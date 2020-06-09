‫شركة أبسن تفوز بجائزة “ريد دوت” للعام 2020 على سلسلة منتجاتها من شاشات الليد الجديدة

شنجن، الصين، 9 حزيران/يونيو، 2020 / بي آر نيوزواير / — تفخر شركة أبسن العالمية الرائدة في صناعة مصابيح وشاشات الليد (SZSE:300389) بالإعلان عن أنها فازت بجائزة تصميم المنتج “ريد دوت” التي تتمناها الشركات الأخرى على حلها لتحضير المسرح المستأجر، سلسلة فينوس.

جائزةريد دوت للتصميمهي واحدة من أختام الجودة الدولية الأكثر طلبًا للتصميم الجيد. وإذ تم إنشاؤها في العام 1955، يتم تقديم جائزة تصميم المنتج لأفضل المنتجات التي يتم إنتاجها كل عام، وفقًا لما تقرره لجنة تحكيم مكونة من 40 خبيرًا دوليًا في ابتكار المنتجات.

يتم تقييم الفائزين بالجائزة بناءً على مجموعة من العناصر، بما في ذلك الابتكار والوظائف والجودة والتوافق البيئي. وتعليقًا على سلسلةفينوسالفائزة، أثنت لجنة تحكيم جائزةريد دوتعلى “المرونة والمتانة العالية بشكل خاص التي تجعل سلسلةفينوسقابلة للتطبيق عالميًا في سيناريوهات الاستخدام المختلفة.”

وقالت إيمي تانغ، نائبة رئيس المنتجات في شركة أبسن: “يسعدنا حصولنا على جائزةريد دوت لتصميم المنتجات.” وأضافت: “تم تصميم سلسلةفينوس مع أخذ المستخدمين في الميدان في الاعتبار في كل خطوة على الطريق. لا يقدم المنتج أداء بصريا مذهلا فحسب، بل هو منتج يختلف اختلافًا جذريًا عما هو متوفر حاليًا في السوق وهو منتج سيساعد العملاء على التوفير في الوزن والتكلفة، دون المساومة على أداء المنتج.”

سلسلةفينوسهي شاشةليدمبتكرة مصممة خصيصًا للحفلات والمهرجانات نظرًا لقدرتها على إنشاء شاشات فائقة الحجم بسرعة. يتميز المنتج بتصميم “الوحدة على الإطار” المتكامل للغاية والفريد من نوعه، والذي أزال الحاجة إلى إطار فرعي، وهو منتج أخف وزناً بنسبة 27٪ من الحلول المنافسة، مما يسمح للفرق الإبداعية بخفض الوزن وتوفير التكلفة وبناء جدرانليدأكبر من ذي قبل – بارتفاع يصل إلى 20 مترًا.

تم تصميم المسلسل مع مراعاة سلامة وراحة الطاقم. فبفضل الأنابيب المصنوعة من ألياف الكربون بطبقات مضادة للانزلاق لضمان سلامة المتسلقين، وخطافات أمان إضافية حتى يتمكن الحفارون من تأمين أنفسهم في كل خطوة من عملية التركيب، بالإضافة إلى القدرة على تحمل الرياح العاصفة التي تصل إلى المستوى 8، سلسلةفينوسهي واحدة من حلولليدالأكثر أمانًا للتأجير في السوق.

تتوفر سلسلة فينوس بحجمين قياسيين: 1500 مم (عرض) × 1000 مم (ارتفاع) و 500 مم × 1000 مم، للسماح بخيارات مخصصة بالكامل. وهي متوفرة في إصدارات انحراف البكسل مقاس 3.9 مم و 4.8 مم و 8.3 مم، وتتميز بسطوع يصل إلى 5000 نت وضوء ليد للوجه الأسود. تسمح سلسلة فينوس أيضًا بخيارات منحنية مقعرة ومحدبة لتصميمات حوائط الفيديو الإبداعية للغاية؛ مع تباين أفقي قابل للتعديل الحر من -10 إلى +10 درجة، مما يسمح بتحديد المواقع الثابتة عند -10 ° و -5 ° و 0 ° و + 5 ° و + 10 °.

حول أبسن

هي شركة عالمية رائدة في تصنيع شاشات الليد تقدم منتجات وحلول الليد الداخلية والخارجية المهنية الثابتة والمؤجرة. بصفتها أكبر شركة صينية مصدرة لشاشات الليد على مدى أحد عشر عامًا متتالية، تتواجد أبسن في أكثر من 120 دولة ومنطقة، وقد لعبت دورًا فعالًا في أكثر من 30,000 مشروع ناجح حول العالم حتى الآن.

الصورة – https://mma.prnewswire.com/media/1177127/Absen_Red_Dot.jpg