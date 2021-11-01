‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): الصين تقدم مقترحات لتعزيز التنمية العالمية والتصدي المصاعب الاقتصادية

بكين، 1 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — في مطلع تشرين الأول/أكتوبر، خفض صندوق النقد الدولي في تقريره عن آفاق الاقتصاد العالمي، توقعاته للنمو العالمي للعام 2021 إلى 5.9٪ وحذر من قدر كبير من عدم اليقين الكبير بالنسبة إلى التعافي الاقتصادي.

وعلى هذه الخلفية، اجتمع زعماء أكبر 20 اقتصادًا في العالم في روما الإيطالية يوم السبت في محاولة لإعادة تفعيل هذه المنصة متعددة الأطراف – تمامًا كما فعلوا عندما عقدوا قمتين في سنة واحدة في أعقاب الانهيار المالي العالمي في العام 2008.

سلطت الصين، محرك النمو المهم للاقتصاد العالمي، الضوء على التعاون والشمولية والتنمية الخضراء في قمة قادة مجموعة العشرين الـ16.

التعاون ضد الجائحة

نظرًا لأن كوفيد-19 لا يزال يعصف بالعالم، أعطى الرئيس الصيني شي جنبينغ الأولوية للتعاون العالمي في مجال اللقاحات عند إلقاء خطابه عبر الفيديو في الجلسة الأولى للقمة.

اقترح شي مبادرة تعاون عالمية في مجال اللقاحات من ست نقاط مع التركيز على التعاون في مجال البحث والتطوير في مجال اللقاحات، والتوزيع العادل للقاحات، والتنازل عن حقوق الملكية الفكرية للقاحات كوفيد-19، والتجارة السلسة في اللقاحات، والاعتراف المتبادل باللقاحات، والدعم المالي للتعاون العالمي في مجال اللقاحات.

تبرز قضية عدم المساواة في توزيع اللقاحات بوضوح، حيث تتلقى البلدان منخفضة الدخل أقل من 0.5 في المئة من الإجمالي العالمي لإنتاج اللقاحات وأقل من 5 في المئة من سكان أفريقيا يحصلون على التطعيم بالكامل، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

حددت منظمة الصحة العالمية هدفين للتعامل مع الوباء: تطعيم ما لا يقل عن 40 في المئة من سكان العالم بحلول نهاية هذا العام وزيادته إلى 70 في المئة بحلول منتصف عام 2022.

وقال شي إن “الصين مستعدة للعمل مع جميع الأطراف لزيادة إمكانية الحصول على اللقاحات والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية وتقديم مساهمات إيجابية لبناء خط دفاع عالمي من اللقاحات”.

قدمت الصين أكثر من 1.6 مليار جرعة من اللقاحات لأكثر من 100 دولة ومنظمة دولية حتى الآن. وأضاف أن الصين ستوفر في المجموع أكثر من ملياري جرعة للعالم على مدار العام، مشيرًا إلى أن الصين تجري إنتاجًا مشتركًا للقاحات مع 16 دولة.

بناء اقتصاد عالمي مفتوح

وفي سياق تعزيز التعافي الاقتصادي، شدد الرئيس الصيني على أن مجموعة العشرين يجب أن تعطي الأولوية للتنمية في تنسيق السياسات الكلية، داعياً إلى جعل التنمية العالمية أكثر إنصافاً وفعالية وشمولية لضمان عدم تخلف أي دولة عن الركب.

وقال شي “يتعين على الاقتصادات المتقدمة الوفاء بتعهداتها بشأن المساعدة الإنمائية الرسمية وتوفير المزيد من الموارد للدول النامية”.

كما رحب بالمشاركة النشطة لمزيد من البلدان في مبادرة التنمية العالمية.

منذ وقت ليس ببعيد، اقترح شي مبادرة التنمية العالمية في الأمم المتحدة ودعا المجتمع الدولي إلى تعزيز التعاون في مجالات التخفيف من حدة الفقر، والأمن الغذائي، والاستجابة وتوفير اللقاحات لـ كوفيد-19، وتمويل التنمية، وتغير المناخ والتنمية الخضراء، والتصنيع، الاقتصاد الرقمي والاتصال.

وقال شي إن المبادرة تتوافق إلى حد كبير مع هدف وأولوية مجموعة العشرين لتعزيز التنمية العالمية.

الالتزام بالتنمية الخضراء

وفي الوقت نفسه، تحتل معالجة تغير المناخ مكانة عالية في جدول الأعمال العالمي حيث ستفتتح الدورة السادسة والعشرون لمؤتمر الأطراف (COP26) لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ يوم الأحد في غلاسكو، اسكتلندا.

وفي هذا السياق، حث شي البلدان المتقدمة على أن تكون مثالا يحتذى به في الحد من الانبعاثات، قائلا إنه ينبغي للبلدان أن تستوعب تماما الصعوبات والاهتمامات الخاصة بالبلدان النامية، والوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتمويل قضايا المناخ، وتوفير التكنولوجيا وبناء القدرات وغير ذلك من أشكال الدعم للدول النامية.

وقال شي “هذا أمر بالغ الأهمية لنجاح قمة COP26 المقبلة.”

وسلط شي، في مناسبات عديدة، الضوء على وجهة نظر الصين بشأن إدارة المناخ العالمي، وأعرب عن دعم الصين القوي لاتفاقية باريس، مما يسهل إحراز تقدم كبير على المستوى العالمي.

في العام 2015، ألقى شي كلمة رئيسية في مؤتمر باريس بشأن تغير المناخ، حيث قدم مساهمة تاريخية في إبرام اتفاق باريس بشأن العمل المناخي العالمي بعد العام 2020.

في وقت سابق من هذا الشهر، شدد شي على الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الصين بشأن ذروة وحيادية الكربون عند مخاطبته قمة القادة للاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي.

عُقدت قمة مجموعة العشرين هذا العام عبر الإنترنت وخارجها تحت الرئاسة الإيطالية، مع التركيز على التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا، حيث تصدرت القضايا المتعلقة بوباء كوفيد-19 وتغير المناخ والانتعاش الاقتصادي جدول الأعمال.

تأسست مجموعة العشرين العام 1999 وتضم 19 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وهي المنتدى الرئيسي للتعاون الدولي في القضايا المالية والاقتصادية.

تمثل المجموعة ما يقرب من ثلثي سكان العالم، وأكثر من 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و 75 في المائة من التجارة العالمية.

https://news.cgtn.com/news/2021-10-30/China-puts-forward-proposals-on-boosting-global-development-14MDU37P5gk/index.html

Video – https://www.youtube.com/watch?v=d9wZBX8jYRU