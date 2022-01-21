‫شراكة بين Sungrow و”كرم” للطاقة الشمسية لإنشاء شبكة صغيرة لتخزين الطاقة بالبطاريات لمجموعة “كايرو ثري إيه”

القاهرة, 21 يناير / كانون الثاني 2022 /PRNewswire/ — وقّعت شركة Sungrow (الشركة العالمية الرائدة في توفير حلول محولات التيار لمحطات الطاقة المتجدّدة) عقدًا جديدًا مع شركة كرم للطاقة الشمسية (أكبر شركة قطاع خاص متخصّصة في تطوير حلول الطاقة الشمسية بمصر) لإنشاء شبكة صغيرة لتخزين الطاقة بالبطاريات. وبموجب هذا العقد، ستورّد Sungrow محولات كهروضوئية بقدرة 2.576 ميجاواط في ساعات الذروة (MWp)، وأنظمة تخزين طاقة بالبطاريات بسعة 1 ميجاواط/3.957 ميجاواط في الساعة، وذلك لإنشاء شبكة صغيرة لشركة “كايرو ثري إيه للدواجن”. وستوفر هذه الشبكة الصغيرة، عند بدء تشغيلها في مايو 2022، مصدرًا للطاقة التي تحتاجها هذه الشركة الكبيرة من الطاقة الشمسية بدلًا من الاعتماد على مولدات الديزل وحرق الوقود الأحفوري.

يوفر سطوع الشمس على مدار العام كمًا هائلًا من الطاقة الشمسية في منطقة شمال إفريقيا. لذا، تستهدف مصر تلبية 42% من احتياجاتها الكهربائية من مصادر الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2035؛ إلا أنّ إقامة مشروعات الطاقة الشمسية الكبيرة ليس أمرًا سهلًا، نظرًا لما تتطلبه من استثمارات ضخمة ودعم حكومي كبير. ومن ثمّ، تتجه الشركات إلى تنفيذ مشروعات صغيرة يمكن من خلالها تحقيق نتائج كبيرة مثل مشروعات الشبكات الصغيرة، والمحطات الشمسية المستقلة (Off-grid)، ومشروعات أنظمة تخزين الطاقة (ESS).

ستشارك شركة Sungrow في هذا المشروع لإنشاء شبكة صغيرة لتخزين الطاقة بالبطاريات في الواحات البحرية؛ من خلال توفيرها حل ST3956KWH(L)-1375UD بقدرة 1500 فولت مع إمكانية تخزين الطاقة الشمسية المنتجة. ونظرًا لتكامل جميع الأجهزة المستخدمة في المشروع، فسيحتوي النظام على وحدات أقل ويشغل مساحة أقل، وبذلك، تصبح عمليات نقله وتركيبه وتشغيله أبسط وأقل تكلفة. وتتميّز الشبكة بأنّها مزوّدة بأنظمة إدارة طاقة (EMS)، لذا ستكون إجراءات الصيانة اللاحقة بسيطة وذكية. بالإضافة إلى ذلك، يمكن لهذا النظام تحقيق إنتاجية أعلى بسبب توافقه مع الوحدات الشمسية ثنائية الوجه، واعتماده على وحدات تحويل الطاقة ذات القدرة المرتفعة (معدّل الكفاءة القصوى: 99%). ونظرًا لأنّ الزراعة تُعدّ النشاط الاقتصادي الرئيسي في الواحات البحرية، فإنّ استخدام الطاقة النظيفة يمثل أهمية كبيرة لحماية البيئة والتنمية المستدامة على المدى الطويل.

وفي تعليقه على هذا الخبر، قال ألفين شي، العضو المنتدب لشركة Sungrow لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «إنّ مشروع إنشاء الشبكة الصغيرة لتخزين الطاقة بالبطاريات والمنفذ لمصلحة شركة “كايرو ثري إيه”، يُعدّ ثاني مشروع تنجزه Sungrow في مصر؛ بعد مشاركتها في إنشاء أكبر محطة طاقة شمسية مزوّدة بأنظمة تخزين في منجم السكري للذهب. وتحرص Sungrow منذ سنوات على تلبية متطلبات عملائها من المنتجات التي تتصف بالسلامة والموثوقية من خلال ابتكار شبكات صغيرة تسهم في تحقيق مفهوم “الحياد الكربوني”. ويثبت هذا المشروع المنفذ لمصلحة شركة “كايرو ثري إيه” كيف يمكن للشبكات الصغيرة أن تسهم إسهامًا كبيرًا في مشروعات تعود بالنفع على السكان المحليين وعلى التنمية الزراعية المستدامة”.

وقد أسهمت حلول شركة Sungrow في مصر في زيادة إنتاجية المحطات بدرجة كبيرة. ومع النمو المطرد الذي تشهده سوق الطاقة المتجدّدة في مصر وزيادة الطلب على استخدام أنظمة تخزين الطاقة؛ تلتزم Sungrow بتقديم حلول عالية الجودة وخدمات مصمّمة خصيصًا لمساعدة مصر على إحداث نقلة حقيقية واقتصادية في مجال الطاقة.

عن شركة كرم للطاقة الشمسية

شركة كرم للطاقة الشمسية هي أكبر شركة قطاع خاص في مصر متخصصة في تطوير حلول الطاقة الشمسية، وتنفذ الشركة أعمالها من خلال شراكة إستراتيجية مع شركة كهرباء فرنسا (EDF)، وقد أحدثت الشركة نقلة نوعية في سوق الطاقة الشمسية من خلال حلولها المبتكرة والمتكاملة التي يمكن استخدامها في جميع القطاعات السكنية والصناعية والزراعية والتجارية والسياحية. وبفضل خبرتها الفنّية والمالية المتميّزة، المدعومة بمركزها الداخلي للبحث والتطوير؛ تتصدّر الشركة السوق المصري بأكبر مجموعة من مشروعات الطاقة الشمسية تنفذها شركة قطاع خاص في مصر.

عن شركة Sungrow

شركة Sungrow المحدودة لإمدادات الطاقة (“Sungrow“) هي شركة رائدة عالميًا وصاحبة العلامة التجارية الأكثر موثوقية عالميًا في قطاع محوّلات التيار؛ وقد تجاوزت القدرة الإجمالية لمبيعاتها العالمية من المحوّلات 182 جيجاواط في يونيو 2021. وتُعدّ Sungrow، التي تأسّست عام 1997 على يد الأستاذ الجامعي كاو رينشيان، شركة رائدة في البحث والتطوير في قطاع محولات الطاقة الشمسية، ويعمل بها أكبر فريق متخصّص في البحث والتطوير في قطاع المحولات، وقد أنتجت الشركة مجموعة كبيرة من المنتجات والحلول في قطاع المحولات الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة، والتي تستخدم على مستوى المرافق العامة وفي جميع القطاعات التجارية والصناعية والسكنية، بالإضافة إلى حلول محطات الطاقة الكهروضوئية “العائمة” المعترف بها دوليًا. وبفضل سجل الشركة الحافل والممتد على مدار 24 عامًا في قطاع الطاقة الكهروضوئية، تُستخدم منتجاتها في محطات توليد في أكثر من 150 دولة. لمزيد من المعلومات عن شركة Sungrow، يُرجى زيارة موقعها الإلكتروني: www.sungrowpower.com.

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شعار شركة Sungrow: https://mma.prnewswire.com/media/1344575/Logo.jpg