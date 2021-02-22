‫سي أف أي ترحب بجورج قرداحي كسفير رسمي للعلامة التجارية

Press Release

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دبي، ٢٢ فبراير ٢٠٢١ – أعلنت مجموعة سي أف أي المالية، الشركة الرائدة في تقديم خدمات التداول عبر الإنترنت، عن شراكة جديدة مع الإعلامي ومقدم البرامج التلفزيونية الشهير في الشرق الأوسط، جورج قرداحي.

وكونه من بين الشخصيات العربية المؤثرة، اختارت سي أف أي السيد جورج قرداحي ليكون السفير الجديد لعلامتها التجارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم العربي، مما يعزز مكانتها ويمنح الشركة منصة أكبر للوصول الى جمهور أوسع ومستنير.

مسيرة جورج قرداحي الإعلامية لامعة وتمتد لأكثر من أربعين عاماً، حافلةً بالإنجازات والنجاحات. يملك جورج قرداحي شخصية بارزة وقدرة على التحكم ما يجسّد ويعبر بشكل مثالي ما تمثله مبادئ سي أف أي اليوم.

قال هشام منصور وإدواردو فاخوري، المؤسسان والمديران التنفيذيان لمجموعة سي أف أي المالية: “الشراكة مع جورج وسي أف أي هي خطوة مثالية ونحن على دراية بأن هذا التعاون سيسفر عن نتائج إيجابية منها إذكاء وعي الجمهور وتسليط الضوء على أهمية الاستثمار، التوعية المالية وإدارة المخاطر. كاريزما السيد جورج البارزة أكسبته قاعدة جماهيرية واسعة، ويساعد هذا العامل الاستراتيجي سي أف أي في ترسيخ مكانتها كواحدة من أفضل الشركات التي توفر خدمات التداول في المنطقة العربية والعالم بأسره.”

وقال قرداحي: “يسعدني جدًا أن أعلن عن شراكتي الجديدة مع سي أف أي، فهي علامة تجارية معروفة للجمهور، وموثوقة في عالم التداول عبر الإنترنت وتساعد آلاف العملاء في الوصول إلى الأسواق المالية منذ أكثر من 22 عامًا من خلال تقديم خدمات متفوقة وظروف تنافسية جداً”. وأضاف: “سي أف أي هي مجموعة عالمية تضم العديد من الشركات حول العالم ويسعدني أن يقترن اسمي باسم هذه المجموعة كما أتطلع إلى شراكة طويلة الأمد ومفيدة لكلا الطرفين من اجل تحقيق المزيد من النجاح”.

بالإضافة إلى الشراكة مع السيد جورج قرداحي، لسي أف أي شراكة بنّاءة أُخرى مع سائق فريق نيسان إي دامز للفورميولا إي أوليفر رولاند وهي أيضاً الراعي الرسمي لفريق نيسان إي دامز فورمولا إي.

نبذة عن مجموعة سي أف أي المالية

مجموعة سي أف أي المالية هي مزود عالمي حاصل على جوائز في الأسواق المالية وتتمتع بخبرة في المجال المالي لأكثر من 22 عامًا مع شركات مرخصة في لندن ولارنكا وبيروت وعمان ودبي وبورت لويس. تركز هذه المجموعة على توفير تجربة تداول لا مثيل لها ومتفوقة للمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات، امكانية الوصول إلى تداول متعدد الأصول، ودعم مخصص، وتحليلات يومية للسوق، وبنية تحتية للتداول متطورة للغاية بالإضافة الى مجموعة واسعة من منصات التداول. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة www.cfifinancial.com

نبذة عن جورج قرداحي

جورج قرداحي هو اعلامي لبناني ومقدم برامج تلفزيونية معروف في الوطن العربي. قدم قرداحي النسخة العربية من برنامج المُسابقات الشهير “من سيربح المليون؟” وعدة برامج أُخرى أحبها المشاهدون في العالم العربي. مسيرته الإعلاميّة اللامعة تمتد على مدار أكثر من أربعين عاما، حقّق خلالها شهرةً واسعة انطلاقاً من تلفزيون لبنان إلى إذاعة مونتي كارلو باريس وإذاعة ام بي سي اف ام لندن.

كُرّم في معظم الدول العربية وعُيّن سفيراً للنوايا الحسنة لشؤون البيئة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي عنان. وقد ساهم في الكثير من النشاطات الخيرية والانسانية في العالم العربي.