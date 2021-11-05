‫شبكة تلفزيون الصين الدولية (CGTN): تتعهد الصين بفتح فرص التنمية على نطاق أوسع وتبادلها مع العالم

بكين، 5 نوفمبر 2021 /PRNewswire/ — أكدت الصين يوم الخميس التزامها بفتح فرص تنمية أوسع وتبادلها مع العالم. كما تعهدت الصين بزيادة التوسع في الاستيراد و “متابعة التنمية المتوازنة للتجارة”.

وقد دعت الصين المجتمع الدولي إلى تعزيز وتحسين العولمة الاقتصادية مع النهج الانفرادي والحمائية.

صرح الرئيس الصيني شي جين بينغ عند إلقاء الكلمة الرئيسية عبر الفيديو في معرض الاستيراد الدولي الصيني قائلًا: “لن نغير عزمنا على الانفتاح على نطاق أوسع على مستوى عالٍ ؛ ولن نغير عزمنا على تقاسم فرص التنمية مع بقية العالم ؛ ولن نغير التزامنا بعولمة اقتصادية أكثر انفتاحًا وشمولية ، متوازنة ومفيدة للجميع “.

تم إطلاق معرض الاستيراد الدولي الصيني السنوي في عام 2018، وهو أول معرض استيراد مخصص في العالم. من المقرر أن يبدأ معرض هذا العام من الجمعة إلى الأربعاء القادم في شنغهاي بشرق الصين.

جلسة الذكرى الـ20 لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية

ويصادف هذا العام الذكرى الـ20 لانضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية (WTO). واستعرض الرئيس شي التقدم الذي أحرزته البلاد في تعميق الإصلاح وتوسيع الانفتاح خلال العقدين الماضيين.

كما صرح قائلًا “لقد الصين أوفت بالكامل بالتزاماتها الخاصة بالانضمام. تم تخفيض معدل التعريفة الإجمالية من 15.3 في المائة إلى 7.4 في المائة، أي أقل من التزام الانضمام بنسبة 9.8 في المائة”.

وأضاف أن الحكومة المركزية الصينية استعرضت وراجعت ما يزيد عن 2,300 من القوانين واللوائح، واستعرضت الحكومات المحلية وراجعت 190,000.

وأشار إلى أنه من أجل تسهيل المعركة العالمية ضد كوفيد-19، قدمت الصين حوالي 350 مليار قناع وأكثر من 1.6 مليار جرعة من اللقاحات إلى المجتمع الدولي.

نمت الصين من سادس أكبر اقتصاد في العالم إلى ثاني أكبر اقتصاد خلال العقدين الماضيين؛ في غضون ذلك، كما نمت تجارتها في السلع من المرتبة السادسة إلى الأكبر في العالم، وتجارة الخدمات من المرتبة الـ11 إلى الثانية، وفقًا لما ذكره الرئيس شي.

وصرح قائلًا إن واصفًا الانفتاح خلال “السنوات الـ 20 الماضية شهدت تعميق الصين للإصلاح ومتابعة الانفتاح الشامل، واغتنام الصين الفرص والارتقاء إلى مستوى التحديات، وقيام الصين بمسؤولياتها وإفادة العالم بأسره، وأن الانفتاح هو السمة المميزة للصين المعاصرة”.

الصين سوف “تركز بشكل أكبر على توسيع الواردات”

يعد معرض الاستيراد الدولي الصيني منصة مهمة لتعزيز التجارة العالمية الحرة والتعاون الدولي. من عام 2018 إلى عام 2020، بلغ حجم الأعمال المتوقع للمعارض الثلاثة السابقة حوالي 201.6 مليار دولار أمريكي. من المتوقع أن يجذب معرض الاستيراد الدولي الصيني الـ4 ما يقرب من 3,000 شركة من 127 دولة ومنطقة.

كانت الصين ثاني أكبر مستورد في العالم لمدة 11 عامًا متتالية، وفقًا لوزارة التجارة. وصرح الرئيس شي إن البلاد ستبذل المزيد من الجهود لتعزيز الواردات.

كما أعلن الرئيس شي قائلًا “ستفتح الصين المزيد من مناطق العرض للترويج الخلاق لتجارة الاستيراد، وتحسين كتالوج واردات التجزئة عبر التجارة الإلكترونية عبر الحدود، وتشجيع المعالجة في الموقع للبضائع المستوردة من التجارة بين سكان الحدود، وزيادة الواردات من البلدان المجاورة”.

أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك (General Administration of Customs) أن إجمالي واردات وصادرات الصين نما بنسبة 22.7 في المائة على أساس سنوي إلى 28.33 تريليون يوان (حوالي 4.38 تريليون دولار) في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2021. واصلت كل من الصادرات والواردات نموا مزدوج الرقم في الأشهر التسعة الأولى من العام، بزيادة 22.7 في المائة و 22.6 في المائة عن العام السابق ، على التوالي.

وصرح الرئيس شي قائلا: “للمضي قدما، ستركز الصين بشكل أكبر على توسيع الواردات، والسعي لتحقيق تنمية متوازنة للتجارة”.

وشدد على أن الدولة ستحمي بقوة التعددية الحقيقية، وستتشارك في فرص السوق مع بقية العالم، وتعزز الانفتاح عالي المستوى، وتدعم المصالح المشتركة للعالم.

وأعلن أن الصين ستقصر القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، وتراجع وتوسع كتالوج الصناعة المشجعة لتوجيه المزيد من الاستثمار الأجنبي نحو قطاعات مثل التصنيع المتقدم، والخدمات الحديثة، والتكنولوجيا العالية والجديدة، والحفاظ على الطاقة وحماية البيئة.

وصرح أن الصين “ستعمل بنشاط من أجل الانضمام إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ (CPTPP)”. تقدمت الدولة رسميًا للانضمام إلى الاتفاق الشامل والتقدمي للشراكة العابرة للمحيط الهادئ، وهي اتفاقية تجارة حرة بين 11 دولة، بما في ذلك أستراليا وكندا ونيوزيلندا وسنغافورة وفيتنام.

وأضاف الرئيس شي أن الصين ستعزز التعاون عالي الجودة مع مبادرة الحزام والطريق لتحقيق المزيد من الفوائد للدول المشاركة في المبادرة.

وأعلن أن “الصين مستعدة للعمل مع جميع الدول لبناء اقتصاد عالمي مفتوح حتى يجلب نسيم الربيع من الانفتاح الدفء إلى جميع أنحاء العالم”.

https://news.cgtn.com/news/2021-11-04/Xi-Jinping-addresses-opening-ceremony-of-CIIE-14V5bYl3lny/index.html

الفيديو – https://www.youtube.com/watch?v=LItP2fA_Ps8