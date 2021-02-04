‫سي أف أي تتجاوز ال ٥٠٠٠ منتج وتطلق أسواق جديدة

دبي الامارات العربية المتحدة, 4 فبراير / شباط 2021 /PRNewswire/ —

تواصل مجموعة سي أف أي تعزيز النمو في جميع عملياتها وتحافظ على التحسينات المستمرة التي توفرها للمتداولين والمستثمرين.

واليوم، يعلن مزود التداول العالمي عن توفر أكثر من ٥٠٠٠ منتج للتداول مع إضافة أسواق جديدة، وهي أسواق هونغ كونغ هولندا واسبانيا. أيضاً، أصبح بإمكان عملاء سي أف أي تداول اليوان الصيني بالإضافة الى أزواج عملات جديدة للدولار السنغافوري، الكرون النرويجي، والكرونا السويدية.

وتُعتبر هذه الخطوة جزءاً مهماً من رؤية الشركة بأن تكون العلامة التجارية المفضلة لكل ما يتعلق بالاستثمار والتداول مع وجود خطط لإضافة المزيد من المنتجات خلال العام ٢٠٢١.

وتوفر سي أف أي الآلاف من العقود مقابل الفروقات على الأسهم العالمية، العملات، المعادن، السلع، الصناديق الاستثمارية المدرجة وذلك عبر منصة واحدة توفر بنية تحتية قوية للتداول بعمولات تبدأ من صفر، فروق أسعار تنافسية للغاية ونموذج مصمم لتوفير تنفيذ فائق السرعة خصوصاً خلال التقلبات المرتفعة للأسواق العالمية.

كما أعلنت سي أف آي في يناير ٢٠٢١، عن تخفيض فروقات الأسعار الخاصة بها بنسبة تصل إلى ٣١٪ مع بدء بعض الفروقات من صفر.

الجدير بالذكر أن سي أف أي حاصلة على جوائز دولية عديدة آخرها جائزة ‘أفضل وسيط مالي للتداول عبر الإنترنت في الشرق الأوسط’ لعام ٢٠٢٠.

من جهتهم، علّق المؤسسون والمديرون التنفيذيون لمجموعة سي أف أي المالية، السيد هشام منصور والسيد إدواردو فاخوري: “ان توسيع المجموعة الحالية من منتجات سي أف أي یُعد أمًرا مهماً لمساعدة عملائنا في العثور على فرص أكثر. وتُعتبر سي أف آي اليوم واحدة من الشركات القليلة حول العالم التي تقدم مثل هذه المجموعة الواسعة من الخدمات والمنتجات كما سنواصل تقديم التحسينات والابتكارات التي من شأنها، كما يقول شعارنا، تمكين عملائنا عبر توفير الخدمات الأكثر ابتكارًا وتنافسية لهم.”

كما صرّح د. دیمیتریوس زامبوغلو، رئيس العمليات لمجموعة سي أف أي المالية: “الدافع مستمر لتطوير مجموعتنا المتكاملة من المنتجات والخدمات. في بداية هذا العام، أعلنا عن تخفيض فروقات الأسعار بنسبة تصل إلى ٣١٪، والآن، نقدم لكم مجموعة إضافية للتداول لنوسّع الآفاق للمستثمرين. وتُعتبر هذه واحدة من سلسلة التحسينات التي نهدف إلى إجرائها في عام ٢٠٢١”.

بالإضافة إلى آلاف منتجات التداول، سي أف أي تواصل تقديم خدماتها لآلاف العملاء عبر شركات مرخصة حول العالم ضمن مجموعة سي أف آي المالية.

نبذة عن مجموعة سي أف أي المالية:

مجموعة سي أف أي المالية هي مزود عالمي حاصل على جوائز في الأسواق المالية وتتمتع بخبرة في المجال المالي لأكثر من 22 عامًا مع شركات مرخصة في لندن ولارنكا وبيروت وعمان ودبي وبورت لويس. تركز هذه المجموعة على توفير تجربة تداول لا مثيل لها ومتفوقة للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات ، امكانية الوصول إلى تداول متعدد الأصول، ودعم مخصص، وتحليلات يومية للسوق، وبنية تحتية للتداول متطورة للغاية بالإضافة الى مجموعة واسعة من منصات التداول. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.cfifinancial.com