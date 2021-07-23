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‫سينوبك تنتهي من الاتفاق على أول صفقة ضخمة بسوق الكربون الوطني في الصين

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بكين، 23 يوليو/تمّوز 2021 / PRNewswire / — انتهت شركة الصين للبتروكيماويات، كود السهم HKG ): (0386, “ Sinopec ” بنجاح من الاتفاق على أول صفقة ضخمة بسوق الكربون الوطني الصيني في 21 يوليو/تمّوز، حيث اشترت 100000 طن من حصة انبعاثات الكربون من مجموعة الموارد الصينية China Resources group. وفقاً لبيانات المعاملات الرسمية التي تم الإفصاح عنها بواسطة بورصة شنغهاي للبيئة والطاقة ( SEEE) ، كانت هذه أول اتفاقية لصفقة ضخمة منذ الإطلاق الرسمي لسوق الكربون الوطني في الصين والمعاملة الوحيدة للاتفاقيات الضخمة في ذلك اليوم.

شركة سينوبك لديها ما مجموعه 17 شركة تابعة، ولديها محطات طاقة ذاتية الإمداد مدرجة في سوق الكربون الوطني، من بينها أربع شركات، وهي حقل نفط سينوبك شانلي، وسينوبك ماومينج للبتروكيماويات، وسينوبك شنغهاي للبتروكيماويات، وزد-تي-أتش-سي للطاقة، وشاركت جميعها في اليوم الأول لتجارة الكربون. يتم تشغيل أعمال تجارة الكربون الخاصة بـسينوبك من قبل شركة فرعية مملوكة بالكامل لها وهي الصينية الدولية المتحدة للبتروكيماويات ( UNIPEC ) باعتبارها الهيئة الرئيسية للعمليات، والتي تجري بشكل موحد معاملات الشركات في منظومة سينوبك بسوق الكربون الوطني.

تشارك سينوبك بنشاط في إنشاء أسواق الكربون التجريبية وسوق الكربون الوطني في الصين، ونفذت عمليات تفتيش لانبعاثات الكربون على مستوى النظام وأنشأت نظام لمعالجة بيانات انبعاثات الكربون في عام 2012، وبدأت في إنشاء نظام معلومات لإدارة أصول الكربون في عام 2015 من أجل تحسين كفاءة حساب انبعاثات الكربون ودقة البيانات بشكل فعال.. لقد أوفت جميع الشركات الرائدة التابعة لسينوبك بمهام الامتثال لحصص الكربون الخاصة بها بالكامل، وتراكمت لديها خبرة واسعة لدخول سوق الكربون الوطنية.

تعمل شركة سينوبك بثبات نحو تحقيق هدف صافي الصفر (معدوم). تعد صناعة الطاقة والكيماويات مجال عمل رئيسي للصين للوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون وبناء سوق الكربون. في عام 2020، اقترحت شركة سينوبك بناء شركة كيميائية رائدة في مجال الطاقة النظيفة، ولأول مرة، تم دمج “النظيفة” في رؤية الشركة وأهدافها.

تقوم الشركة ببناء مخطط صناعي من “مؤسسة واحدة وجناحين وثلاثة محاور واقعية” بجهود كبيرة، وإرساء أسس متينة لموارد الطاقة، وتقوية “الجناحين” لتحسين جودة النفط النظيف والتنمية الصناعية الحديثة، وتوسيع ” ثلاثة محاور واقعية”- باستكشاف طاقة جديدة ومواد جديدة واقتصاد جديد.

بينما تقترح الصين الوصول إلى ذروة انبعاثات الكربون في عام 2030 وتحقيق حياد الكربون بحلول عام 2060، تعمل شركة سينوبك على تسريع بناء نظام إمداد طاقة نظيف ومنخفض الكربون، وزيادة تعديلات الهيكل الصناعي والطاقة ومواصلة الحد من انبعاثات غازات المسببة للاحتباس الحراري. ستعمل سينوبك على خفض كثافة انبعاثات الميثان السنوية بنسبة 50٪ بحلول عام 2025، مع تطوير غابات خالية من الكربون ومحطات غاز خالية من الكربون ونماذج مميزة أخرى لتحقيق الحياد الكربوني قبل موعد هدف الصين والمساهمة في تقديم مساهمات جديدة في معالجة التغير المناخي العالمي.

سوق الكربون هو سوق يتم فيه تداول حقوق انبعاث ثاني أكسيد الكربون والغازات الدفيئة الأخرى كسلعة من أجل تحقيق الهدف العام المتمثل في التحكم في انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري. تتبنى آليات السوق للتحكم في الانبعاثات وتقليلها وتعزيز التطور الاقتصادي، وهي ابتكار مؤسسي مهم للتحول الأخضر ومنخفض الكربون.

يرجى زيارة سينوبك لمزيد من المعلومات.

حول شركة سينوبك

شركة سينوبك “. Sinopec Corp ” هي واحدة من أكبر شركات الطاقة والكيماويات المتكاملة في الصين. وتشمل عملياتها الرئيسية التنقيب والإنتاج والنقل عن طريق خطوط الأنابيب وبيع النفط والغاز الطبيعي؛ وبيع وتخزين ونقل المنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية ومنتجات الفحم الكيماوية والألياف الاصطناعية والأسمدة وغيرها من المنتجات الكيماوية؛ والاستيراد والتصدير، بما في ذلك أعمال وكالة الاستيراد والتصدير، للبترول والغاز الطبيعي والمنتجات البترولية والمنتجات البتروكيماوية والكيميائية وغيرها من السلع والتقنيات؛ والبحث والتطوير وتطبيق التقنيات والمعلومات.

وتضع سينوبك “تأجيج الحياة الجميلة” كمهمة مؤسسية لها، وتضع “الأشخاص، والمسؤولية، والنزاهة، والدقة، والابتكار، والفوز المتبادل” كقيم أساسية للشركة، وتتبع استراتيجيات التوجه نحو القيمة، والتطوير المدفوع بالابتكار، والتخصيص المتكامل للموارد، والتعاون المفتوح، والنمو الأخضر وذو انبعاثات الكربون المنخفضة، كما تسعى جاهدة من أجل تحقيق رؤيتها المؤسسية لبناء شركة عالمية رائدة في مجال الطاقة والكيماويات.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1579417/Sinopec_Closes_First_Bulk_Agreement_Transaction_China_s_National_Carbon_Market.jpg

الشعار من – https://mma.prnewswire.com/media/960416/SINOPEC_Logo.jpg