‫شركة أكور تطبق بنجاح بروتوكولات ALLSAFE (الأمان الكامل) عبر جميع فنادقها ومنتجعاتها في جميع أرجاء العالم

95% من فنادق شبكة المجموعة العالمية تستخدم بروتوكولات ALLSAFE؛ 65% منها صُنفت رسميا كذلك؛ بقية الفنادق والمنتجعات سيتم تدقيقها بنهاية العام

علامة الصحة العامة والنظافة الخاصة بالمجموعة توفر لنزلاء الفنادق الثقة والأمان أثناء سفرهم، مما يسمح لهم بالشعور بالصحة والأمان والاطمئنان خلال إقامتهم

باريس، 15 تشرين الأول/أكتوبر، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت مؤسسة أكور Accor اليوم عن مواصلة عملها في تصدر صناعة الضيافة باعتماد أكثر معايير النظافة والإجراءات التشغيلية صرامة المتركزة حول الضيوف. وفي أعقاب انقطاعات العمل التي نجمت عن وباء كوفيد -19، أعادت أكور افتتاح غالبية فنادقها مع اتباع 95% من فنادقها بروتوكولات المجموعة الموثوقة للنظافة والصحة العامة ALLSAFE التي طورتها بالشراكة مع شركة بيرو فيريتاس. وحتى الآن، صادقتأكور بنجاح على 65٪ من هذه الفنادق بمنحها علامةALLSAFE من خلال عملية مراجعة واعتماد من جهة خارجية مع مدققين محترفين من شركات مثل بيرو فيريتاس وأس جي أس وكليفتون وإيكولاب، وتعمل على إخضاع فنادق إضافية من ممتلكاتها للتحقق منها بشكل مستقل على أنها متوافقة مع بروتوكولاتALLSAFE خلال الأشهر القادمة.

وقال كريس كاهيل، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات الفندقية: “فيأكور، نشعر بالامتنان للثقة التي يمنحنا إياها ضيوفنا لحماية صحتهم وسلامتهم ورفاههم، وهذه مسؤولية نوليها الأولوية قبل كل شيء. وعلى مدى هذا العام الصعب، ارتقت فرق الفنادق لدينا إلى مستوى التحدي المتمثل في تعزيز بروتوكولاتها الصارمة أصلا واتباع لوائح السلامة العامة المتزايدة، مع الاستمرار في الترحيب بالآخرين وحمايتهم والعناية بهم. ويظل هذا في صميم ما نقوم به ومن نحن كأصحاب فنادق“.

تشير الأبحاث الخاصة التي أجرتهاأكورخلال شهري حزيران/يونيو وتموز/يوليو 2020 إلى أن ارتياد الفنادق للترفيه يُصنف ضمن أفضل ثلاثة أنشطة يشعر ضيوفأكوربالاستعداد للقيام بها خلال الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى ارتياد الشواطىء وزيارة الأصدقاء والعائلة في المنازل. وفي حين أن نوايا الإنفاق الاستهلاكي في قطاع السفر لا تزال منخفضة مقارنة بمستويات ما قبل الوباء، يقول 75 ٪ من المستهلكين إنهم سيشعرون بالراحة في الإقامة في فندق حيث يمكنهم الاعتماد على معايير عالية من النظافة والموظفين المحترفين.

أنشأت أكور علامةALLSAFE لمنح الضيوف ضمانًا بمعيار معتمد من جهة خارجية لنظافة الفنادق ومتطلبات النظافة الصحية. وتم تطوير هذه المعايير وفحصها من قبل شركة بيرو فيريتاس، الشركة الرائدة عالميًا في الاختبارات التشغيلية وعمليات التفتيش ومنح الشهادات. يمكن للمسافرين البحث عن شعارALLSAFE على صفحة الويب الخاصة بفندقأكورالذي يحجزون به، مع العلم أنه يمكنهم الوثوق في بروتوكولاته لتلبية معاييرALLSAFE أو تجاوزها وزيارة الفندق بثقة.

