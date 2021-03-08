‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (سي جي تي إن): الصين تستعد لتنمية تتركز على الشعب، خضراء وذات نوعية عالية

Press Release

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بكين، 8 آذار/مارس، 2021 / بي آر نيوزواير / — فيما تدخل الصين مرحلة تنمية جديدة، تستعد العديد من الأقاليم والقطاعات في البلاد لتحسين جودة التنمية في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وإ انضم إلى مناقشات اللجان خلال الدورتين الجاريتين في الصين، شدد الرئيس شي جنبينغ على العديد من الكلمات الرئيسية الحاسمة للتنمية في السنوات القادمة: نموذج للتنمية الجديدة، والتحول الأخضر، والفلسفة التي تركز على الناس، والتنمية عالية الجودة.

هذه الكلمات هي مفاهيم مهمة واردة في أحدث خطة للتنمية في الصين – مسودة المخطط العام للخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والأهداف بعيدة المدى حتى العام 2035، التي هي قيد المراجعة في الدورة الرابعة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني، أعلى هيئة تشريعية في الصين.

نموذج تنمية جديد

دعا شي، وهو أيضا الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس اللجنة العسكرية المركزية، منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم بشمال الصين إلى الخدمة والاندماج في نموذج التنمية الجديد في البلاد يوم الجمعة.

وإذ انضم إلى المناقشات مع زملائه المشرعين من المنطقة، دعا شي إلى بذل جهود لبناء منغوليا الداخلية لتكون قاعدة وطنية للطاقة الرئيسية والموارد الاستراتيجية، وقاعدة إنتاج للزراعة وتربية الحيوانات، وبوابة للانفتاح شمالًا.

وقال شي إن منغوليا الداخلية يجب أن تجد دورها في إنشاء البلاد لنموذج التنمية الجديد لـ “التداول المزدوج”، حيث تعزز الأسواق المحلية والخارجية بعضها البعض، على أن تكون السوق المحلية هي الدعامة الأساسية.

التحول الأخضر

قال الرئيس شي إنه ينبغي لمنغوليا الداخلية أن تسعى جاهدة لتكثيف التحول الأخضر للصناعات والمجالات الرئيسية، وتعزيز الإنتاج الأكثر نظافة، وتسريع التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون، وحث على بذل الجهود لتعزيز التنمية الذكية والخضراء للقطاعات ذات الصلة نحو النهاية الأعلى.

كما كانت التنمية الخضراء موضوعا رئيسيا خلال مناقشات شي مع المشرعين من مقاطعة شينغهاي بشمال غرب الصين يوم الأحد. وقال إنه يتعين على شينغهاي إعطاء الأولوية لحماية البيئة، وتعزيز التنمية عالية الجودة، وخلق حياة عالية الجودة للشعب، ودعا المقاطعة إلى تحقيق إنجازات جديدة في حماية البيئة في هضبة شينغهاي – التبت، ودفع التنمية المستدامة.

وشجع شي شينغهاي على تكثيف الجهود لبناء قاعدة صناعية للبحيرات المالحة على مستوى عالمي وتعزيز نظام اقتصادي يتميز بالتنمية الخضراء والمنخفضة الكربون والدائرية.

وقال إن شينغهاي لديها مسؤوليات كبيرة للأمن البيئي في الصين والتنمية المستدامة للأمة، وحث المقاطعة على حماية سانجيانغيوان – “منبع الأنهار الثلاثة”، بما في ذلك أنهار اليانغتسي والأصفر ولانسانغ.

تعهدت الصين بأن تبلغ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ذروتها قبل العام 2030 وتحقيق حياد الكربون قبل العام 2060.

فلسفة تتركز على الناس

تم التأكيد على فلسفة التنمية المتمحورة حول الناس في مقترحات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني لصياغة الخطة الخمسية الرابعة عشرة والأهداف بعيدة المدى. ستعمل الدولة على تعزيز الرخاء المشترك للجميع والتأكد من أن تنميتها ستكون للشعب وبالشعب، على أن يتشارك الشعب ثمارها.

وكرر الرئيس شي هذا المفهوم خلال مناقشة اللجنة مع نواب من شينغهاي، القول إن المناطق في جميع أنحاء الصين يجب أن تلتزم بفلسفة التنمية التي تركز على الناس والسعي لتحقيق تنمية مبتكرة ومنسقة وخضراء ومنفتحة ومشتركة.

وحث حكومة مقاطعة شينغهاي على تعزيز التوظيف وتحسين الخدمات العامة مثل التعليم والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والتمريض والإسكان.

كما دعا منغوليا الداخلية وشينغهاي إلى تعزيز الإنجازات في مكافحة الفقر ودفع إستراتيجية تنشيط الريف.

في اجتماع مشترك للمستشارين السياسيين الوطنيين من قطاعات التعليم والطب والصحة يوم السبت، شدد شي على إعطاء “أولوية استراتيجية” لحماية صحة الشعب وبناء نظام خدمات تعليم عام أساسي عالي الجودة ومتوازن.

عقد الاجتماع خلال الدورة الرابعة للجنة الوطنية الثالثة عشرة للمؤتمر الاستشارى السياسي للشعب الصينى، أعلى هيئة استشارية سياسية فى البلاد.

وأشاد شي بالعاملين في مجال الصحة لـ “إقامة جدار حديدي” ضد كوفيد -19 في وقت حرج، ودعا إلى إصلاح وتحسين نظام الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

تنمية عالية الجودة

يوم السبت، ذكر الرئيس شي كلمته عبارة “جودة عالية” عدة مرات خلال مناقشته مع المستشارين السياسيين الوطنيين.

وقال إنه يجب تقوية شبكة حماية الصحة العامة في الصين، وينبغي بذل الجهود لتعزيز التنمية عالية الجودة للمستشفيات العامة، وطالب برعاية صحية شاملة للناس في جميع مراحل الحياة.

وفي ما يتعلق بالتعليم، قال شي إن البلاد يجب أن تسعى جاهدة لبناء نظام خدمات تعليم عام أساسي عالي الجودة ومتوازن. كما دعا إلى بذل جهود لتدريب المزيد من المواهب التي يمكنها المساهمة في التنمية عالية الجودة في الصين والاعتماد على الذات على مستوى عالٍ.

لخص شي أهمية التنمية عالية الجودة يوم الأحد، واصفا إياها بأنها موضوع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للصين في الفترة الخمسية الرابعة عشرة وما بعدها.

وأضاف أنه يتعين على المناطق المختلفة إيجاد مسارات للتنمية عالية الجودة تتناسب مع ظروفها واتخاذ إجراءات ملموسة لتحسين معيشة الناس.

https://news.cgtn.com/news/2021-03-07/China-gears-up-for-people-centered-green-high-quality-development-YrttpZd5pm/index.html