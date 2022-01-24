‫شبكة تلفزيون الصين الدولية سي جي تي أن: كيف تتكيف تونغا بعد تعرضها لثوران بركاني وما أعقبه من تسونامي؟

“موجة الصدمة عبرت عبر الجسد”

كان فاكافانوا مسافرًا إلى نيوزيلندا عندما كان بركان هونغ تونغا هونغ هاباي التحت بحري يستعد للثوران. وكان في نيوزيلندا عندما انفجر، وهكذا كان قادرًا على التواصل مع بقية العالم.

أخبرته زوجته كريستال، التي كانت في تونغا، كيف هزت الصدمات المبنى الذي يعيشون فيه بأكمله. لقد كان شعورًا مختلفًا عن الزلزال. فقد ضربت موجات الصدمة مباشرة إلى عمق الجسم.

وفي حين أنه أعرب عن حزنه للخسائر في الأرواح – فقد تم تأكيد ثلاث حالات وفاة بحلول 23 كانون الثاني/يناير – أبلغ فاكافانوا ليو شين أن السلطات شعرت بالارتياح لتدني أرقام القتلى. كما شارك بعض الأخبار الجيدة. إذ قال إنه يؤمل أن تتم إعادة فتح المدارس قريبًا، ربما في 31 كانون الثاني/يناير.

طريق طويل نحو التعافي

ومع ذلك، لا تزال الاتصالات في تونغا بعيدة عن العودة إلى طبيعتها. فبينما كانت المكالمات والنصوص الصوتية ممكنة، كانت رسائل البريد الإلكتروني متقطعة.

شعر السياسي بأن الدمار الذي لحق بالبنية التحتية وآثار الرماد البركاني والتسونامي ربما سيظل ماثلا على الأرجح لسنوات قادمة.

ورددت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ما قاله، قائلة في بيان يوم 21 كانون الثاني/يناير إن نتائج أشفال قد تكون لها آثار ضارة على المحاصيل والماشية. يعمل حوالي 86 في المئة من سكان تونغا في أحد أشكال الزراعة – إما الزراعة أو تربية الماشية أو صيد الأسماك.

كوفيد مصدر قلق كبير في جهود الإغاثة

وقال فاكافانوا إن المجتمع الدولي استجاب بسرعة بتقديم المساعدة. ومع ذلك، “نحن بحاجة إلى الماء، نحتاج إلى الغذاء”.

ستضيف جهود مكافحة فيروس كورونا أيضًا إلى الصعوبات في تلقي المساعدة الخارجية. تونغا، التي أبلغت عن حالة إصابة واحدة فقط بفيروس كوفيد-19 حتى الآن، تتلقى مساعدات إغاثة أجنبية عبر تواصل بدون لمس لضمان عدم حدوث إصابات جديدة. يتم إنزال جميع الإمدادات الإنسانية الدولية دون اتصال الطاقم بسكان الجزيرة. سارعت الصين إلى تقديم مساعدات نقدية وإمدادات طارئة في 20 كانون الثاني/يناير.

برنامج The Point with Liu Xin , ، وهو برنامج حواري رائد تقدمه سي جي تي أن، هو برنامج إذاعي مدته 30 دقيقة على الأخبار العالمية من خلال منظور ليو شين الفريد. (387 كلمة)

https://news.cgtn.com/news/2022-01-22/How-did-people-in-Tonga-feel-Liu-Xin-spoke-to-its-parliament-speaker-172hqLbzJ2o/index.html