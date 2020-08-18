‫شركة أم17 تعين رسميا السيد هيروفيومي أونو، رئيسها التنفيذي في اليابان، رئيسا تنفيذيا عالميا للشركة

تايبي، 18 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — أعلنت شركة أم17 للترفيه المحدودة (“أم17”)، الشركة المشغلة رقم 1 في اليابان لمنصة البث المباشر على الإنترنت 17LIVE، عن تعييها السيد هيروفيومي أونو (“هيرو”)، الذي قاد استراتيجية أم17 التجارية ونموها الأسطوري في اليابان، رئيسا تنفيذيا عالميا للشركة. وتحت قيادة هيرو، ستواصل أم17 النمو كمنصة بث مباشرة عالمية.

توسعتأم17منذ بداياتها في تايوان لتشمل الآن اليابان وهونغ كونغ وسنغافورة وماليزيا والهند والولايات المتحدة والشرق الأوسط. مع نموها السريع الأخير في اليابان، والتي تعد الآن أكبر سوق لـ 17LIVE، تعتقدأم17أنها يمكن أن تكون رائدة في الخطوة التطورية التالية في صناعة البث المباشر. وقال جوزيف فوا، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي السابق لشركةأم17: أنا متحمس جدًا لتحولهيرومن الرئيس التنفيذي للشركة في اليابان إلى الرئيس التنفيذي للمجموعة. أسسهيروأعمالنا في اليابان من الصفر في العام 2017. وتعتبر اليابان الآن أكبر مساهم في إيرادات الشركة فيما أصبحت أم17الشركة المهيمنة في سوق البث المباشر في السوق. أتطلع إلى استمرار نموأم17، في اليابان وعلى المستوى الدولي، تحت قيادةهيرو “.

وقال هيروفيومي أونو: “في العام 2017، واجهت تحدي إطلاق نشاط 17LIVE في اليابان. لكنني كنت أعتقد دائمًا بقوة أن مستقبل صناعة البث المباشر سيكون مثيرًا. في السنوات الثلاث الماضية، في ظل القيادة القوية لجوزيف أسست أم17نفسها باعتبارها منصة البث المباشر رقم 1 في اليابان، عبر معظم أنحاء آسيا وتواصل توسيع أعمالها على مستوى العالم. في العام 2020، يواجه العالم حالة غير مسبوقة من عدم اليقين بسبب تهديد فيروس كورونا. في مثل هذا الوقت، يشرفني أن أصبح الرئيس التنفيذي العالمي لـأم17، وأنا أعتقد بقوة أنه من خلال العمل مع فرقنا العالمية يمكننا معًا قيادة الشركة لتصبح منصة البث المباشر رقم 1 في العالم. نحن نعيش اليوم في وقت مثير اليوم بفضل التقنيات التي تجعل الاتصالات الحية ممكنة. يعكس بيان مهمة شركتنا “تمكين الفنانين، ترفيه العالم” تصميمنا على استخدام هذه التقنيات لتوفير مسرح عالمي لمستخدمينا بحيث يتم تمكينهم وإمتاعهم.”

حول السيد هيروفومي أونو

• الرئيس التنفيذي العالمي، أم17للترفيه المحدودة،المدير التمثيلي لشركة 17 ميديا اليابان المحدودة.

• ولد هيرو في سابورو عام 1974، وحصل على درجة البكالوريوس في العلوم البيولوجية، ودرجة الماجستير في العلوم من جامعة طوكيو.

بعد التخرج، شارك هيرو في العديد من الشركات الناشئة في مجال الهاتف الجوال والإعلام. في العام 2000، كان هيرو العضو المؤسس والموظف الأول لشركة سايبر آيجنت موبايل، التي تقاعد منها في العام 2008 كمدير عام أول. في العام 2008، شارك هيرو في تأسيس شركة إنفينيتي فنتشرز، التي عمل من خلالها كمستثمر ورجل أعمال مخضرم، لتأسيسشركات ريكو اليابان صنشاين، وجيموتي، وغروبون اليابان، وفارفتش اليابان. بالإضافة إلى ذلك، بدأ “قمة إنفينيتي فنتشرز“، الذي كان أكبر مؤتمر لرجال الأعمال في اليابان.

في العام 2017، بدأهيرو شركة17 ميديا اليابان. والشركة تشغل منصة البث المباشر 17LIVE

تقاعدهيرومنإنفينيتي إنفنتشرزوأصبح الرئيس التنفيذي العالمي لـأم17في تموز/يوليو 2020.

حول أم17 للترفيه المحدودة

تلتزمأم17ببيان رسالتها المتمثلة في “تمكين الفنان. ترفيه العالم”. من خلال منصتها الترفيهية الاجتماعية الحية، يمكن لجميع منشئي المحتوى عرض مواهبهم وإنتاج ترفيه جديد غير مسبوق. من خلال منصةأم17، يمكن لأي شخص تقديم بث مباشر لمواهبهم وشغفهم إلى قاعدة المستخدمين حول العالم التي تضم أكثر من 54 مليون مستخدم مسجل، اعتبارًا من آب/أغسطس 2020.

تتكون مجموعة شركات أم17 من 17LIVE، وهي عبارة عن منصة تفاعلية وبث مباشر في الوقت الفعلي تحقق أكبر عائد في السوق الآسيوية (باستثناء الصين)، و “MeMe“، التي تحدث نموا في الهند وجنوب شرق آسيا لسنوات عديدة، و “Wave“، التي تتميز بالأصوات الموهوبة التي تعرضها دون الكشف عن الوجوه، وخدمات نظام SaaS للبث المباشر للأعمال الاجتماعية من B2B، و HandsUP”/”FB-Buy ، التي تهدف إلى تبسيط عملية مبيعات البائعين وتجربة التسوق المباشرة للمشترين على وسائل التواصل الاجتماعي.

لمزيد من المعلومات عن أم17، يرجى زيارة http://m17.asia/