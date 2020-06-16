‫شانغدونغ تعرض مجموعتها الكاملة من الأدوات المنزلية الذكية الراقية في معرض كانتون الـ 127 على الإنترنت

ميانيانغ،16حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — ستعرض شركة شانغدونغ، وهي واحدة من الشركات الرائدة المصنعة للأدوات المنزلية في الصين، مجموعتها الكاملة من المعدات المنزلية الذكية الراقية للأسواق العالمية في معرض كانتون الـ 127 على الإنترنت في الفترة بين 15-24 حزيران/يونيو.

وتحت شعار “الاتصال الذكي – تبسيط الحياة”، أنشأتشانغدونغقاعة عرض جديدة بطريقةالواقع الافتراضيعلى الإنترنت لتقديم تجربة بصرية غامرة للمشترين العالميين من خلال مزيج من مقاطع الفيديو والصور والتمثيلات ثلاثية الأبعاد، مما يتيح فهمًا محسنًا لمجموعة المنتجات الجديدة .

تلفزيون 5 جي + 8 كي Q7ART

مدعومًا بتقنية 5 جي، يتميز تلفزيونشانغدونغبثلاث مزايا: معدل نقل البيانات عالي السرعة، والقدرة الكبيرة واستهلاك الوقت المنخفض. يمكن لتلفاز 5 جي + 8 كي Q7ART، الاتصال بسرعة بمجموعة أوسع من أجهزة إنترنت الأشياء الذكية التي تركز على التلفزيون، مما يحقق الترابط بين العائلات والمجتمعات والمدن.

تلفزيونات أندرويد الذكية بدون إطار

تم تجهيزتلفزيونات كي 9 وكيو 6 أن منشانغدونغبأحدث نظام أندرويد، مما يحقق الاتصال الذكي بين المشاهدين وأجهزة التلفزيون. وإذ تأتي مدعومة بأنظمة Dolby Vision و Dolby Atmos، يوفر النموذجان للمستهلكين تجربة صوت محيطي عالية الجودة مثل الجلوس في قاعة سينما حديثة. يتيح التصميم المعدني بدون إطار ثلاثي الجوانب نسبة شاشة إلى هيكل تتجاوز 95٪، مما يوفر رؤية واسعة للغاية وتجربة مشاهدة شاشة كبيرة للغاية.

ثلاجة سبيس برو 2.0

تتميز ثلاجةسبيس برو 2.0بأبواب زجاجية منحنية ثلاثية الأبعاد وتطبيقجي أل أسمدمج. بالمقارنة مع الثلاجات التقليدية، تسمح هذه الثلاجة بتخفيض إجمالي في عرض الجسم بنسبة 11٪، وزيادة في المساحة الداخلية بنسبة 20٪ وانخفاض في مساحة الأرضية بنسبة 38٪. تأتي الثلاجة سبيس برو 2.0 مع ترقية لتنشيط جزيئات الماء في الطعام المخزن للحفاظ على نضارته.

مكيف الهواء يو في سي

ينشر مكيف الهواءدازل يو في سيمصباحليدثنائي 200-280 نانومتر، مقترنًا بفلتر مضاد للفيروسات بمقياس نانو يعطل جزيئات الحمض النووي البكتيرية، ويصل إلى كفاءة تعقيم بنسبة 99.2٪. يأتي مكيف الهواء مجهزًا بخاصية التنظيف الذاتي ذات درجة الحرارة العالية 58 درجة مئوية وإزالة العفن.

تخططشانغدونغأيضًا لإطلاق أحدث شاشة منحنية وشاشات عرض تجارية.

تباع منتجات تشانغهونغ بما في ذلك التلفزيونات والثلاجات ومكيفات الهواء وشاشات العرض التجارية والأجهزة الصغيرة حاليًا في أكثر من 100 دولة ومنطقة. وقد دخلت علامتها التجارية الأخرى CHiQ أسواق أوروبا وأستراليا وجنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأميركا الجنوبية. وأنشأت الشركة عددًا من مراكز البحث والتطوير ومرافق الإنتاج والشركات التابعة للمبيعات في جميع أنحاء العالم.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1190458/Changhong.jpg