للحصول على شهادة ALLSAFE، يجب أن تمتثل الفنادق لقائمة مفصلة من 16 التزامًا عالميًا تم تطويرها بالاشتراك مع بيرو فيريتاس، والتي تُترجم إلى أكثر من 100 معيار في مجموعها. تشتمل بعض بروتوكولات الصحة والوقاية المحسّنة على برنامج تنظيف معزز مع تطهير متكرر لجميع المناطق ذات اللمس العالي مثل المصاعد ودورات المياه العامة؛ التنظيف العميق لغرف النزلاء بمنتجات ومواد تنظيف على مستوى المستشفيات، بما في ذلك المفروشات والسجاد وتنظيف الأسرة بدرجات حرارة عالية.

تتطلب الإجراءات الإضافية من فنادقأكور التي تحمل علامةALLSAFE استخدام قيود مناسبة للجلوس والتباعد في المطاعم والحانات والأماكن العامة؛ فحص درجة حرارة الضيف وفقًا للمتطلبات المحلية؛ الحصائر المطهرة عند مداخل الفندق؛ حلول الدفع بدون تلامس وتسجيل الوصول والمغادرة بدون زيارة المكاتب، حيثما أمكن ذلك.

واتخذتأكورأيضًا خطوة فريدة تتمثل في إنشاء خدمة الدعم الطبي المجانية المتاحة لجميع ضيوفها. من خلال شراكة عالمية مع شركة أيه أكس أيه، الشركة العالمية الرائدة في مجال التأمين، سيحصل ضيوفأكورالذين يصابون بالمرض أو الذين هم في حاجة ماسة إلى الدعم الطبي على وصول مجاني إلى الاستشارات الطبية عن بعد على أعلى مستوى. سيتمكن الضيوف أيضًا من الوصول إلى شبكة أيه أكس أيه الواسعة على الأرض التي تضم عشرات الآلاف من المهنيين الطبيين، مما يسمح للفنادق بالمساعدة في توجيه ضيوفهم إلى الدعم الطبي الأنسب بناءً على موقعهم وتخصصهم ودعم اللغة وغيرها من المعايير المهمة، في جميع وجهات أكور البالغ عددها 110.

حول أكور

Accor أكورهي مجموعة ضيافة عالمية رائدة تتكون من أكثر من 5,000 عقار فندقي و 10,000 موقع للطعام والشراب في 110 دولة. تمتلك المجموعة واحدا من أكثر أنظمة الضيافة تنوعًا وتكاملاً في الصناعة والذي يشمل العلامات التجارية الفاخرة والمتميزة والعروض المتوسطة والاقتصادية ومفاهيم نمط الحياة الفريدة وأماكن الترفيه والحياة الليلية والمطاعم والبارات والمساكن الخاصة ذات العلامات التجارية وخدمات الكونسيرج، ومساحات الإقامة المشتركة والمزيد. وتفتخرأكورأيضًا بمحفظة لا مثيل لها من العلامات التجارية المميزة وما يقرب من 300,000 عضو فريق حول العالم. يستفيد أكثر من 65 مليون عضو من برنامج الولاء الشامل للشركة ALL – Accor Live Limitless– وهو برنامج رفيق نمط الحياة اليومي الذي يوفر الوصول إلى مجموعة متنوعة من المكافآت والخدمات والخبرات. ومن خلال برامجPlanet 21 – Acting Here وAccor SolidarityوRiiSE ومبادرات ALL Heartist Fund ، تركز المجموعة على قيادة العمل الإيجابي من خلال أخلاقيات العمل، والسياحة المسؤولة، والاستدامة البيئية، والمشاركة المجتمعية، والتنوع والشمولية. تأسست المجموعة في العام 1967، ويقع المقر الرئيسي لأكور أس أيهفي فرنسا وهي مدرجة في بورصة يورونكست باريس (ISIN code: FR0000120404) وفي سوق أو تي سي (الرمز: ACRFY)في الولايات المتحدة. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارةأو group.accor.com أو تابعأكورعلى Twitter وFacebook .

اتصالات الصحافة: شارلوت ثوغارد، الاتصالات الخارجية للمجموعة، هاتف: +33 1 45 38 19 14، إيميل: charlotte.thouvard@accor.com؛ مايك تايلر، الاتصالات الخارجية للمجموعة، هاتف: +33 1 45 38 19 14، إيميل: mike.taylor@accor.com