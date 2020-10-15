‫شانغي الاستشارية المحدودة يحتفل بمرور 10 سنوات على سيلز فورس في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشراكات جديدة

رهان شانغي على سيلز فورس منذ عشر سنوات بناءً على خبرة المؤسس غسان شكيبان في إدارة علاقات العملاء والسعي لإيجاد حلول رقمية عالية الجودة. صرح غسان شكيبان، المؤسس والمدير الإداري لشركة شانغي “منذ إنشاء شانغي، كنا مدافعين شغوفين عن نظام سيلز فورس (Salesforce) البيئي ونعتقد حقًا أنه أفضل منصة نجاح للعملاء؛ رأيت فرصة لنموها في الشرق الأوسط وشرعت في هذه الرحلة منذ 10 سنوات، كشريك في سيلز فورس، من خلال تطوير وجود في السوق عبر المنطقة وفي العديد من الصناعات، من خلال مقرنا الرئيسي في دبي. ومن خلال الزخم المتزايد والعمل الجاد والعديد من فرص التعلم على طول الطريق، رسخنا أساس قوي مناسب تمامًا لخدمة نزعة المنطقة للتحول الرقمي”.

يتردد صدى هذا الشعور من قبل المدير التنفيذي المخضرم في سيلز فورس، روبن فيشر، نائب الرئيس الأول للمنطقة، عن قسم أسواق النمو، الذي اعترف بإنجاز شانغي (Changi): “أتقدم بخالص التهاني لشانغي على احتفالاتك بمرور 10 سنوات. كما أنني فخور بأن أكون مرتبطًا بهذا الفريق المذهل من المتخصصين المتحمسين والاستشاريين الذين يركزون على العملاء. ولقد لعبت دورًا أساسيًا على مدار العقد الماضي في ضمان نمو عملائنا المشتركين والاستفادة من استثماراتهم في سيلز فورس. وأوجه كلامي مرة أخرى لشركة شانغي، أنت حقًا مثال على #Trailblazer. ساعدت شراكتنا القيمة على مر السنين في إنشاء نظام سيلز فورس البيئي القوي والمتنامي الذي نراه في الشرق الأوسط. إنني أتطلع إلى نجاحنا المتبادل مع استمرارنا في خدمة عملائنا معًا، حتى يتمكنوا بدورهم من خدمة عملائهم وشركائهم وموظفيهم بشكل أفضل. شكرا لك شانغي، استمتع باحتفالات عيد ميلادك”.

ومن خلال التحول الرقمي في صميم روح شانغي، تعمل الشركة بنشاط على بناء تحالفات استراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرقمية العالمية الرائدة. ونظرًا للطلب المتزايد على حلول التجارة الإلكترونية في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدم شانغي بفخر أول تحالف لها في عام 2020 مع أستوند كوميرس، أخصائي التجارة الرقمية الأكثر ثقة في العالم.

أعلن تيري هانتر، المدير الإداري في أستوند كوميرس: “نحن متحمسون للشراكة مع الفريق في شانغي. ولا تعتمد شراكتنا فقط على مجموعات المهارات التكميلية الخاصة بنا في تقديم أفضل الحلول لقيادة الخدمات المحسنة. وأكثر من ذلك، يعتمد على التزامنا المشترك بالسعي دائمًا لتحقيق التميز، وهو أمر صعب في كل من ثقافتنا. وهذا يعني أنه يمكننا الآن توسيع بصمتنا الجغرافية معًا وتقديم المزيد من العملاء للتحول الرقمي اللازم لدفع أعمالهم إلى الأمام وتحقيق النجاح وتحسين الأداء”. كما أضاف تيري: “ومنذ الاجتماع الأول مع شانغي، كان من الواضح أن كلتا الشركتين متوائمتان تمامًا في الطريقة التي ندعم بها عملائنا. من المهم لكلينا تقديم نتائج رائعة بقدر أهمية العمل بأقصى درجات النزاهة والأخلاق في صميم ما نقوم به”.

من خلال الشراكة الأساسية مع سيلز فورس دوت كوم والتحالف الاستراتيجي الذي تم تشكيله حديثًا مع أستوند كوميرس، تتطلع شانغي إلى 10 سنوات أخرى من مساعدة الشركات في جميع أنحاء المنطقة على الارتقاء بعملياتها التجارية إلى المستوى التالي وقيادة جهود التحول الرقمي، من خلال دمجها معًا الكفاءات والخبرة.

للتواصل:

الاسم: ليتيسيا باسواني

البريد الإلكتروني: success@changiconsulting.com ، رقم الهاتف: +971 4 431 9034‏ https://www.changiconsulting.com/

نبذة عن شانغي الاستشارية المحدودة

تأسست شركة شانغي الاستشارية المحدودة (Changi Consulting, LLC) في عام 2010، وهي شركة استشارية تركز على العملاء وشريك سيلز فورس في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. ومن خلال الخبرة الممتدة عبر الصناعات الرئيسية ووظائف الأعمال، نقوم ببناء حلول وتقديمها استنادًا إلى السحابة تركز على مساعدة الشركات على تحويل عمليات الأعمال وأتمتها وتحسينها. وسواء كنت جديدًا على تكنولوجيا الحوسبة السحابية، أو كنت تتطلع إلى تسريع استراتيجيتك الرقمية، يمكننا مساعدتك.