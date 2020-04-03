‫سي أيه أس تصدر قاعدة بيانات للمخاليط الكيميائية المضادة للفيروسات للمساعدة في اكتشاف وتحليل كوفيد 19

كولومبوس، أوهايو، 3 نيسان/أبريل، 2020 / بي آر نيوزواير / — تتشارك مؤسسة سي أيه أس (كاس)، وهي أحد أقسام الجمعية الكيميائية الأميركية المتخصصة في حلول المعلومات العلمية، مع العديد من المنظمات البحثية والتكنولوجية في جميع أرجاء العالم للتصدي للتحديات المعقدة التي يطرحها فيروس كوفيد 19. ودعما لنداءات العمل من مكتب العلوم وسياسة التكنولوجيا في البيت الأبيض وقادة الابتكار حول العالم، أصدرت مؤسسة “كاس” قاعدة بيانات الوصول المفتوح open access dataset، للمخاليط الكيميائية المعروفة بنشاطها المؤكد أو المحتمل ضد الفيروسات، وذلك من أجل دعم الأبحاث واستعمال البيانات والتطبيقات التحليلية.

تحتوي مجموعة بيانات كاس للمركبات المرشحة المضادة للفيروساتكوفيد-19الجديدة على ما يقرب من 50,000 مادة كيميائية تم تجميعها من سجلكاس، الذي يحتوي على نشاط مضاد للفيروسات تم الإبلاغ عنه في المنشورات المنشورة أو تشبه هيكليًا مضادات الفيروسات المعروفة. يتم أيضًا توفير البيانات الوصفية ذات الصلة، مثل Registry Number® الخاصة بكاس والخصائص الفيزيائية وجدول ارتباطات كل مادة. مجموعة البيانات هي أول مجموعة مواد كيميائية قُدمت لمعهدألن لمجموعة بيانات أبحاث الذكاء الاصطناعي لكوفيد 19 (كورد 19) ويمكن أيضًا تنزيلها مباشرة downloaded directly منكاس.

وقال مانويل غوزمان، رئيسكاس: “أنا أقدر بشدة الباحثين والمتخصصين في الرعاية الصحية في الخطوط الأمامية في الكفاح ضدكوفيد-19. تلتزمكاستمامًا بالاستفادة من المحتوى والتكنولوجيا والخبرات لدينا بكل طريقة ممكنة لدعمهم في التغلب على هذا التحدي وإنقاذ الأرواح. ستمكّن مجموعة البيانات الأولية هذه، التي ينظمها فريق عمائنا وباحثونا، وكذلك التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي، من إقامة روابط جديدة بين الأبحاث الكيميائية المنشورة سابقًا على أمل تسريع العلاجات لهذا المرض. نرحب باستفسارات فرق المشاريع البحثية التي من شأنها الاستفادة من مساهمات البيانات أو الخدمات الإضافية لدعم جهودكوفيد-19 “.

نظرًا لأن التوافر الروتيني للقاح معتمد لـ كوفيد-19 من المحتمل أن يتطلب أكثر من عام، فإن الكثير من تركيز العلاج العلاجي قصير المدى ينصب على العلاجات المضادة للفيروسات التي يمكن أن تخفف الأعراض وتسرع الشفاء. توفر المجموعة المنسقة من المركبات المضادة للفيروسات المعروفة والمحتملة التي طورتها كاس مجموعة من الجزيئات المرشحة التي، إذا ثبت أنها نشطة ضد كوفيد-19، يمكن إعادة استخدامها كعلاجات قصيرة المدى.

حول سي أيه أس

تتعاون سي أيه أس، وهي أحد أقسام الجمعية الكيميائية الأميركية، مع منظمات البحث والتطوير على مستوى العالم لتوفير رؤى علمية يمكن العمل على أساسها التي تساعد هذه المؤسسات على تخطيط، وابتكار وحماية ابتكاراتها، والتنبؤ بكيفية تطور الأسواق والفرص الجديدة. يعتمد الباحثون العلميون ومهنيو براءات الاختراع وقادة الأعمال في جميع أنحاء العالم عبر القطاعات التجارية والأكاديمية والحكومية على حلولنا وخدماتنا لتقديم المشورة للاكتشاف والاستراتيجية. استفد من المحتوى الذي نوفره والتقنية المتخصصة والخبرات البشرية لدينا الذي لا مثيل له لتخصيص الحلول التي ستوفر لمؤسستك ميزة المعلومات. ومع أكثر من 110 سنوات من الخبرة، لا أحد يعرف المزيد عن المعلومات العلمية من سي أيه أس. تعلم المزيد هنا: www.cas.org.

اتصالات الإعلام لكاس

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