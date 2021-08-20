‫شركة “أرجون” للأجهزة الطبية تُعلِن عن الإطلاق التجاري لقسطرة تصريف المياه ذات الحلقة المصغرة SKATER™ Mini-Loop

فريسكو، تكساس, 20 أغسطس 2021 — /PRNewswire/ أعلنت شركة أرجون للأجهزة الطبية (Argon) -وهي الشركة الرائدة في تصنيع الأجهزة الطبية للإجراءات التداخلية- عن الإطلاق التجاري لقسطرات تصريف المياه ذات الحلقة المصغرة SKATER™ Mini-Loop في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

SKATER™ Mini-Loop هي عبارة عن قسطرة تصريف للمياه يتم وضعها عبر الجلد باستخدام توجيه التصوير كطريقة للتوغل الطفيف من أجل إزالة أو تصريف مجموعة السوائل الغير مرغوب فيها. إن SKATER™ Mini-Loop هي امتداد لمجموعة تصريف المياه SKATER™ All-Purpose and Nephrostomy الخاصة بجميع الأغراض وفغر الكلية من أرجون، وتَستخدِم حلقة أصغر بنسبة 40٪ للمساعدة في إحكام القسطرة وتصريف السوائل من التجاويف الأصغر.

قال جورج أ. ليونديس، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة أرجون للأجهزة الطبية، “تتمثل مهمة أرجون في تقديم أجهزة طبية مبتكرة هي الأفضل في فئتها من أجل تحسين تجربة العملاء وحياة مرضاهم. نحن متحمسون لإكمال مجموعة ™SKATER الخاصة بنا لحلول تصريف المياه والاحتفال بهذا الإطلاق القادم في عام الابتكار الخاص بنا”.

وقال الدكتور سوجوي مينون، أخصائي الأشعة التداخلية في مركز نيوارك بيث إسرائيل الطبي، “يتم إدخال قسطرة تصريف المياه SKATER™ Mini-Loop بسهولة، وتُشكِّل حلقة مُحكمة لمنع انسداد تصريف المياه. وعلى العكس من قسطرات تصريف المياه الأخرى في فئتها، تتوافق SKATER™ Mini-Loop مع الكحول، وتتميز بمتانة لمقاومة الالتواء، وهو أمر هام بالنسبة لي”. كان كل من الدكتور مينون والدكتور سيد علي، أحد مواطني كلية طب روتجرز، أول طبيبان في الولايات المتحدة يَستخدِمان قسطرة تصريف المياه SKATER™ Mini-Loop.

وقد أدخلت شركة أرجون للأجهزة الطبية عدة أجهزة جديدة في قطاعات الخزعة وتصريف المياه وعلاج الأوعية الدموية في عام 2020، على الرغم من الجائحة العالمية. وتشير الشركة إلى عام 2021 باعتباره عام الابتكار لأنها تخطط لإطلاق المزيد من المنتجات الجديدة المبتكرة على مدار العام من أجل المساعدة في تسهيل الإجراءات التداخلية للأوعية الدموية والأورام.

قم بزيارة www.argonmedical.com/SKATER لمزيد من التفاصيل.

حول شركة أرجون للأجهزة الطبية، المتحدة

تأسست شركة أرجون للأجهزة الطبية، المتحدة في عام 1972، وهي شركة تصنيع عالمية للأجهزة الطبية المتخصصة المستخدَمة في الإجراءات التداخلية. وتُقدِّم أرجون مجموعة واسعة من الأجهزة الطبية التي تُستخدَم لمرة واحدة للأشعة التداخلية، والأورام التداخلية، وجراحة الأوعية الدموية. ويقع مقر أرجون في مدينة فريسكو بولاية تكساس، وهي علامة تجارية معروفة عالميًا بأفضل المنتجات في فئتها والتي تعمل على تحسين نتائج المرضى.

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