزيد بعد الانتهاء من مرافق تخزين الغاز بما في ذلك Yong 21 في مقاطعة شاندونغ و Wei 11 في منطقة حقل نفط تشونغ يوان و Guxi في مقاطعة جيلين و Qingxi في مقاطعة سيتشوان، تعمل هذه المشاريع على توسيع نطاق تخزين الغاز الطبيعي بشكل مطرد وتحسين قدرة التخزين بشكل فعال وقدرة حلاقة الذروة لضمان توفير الغاز الطبيعي.

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