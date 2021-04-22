‫شبكة تلفزيون الصين الدولية : (CGTN)

أصوات الصين في بواو: التعددية والانفتاح ومبادرة الحزام والطريق

بكين, 22 أبريل 2021 — /PRNewswire/ مع دخول العالم في خضم أزمة اقتصادية وصحية ناجمة عن فيروس كورونا، دعت الصين جميع البلدان في آسيا وخارجها إلى دعم التعددية، واحتضان الانفتاح، وتعزيز تعاون الحزام والطريق.

ألقى الرئيس الصيني شي جين بينغ الرسائل في خطاب رئيسي عبر مؤتمر الفيديو في الجلسة العامة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمنتدى بواو الآسيوي 2021 صباح اليوم الثلاثاء.

وقال شي إن موضوع المؤتمر — “عالم يتغير: تكاتفوا من أجل تعزيز الحوكمة العالمية ودفع التعاون في مبادرة الحزام والطريق” — هو الأنسب والأكثر صلة في ظل الظروف الحالية.

العدل لا الهيمنة

وأشار الرئيس الصيني إلى أن الدعوة إلى دعم التعددية أصبحت أقوى لأننا نعيش في عصر مليء بالتحديات.

الرئيس الصيني شي جين بينغ يلقي كلمة رئيسية عبر الفيديو في الجلسة العامة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمنتدى بواو لآسيا (BFA) 2021 في 20 أبريل 2021. /شينخوا

وأضاف “إن مستقبل العالم يجب أن تقرره جميع الدول بالعمل معًا. يجب ألا نسمح بفرض القواعد التي تضعها دولة أو دول قليلة على دول أخرى، أو السماح للأحادية التي تتبعها دول معينة بتحديد وتيرة العالم بأسره”.

“ما نحتاجه في عالم اليوم هو العدل وليس الهيمنة. وشدد على ضرورة أن تتصرف الدول الكبرى بطريقة تليق بوضعها وبإحساس أكبر بالمسؤولية”، داعيًا جميع الدول إلى حماية النظام الدولي المتمحور حول الأمم المتحدة.

أظهرت الصين دورها كدولة رئيسية مسؤولة في الشؤون الدولية. وفي 13 أبريل، دفعت الصين بالكامل جميع الاشتراكات المقدرة للميزانية العادية للأمم المتحدة والآلية الدولية المتبقية للمحكمتين الجنائيتين لعام 2021. وعلى مدى السنوات الثلاثين الماضية، أرسلت الصين أكثر من 40 ألف جندي حفظ سلام إلى 25 بعثة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة.

الانفتاح

وأشار شي إلى أن “الانفتاح هو مفتاح الانتعاش الاقتصادي بعد كوفيد”. “نحن بحاجة إلى تعزيز تحرير التجارة والاستثمار والتسهيلات، وتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي، وتعزيز سلاسل التوريد والصناعة والبيانات والموارد البشرية، بهدف بناء اقتصاد عالمي مفتوح”.

لقد تسارع التكامل الاقتصادي في آسيا منذ توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة (RCEP) في نوفمبر 2020. وقال لين جويجون، نائب رئيس جامعة الأعمال والاقتصاد الدولية، إن الاعتماد التجاري للاقتصادات الآسيوية فيما بينها بلغ حوالي 50 في المائة في عام 2019، مع استمرار نمو حجم التجارة الثنائية.

تتعارض محاولات “تشييد الجدران” أو “الفصل” مع قانون الاقتصاد ومبادئ السوق. وأشار شي إلى أنها ستضر بمصالح الآخرين دون أن تعود بالنفع على الذات.

حياة الناس فوق أي شيء آخر

وقال شي “علينا أن نضع الناس وحياتهم فوق أي شيء آخر، وأن نُزيد من تبادل المعلومات والجهود الجماعية، ونُعزز الصحة العامة والتعاون الطبي”.

ودعا إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث والتطوير وإنتاج وتوزيع اللقاحات وزيادة سهولة الوصول إليها والقدرة على تحمل تكاليفها في البلدان النامية حتى يتمكن الجميع في العالم من الحصول على اللقاحات التي يحتاجون إليها وتحمل تكاليفها.

حتى الآن، قدمت الصين مواد لمكافحة الوباء لأكثر من 160 دولة ومنظمة دولية حول العالم، كما تُقدِّم اللقاحات المطلوبة بشكل عاجل لأكثر من 100 دولة ومنظمة دولية.

BRI هي طريق عام مفتوح للجميع

وأشار شي إلى أن مبادرة الحزام والطريق هي طريق عام مفتوح للجميع، وليس مسارًا خاصًا مملوكًا لطرف واحد، مضيفًا أن جميع الدول المهتمة مُرحَّب بها في هذه المبادرة.

وتعهدًا ببناء شراكة أوثق من أجل تعزيز التعاون الصحي، قال شي إن الشركات الصينية بدأت بالفعل إنتاج لقاح مشترك في الدول المشاركة في مبادرة الحزام والطريق.

وأضاف شي أن الصين ستبني شراكة أوثق من أجل التنمية الخضراء وتبني مبادرة الحزام والطريق على طريق التخفيف من حدة الفقر وتحقيق النمو.

وقعت 126 دولة، بما في ذلك الدول المتقدمة والنامية، و 29 منظمة دولية على وثائق تعاون مع الصين بشأن مبادرة الحزام والطريق.

وارتفعت التجارة الخارجية للصين مع الدول الواقعة على طول الحزام والطريق بنسبة واحد في المائة لتستقر عند 9.37 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) في العام الماضي، وفقًا لوزارة التجارة الصينية.

https://news.cgtn.com/news/2021-04-20/China-s-voices-at-Boao-Multilateralism-openness-and-BRI–ZBO4YRbHfW/index.html

الفيديو من – https://www.youtube.com/watch?v=kC7-jZPJWZw