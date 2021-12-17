‫شبكة تلفزيون الصين الدولية: العلاقات الصينية الروسية – “نموذج للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين”

بكين, 17 كانون الأول (ديسمبر) 2021 /PRNewswire/ — أصبحت العلاقات الوثيقة بين الصين وروسيا أقوى حيث يتعاون البلدان في مواجهة تحديات عالمية غير مسبوقة مثل جائحة كوفيد -19.

يمكن ملاحظة تعزيز الروابط من خلال الاجتماع الافتراضي الذي عقد يوم الأربعاء بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، حيث وصف الزعيمان العلاقات بأنها “نموذج للعلاقات الدولية في القرن الحادي والعشرين” وتعهدا بتعزيزها بشكل أكبر بطريقة شاملة.

“نموذج للتعاون في القرن الحادي والعشرين”

وخلال الاجتماع، سلط شي الضوء على التطور السليم للعلاقات الثنائية والتعاون الوثيق بين البلدين في مختلف المجالات.

وأشاد بدعم روسيا للصين للدفاع عن مصالحها الوطنية الأساسية ومعارضة محاولات دق إسفين بين البلدين.

وفي إشارة إلى أن هذا العام يوافق الذكرى العشرين لتوقيع معاهدة حسن الجوار والتعاون الودي بين الصين وروسيا وأن الجانبين قررا تمديد المعاهدة لمدة خمس سنوات أخرى، صرح شي بأن التمديد حظي بروح ومحتوى جديدين.

وشدد شي على أن البلدين سيدعمان بعضهما البعض بقوة في القضايا ذات الاهتمام الجوهري وسيدافعان عن كرامتهما الوطنية والمصالح المشتركة بينهما.

وقال إنه مستعد للعمل مع بوتين لوضع المخطط الجديد للتعاون الثنائي المبني على الإنجازات التي حققها الجانبان هذا العام من أجل مواصلة دفع التنمية رفيعة المستوى لعلاقاتهما إلى الأمام.

رقم قياسي جديد في حجم التجارة الثنائية

وفي حديثه عن التجارة الثنائية، أشاد شي بالقوى السياسية الهائلة والإمكانيات الضخمة حيث تجاوزت التجارة بين الصين وروسيا في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021 100 مليار دولار لأول مرة.

وقال شي إنه يبدو أن التجارة الثنائية سترتفع ارتفاعًا كبيرًا على مدار العام بأكمله.

وفي إشارة إلى عام الصين وروسيا للابتكار التكنولوجي والعلمي الذي اختتم في نوفمبر، صرح شي بأنه تم تنفيذ سلسلة من المشاريع الاستراتيجية الكبرى بسلاسة، كما تعزز التآزر بين مبادرة الحزام والطريق والاتحاد الاقتصادي الأوراسي خلال ذلك الوقت.

السعي لتحقيق تنمية مشتركة تقوم على التعاون

كما دعا الرئيس الصيني الجانبين إلى تبادل فرص التنمية مع تسليط الضوء على التعاون الثنائي في مجالات الطاقة واحتواء كوفيد -19.

وذكر شي إنه يتعين على الصين وروسيا تكثيف التعاون في قطاع الطاقة الجديدة وتوطيد التعاون في مجال الطاقة التقليدية إلى جانب دفع التعاون في مجال الطاقة النووية والطاقة المتجددة.

وفي إشارة إلى مبادرة التنمية العالمية التي اقترحها في الدورة 76 للجمعية العامة للأمم المتحدة، صرح شي بأنها منفعة عامة تركز على معالجة تحديات السوق التي يواجهها العالم وخاصة الأسواق الناشئة والبلدان النامية. وأضاف أن المبادرة تهدف أيضًا إلى تعزيز تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.

وفي إشارة إلى كيفية عمل الصين وروسيا بشكل مشترك ضد كوفيد -19، قال شي إن التعاون الوثيق لا يضيف معنى جديد للعلاقات الثنائية فحسب بل يساهم أيضًا في المكافحة العالمية للجائحة.

من المقرر أن يحضر بوتين دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022

وقال شي إنه يتطلع إلى زيارة بوتين المقبلة لبكين لحضور حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2022.

وشدد شي على أن الصين ستنظم دورة ألعاب أولمبية شتوية “بسيطة وآمنة ورائعة”، وقال إن الصين مستعدة لاغتنام الفرصة لتعزيز التبادلات الرياضية بين البلدين.

ونظرًا لأن زيارة بوتين ستكون أول لقاء بين الزعيمين وجهًا لوجه في العامين الماضيين، قال شي إنه يتوقع تبادل وجهات النظر بعمق حول العلاقة الثنائية والقضايا الدولية والإقليمية الرئيسية.

وقال شي إنه يتطلع إلى هذا “الاجتماع في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية” وأنه على استعداد للعمل مع بوتين “من أجل مستقبل مشترك” لفتح فصل جديد في العلاقات الصينية الروسية بعد الجائحة.

الديمقراطية – القيمة المشتركة للبشرية

وفي شرحه لمهمة الصين، قال شي إنها “كبيرة وبسيطة” لأن الأمر كله يتعلق بتوفير حياة أفضل لجميع الصينيين. وقال: “إن وضع الناس في المقام الأول هو فلسفتنا الأساسية للحكم.”

عارض الرئيس الصيني التحركات نحو الهيمنة وعقلية الحرب الباردة التي تم اتخاذها باسم “التعددية” و”القواعد”، وأشار إلى أن بعض القوى كانت تحاول التدخل في الشؤون الداخلية للصين وروسيا باتخاذ “الديمقراطية” و”حقوق الإنسان” عذرًا لهم.

ودعا البلدان إلى تعزيز التنسيق والتعاون في الشؤون الدولية لحماية مصالحهما الأمنية والإسهام في الحوكمة العالمية.

وأكد شي أن الديمقراطية هي قيمة إنسانية مشتركة، وقال إن الشعب وحده وليس أي دولة أخرى يمكنه الحكم ما إذا كانت بلادهم ديمقراطية أم لا.

إن الصين مستعدة لتعزيز التعاون مع روسيا في هذا الصدد لدعم التصور الصحيح للديمقراطية والدفاع عن الحقوق المشروعة لجميع البلدان في السعي لتحقيق الديمقراطية.

https://news.cgtn.com/news/2021-12-15/Xi-Putin-virtual-meeting-begins-160OTxkyFr2/index.html

فيديو – https://www.youtube.com/watch?v=rVzkD7MYfLM