Press Release

‫شركات كوكا كولا، فاين هايجينيك هولدنغ، آر بي ودي أتش أل تتصدر المشاركة في نسخة قمة الشرق الأوسط 2020 “إكسري السقف، لامسي السماء”

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دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 أيلول/سبتمبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — ستتصدر شركات كوكا كولا، فاين هايجينيك هولدنغ، آر بي ودي أتش المشاركة في طبعة الشرق الأـوسط 2020 من قمة “إكسري السقف، لامسي السماء – قمة النجاح والقيادة للنساء” التي تعقدها مؤسسة هاوس أوف روز بي تي إي ليميتيد افتراضيا يوم 1 تشرين الأول/أكتوبر، 2020. وستكون غرفة التجارة الأميركية في دبي وغرفة التجارة الأميركية أبو ظبي ومجلس الأعمال الفرنسي في دبي والإمارات الشمالية الشركات الرسمية الراعية للقمة.

تعرض طبعة الشرق الأوسط للعام 2020 من “إكسري السقف، لامسي السماء” أفضل الممارسات في مجالات القيادة والتنوع والشمول ونجاح الشركات الرائدة والقادة في المنطقة. يمكن للمشاركين الوصول إلى المعرفة المتطورة لإلهام قادتهم وتمكينهم وتعزيز المهارات القيادية لقادتهم لتجاوز هذه الأوقات المتقلبة وغير المؤكدة والمعقدة وغير المؤكدةوتسريع نمو مسيراتهم المهنية وأعمالهم على الرغم من التحديات.

من بين المتحدثين في القمة التي ستعقد في 1 تشرين الأول/أكتوبر 2020 شهزب محمود، المدير الإقليمي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، ريكيت بنكيزر (آر بي)؛ جيمس مايكل لافرتي، الرئيس التنفيذي لشركةفاين هايجينيك هولدنغ؛ أوزليم فيدانسي، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا، فيليبس؛ كلوديا نافارو، مديرة التسويق، الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، شركة كوكا كولا؛ آنا رابوسو، المديرة القطرية، المديرة الإقليمية لدول الخليج، شركات الأدوية يانسن، جونسون آند جونسون؛ مونيك لانوكس، المدير الأولى، التنوع العالمي والمشاركة فيبيبسيكو؛ إيفا ماتيوسن، رئيسة قسم الموارد البشرية، دي أتش أل غلوبال فورورادنع الشرق الأوسط وأفريقيا؛ محمد سمير، الرئيس التنفيذي اليسرا؛ الرئيس السابق للهند والشرق الأوسط وإفريقيالعمليات البيع والسوق، بي أند جي؛ جيا جاي، كبير مسؤولي الموارد البشرية، أرامكس الدولية؛ عساف القريشي، أتش آر في بيشمال أفريقيا الشرق الأوسط، تركيا، روسيا أوكرانيا وبيلاروسيا؛ ديليل شعبوني، الشريك التنفيذي لشركة غارتنر الخليج والأسواق الناشئة؛ شينا غانيش، الرئيس التنفيذي للعمليات التدقيق، كي بي أم جي؛ أندريا جانجوا، كبير مسؤولي التسويق بشركةفاين هايجينيك هولدنغ؛ رانو غوبتا، الشريكة الإدارية، ومستشارة تحسين الأداء، مؤسسة هاوس أوف روزبروفيشينال.

وعلق جيمس مايكل لافيرتي، الرئيس التنفيذي لشركة فاين هايجينيك هولدنغ، “في العام 2018، انضممنا إلى”قمة إكسري السقف، لامسي السماء ” من خلال شراكة مع القمة في الشرق الأوسط وسنغافورة. وإذ نستلهم من المشاركات العديدة للنجاح في التنوع بين الجنسين على وجه الخصوص، فقد أحرزنا تقدماً سريعًا، حيث انتقلنا من عدم وجود أي امرأة قائدة في فريقنا التنفيذي إلى أكثر من 30٪ في أقل من ستة أشهر، ومنذ ذلك الحين قمنا بتغيير نتائج أعمالنا خطوة بخطوة، والتعلم والمشاركة عبر الصناعات في التنوع والشمول جزء أساسي من خطة لعبتنا للنجاح، ونحن فخورون بأن نكون الراعي البلاتيني لطبعة الشرق الأوسط 2020 للقمة.“

وعلقت إيفا ماتيوسن، رئيسة قسم الموارد البشرية بشركةدي أتش أل غلوبال فورواردنغالشرق الأوسط وأفريقياقائلة: “نحن نعتبر تنوع القوى العاملة لدينا قوة كبيرة. نحن نجمع أشخاصًا من مجموعة واسعة من المجتمعات والخلفيات الثقافية – وكلهم بمهارات وخبرات ووجهات نظر مختلفة. كل ذلك بهدف تحقيق الإبداع والإنتاجية على أعلى المستويات”.

وعلق شهزب محمود، المدير الإقليمي والمدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، ريكيت بنكيزر (آر بي): “نحن في ريكيت بنكيسر نسعى بنشاط إلى دمج التنوع في أعمالنا. هذا هو بالنسبة لنا التمكين المستمر الأكثر وضوحًا لإطلاق الإمكانات الكاملة لموظفينا وعلاماتنا التجارية وأعمالنا التجارية. نحن نعتقد أن هذا جزء لا يتجزأ من القدرة على توفير حلول مبتكرة للمستهلكين، والتأثير الإيجابي في المجتمعات التي نعمل فيها. يعد التنوع بين الجنسين على وجه الخصوص أولوية معلنة لشركتنا، ويسعدنا أن نكون أحد أصوات الصناعة الرائدة في تمكين النهوض بالتنوع بين الجنسين في الشرق الأوسط، وهذا أمر مهم لعملائنا وموظفينا ولكل واحد منا في المكتب الإقليمي.”

تدعم شركة كوكاكولا نسخة الشرق الأوسط لعام 2020 من “إكسري السقف، لامسي السماء” بصفتها الراعي العالمي، وشركةبيبسيكووفاين هايجينيك هولدنغ كراعيتين بلاتينيتين و آر بي ودي أتش ألكراعيتن فضيتين.

وعلق أنطوني أيه روز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة هاوس أوف روز بروفيشينال، ومؤلف الكتاب الأكثر مبيعا “إكسري السقف، لامسي السماء: أسرار نجاح النساء الأكثر إلهاما في العالم” الذي ألهم بدء هذه القمة:

“إكسري السقف، لامسي السماء ” هو فرصة فريدة للشركات في الشرق الأوسط للتعلم من أفضل الأفضل في التنوع والشمول (خصوصا التنوع بين الجنسين، وهي أولوية للشرق الأوسط)، وإطلاق الإمكانيات الكاملة لقادتها والتأثير الإيجابي على أعمالها.”

“لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة: www.houseofroseprofessional.com

تقع المكاتب الرئيسية لمؤسسة هاوس أوف روز بروفيشينال بي تي إي ليميتيد في سنغافورة، وتعمل عبر مجالات المواهب (دريم جوب إنترناشيونال)، والتدريب (إكسري السقف، لامسي السماء) والتحول (CEOSmith) والأعمال عالميا.

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أنطوني أيه روز،

هاوس أوف روز بروفيشينال بي تي إي ليميتيد