‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): التعليم – عامل رئيسي وراء حملة الصين لمكافحة الفساد

بكين، 4 حزيران/يونيو، 2021 / PRNewswire / — حققت الصين إنجازات ملحوظة في مكافحة الفساد منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني في العام 2012. وقد تم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان أن المسؤولين “لا يجرؤون على أن يكونوا، ولا يستطيعون، ولا يريدون أن يكونوا فاسدين.”

وإلى جانب معاقبة المسؤولين الفاسدين وبناء أنظمة لمنع الفساد، ركزت الصين بشكل خاص على دور التعليم في حملتها لمكافحة الفساد.

“لكي نحكم الحزب بشكل شامل بالانضباط الصارم، يجب ألا نركز فقط على توحيد العقوبة، ولكن أيضًا علينا الحفاظ بشكل صارم على أساس الانضباط”، كما قال شي جنبينغ، الأمين العام للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، في الجلسة الافتتاحية الكاملة السادسة للجلسة الثامنة عشرة للجنة المركزية لفحص الانضباط بالحزب الشيوعي الصيني في كانون الثاني/يناير 2016.

وأضاف شي “الأهم من ذلك، نحن بحاجة إلى توجيه الناس للقيام بعمل أفضل وإفساح المجال كاملا للدور التوجيهي للمثل والمعتقدات والأخلاق”.

كما اقتبس الرئيس الصيني شي من قصيدة كتبها المفكر الصيني جونج تسيشن (1792-1841) لتسليط الضوء على الرسالة: “إذا لم تقهر نفسك، فسوف تقهرك نفسك ولن تحقق شيئًا”.

الطموح الأصلي

لمساعدة مسؤولي الحزب الشيوعي الصيني على التغلب على أنفسهم وجعلهم “لا يريدون أن يكونوا فاسدين”، حثتهم قيادة الحزب مرارًا وتكرارًا على الالتزام بالطموحات الأصلية للحزب الشيوعي الصيني ومهمته التأسيسية – أي السعي لتحقيق السعادة للشعب الصيني وتجديد شباب الأمة الصينية.

في حزيران/يونيو 2019، تم إطلاق حملة تعليمية على مستوى البلاد تحت شعار “الالتزام بمهمتنا التأسيسية” لتعزيز الرسالة بين أعضاء الحزب الشيوعي الصيني البالغ عددهم 90 مليونًا.

وأكد أليساندرو تيكسيرا، الاقتصادي البرازيلي وأستاذ السياسة العامة في جامعة تسينغهوا، على أهمية التعليم في مكافحة الفساد في مقابلة حديثة مع سي جي تي أن.

وقال تيكسيرا إن العقاب والردع لا يكفيان لمنع الفساد. وأضاف “أعتقد أنك بحاجة إلى عملية تعليمية في ذلك. أنت بحاجة إلى تثقيف المجتمع.”

واضاف “اعتقد ان هذا ايضا ما يحاول الصينيون القيام به، القيام بالتعليم الاخلاقي، ليس فقط لمسؤولي الحزب، ولكن لجميع الناس”.

تعزيز الوعي العام

منذ المؤتمر الوطني الثامن عشر للحزب الشيوعي الصيني، شددت قيادة الحزب على عدد من المفاهيم المعروفة المتعلقة بمكافحة الفساد، مما يشير إلى عزم القيادة على معالجة المشكلة عميقة الجذور وتعزيز الإجماع الاجتماعي ضد الفساد.

وقال شي، مقتبسا مقولة صينية شعبية لشرح أهمية بناء الحزب، عندما التقى بالصحافة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 بعد انتخابه أمينًا عامًا للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني: “يتطلب الأمر حدادًا جيدًا لصنع الحديد الجيد.” هذا يعني أنه فقط من خلال التصرف بشرف يمكن للمرء أن يتوقع من الآخرين أن يفعلوا الشيء نفسه. أصبح هذا القول بعد ذلك شعارًا مبدعًا لحث مسؤولي الحزب على البقاء نظيفي اليد.

وتشمل مفاهيم مكافحة الفساد الأخرى معالجة “الأشكال الأربعة للانحلال” – الشكلية والبيروقراطية والانخراط في المتع، والإسراف؛ اتخاذ إجراءات حاسمة لتحسين سلوك مسؤولي الحزب والحكومة (المعروف باسم “قرار النقاط الثماني” للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني)؛ ضرب “النمور” (كبار المسؤولين الفاسدين) وسحق “الذباب” (المسؤولين الفاسدين ذوي الرتب الدنيا) في نفس الوقت ؛ واتخاذ موقف عدم التسامح المطلق ضد الفساد.

أدت هذه المفاهيم، إلى جانب التقارير الإعلامية حول تحقيقات مكافحة الفساد، إلى زيادة الوعي العام بهذه القضية بشكل كبير.

صيغة ثلاثية المحور

يعتبر التعليم جانبًا مهمًا من صيغة الصين ثلاثية الأبعاد لمعالجة الفساد، جنبًا إلى جنب مع العقوبة الصارمة وبناء نظام مكافحة الفساد.

وقال تقرير صادر عن أكبر هيئة لمكافحة الكسب غير المشروع في الصين، إنه في العام 2020، حققت أجهزة التفتيش والرقابة التأديبية في جميع أنحاء البلاد في حوالي 618 ألف قضية فساد، مما أدى إلى معاقبة 604 آلاف شخص.

كما تعمل الصين على تعزيز بناء النظام في مكافحة الفساد “لحصر ممارسة السلطة في قفص مؤسسي”.

تمثلت إحدى الخطوات الرئيسية في إصلاح نظام الإشراف الوطني، الذي شهد إنشاء لجان إشرافية على المستوى الوطني ومستوى المقاطعات والمدن والمحافظة. هذه اللجان قادرة على الإشراف على كل من يعمل في القطاع العام ويمارس السلطة العامة، بما في ذلك أولئك الذين ليسوا أعضاء في الحزب الشيوعي الصيني وأولئك الذين لا يعملون في الحكومة.

كل هذه الجهود حققت انتصاراً ساحقاً على الفساد. وقال تيكسيرا إن “المزيد من الإجراءات في التعليم والبحث في طبيعة الفساد، إلى جانب التعاون الدولي” تجعل الصين تدريجياً “إحدى الدول الرائدة” في مكافحة الفساد.

https://news.cgtn.com/news/2021-06-03/Education-a-key-factor-behind-China-s-anti-corruption-drive-10LyjtKLuy4/index.html

فيديو – https://www.youtube.com/watch?v=oIEnpW410rE