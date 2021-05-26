‫شركة إكس سي إم جي توفر طلبية كبيرة من 100 جرافة طراز LW500FN لدول مبادرة الحزام والطريق جنوب شرق آسيا

شوزهو، الصين، 26 مايو/ أيار 2021 /PRNewswire/ — أرسلت الشركة الصينية الرائدة في تصنيع معدات البناء إكس سي إم جي (XCMG) (بورصة شنزين “SHE: 000425“) أكثر من 100 وحدة من الجرافة طراز LW500FN بحلول أواخر أبريل إلى جنوب شرق آسيا للمساعدة في بناء صوامع الغلال في الأسواق المحلية المختلفة في المنطقة.

الجرافة LW500FN هي من طراز يبلغ وزنه 5 أطنان ويتميز بالأداء العالي وعمر الخدمة الطويل والصلابة الهيكلية. ويمكن أن تعمل بقوة حفر تبلغ 15.8 طنًا وقوة جر تبلغ 15.6 طنًا لتلائم بذلك ظروف التشغيل المختلفة. يمتاز الطراز بإمكانية إلقاء تصل إلى طول 1,274 ملم لتوفير مساحة كافية، وقاعدة عجلات بمسافة 2,900 ملم تضمن الثبات.

تم تصميم الطراز LW500FN ليتحمل الخدمة الشاقة مع تصميم أماكن الإطارات الأمامية والخلفية لتصنع شكلًا صندوقيًا، كما تبلغ سرعتها أثناء التشغيل 11.5 كم/ ساعة مع التجريف السريع. يوفر التوجيه القابل للضبط وذي خاصية استشعار الحمل مع نصف قطر دوران صغير المرونة والكفاءة.

العميل هو شركة صينية لها عمليات تجارية عبر البحار، وكانت شركة إكس سي إم جي هي الاختيار الأفضل له منذ البداية، وقد ابتاعت الشركة في السابق أكثر من 20 وحدة من جرافات إكس سي إم جي، وأثنت على الجودة والأداء والكفاءة من حيث التكلفة.

يقول وانغ مين، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إكس سي إم جي: “من منظور الأعمال، فالربح هو الهدف الأساسي لعملائنا. وهذا يعني تحقيق المزيد بتكلفة أقل، لكن هذا لا يعني بالتأكيد أن العملاء سيساومون على جودة المعدات، بل على العكس، فإن مشاريع البناء في الخارج لها متطلبات أكثر صرامة لوظائف الآلات وأدائها”.

ينبع احتفاء العملاء بالعلامة التجارية إكس سي إم جي من الجودة “المتقدمة والصلبة”، بالإضافة إلى الخدمة الشاملة والدعم المتوفر على مدار 24 ساعة، علاوة على الدعم الفعال لقطع الغيار والمهندسين في الموقع الذين يقدمون التدريب محليًا.

حتى تتغلب إكس سي إم جي على بيئة عمل الإنشاءات القاسية والتآكل الخطير للأجزاء، فقد خصصت الشركة وعززت أكثر من 100 وحدة من جرافات LW500FN بوظيفة حماية محسّنة للهيكل، مما يوفر حلًا شاملًا للمشكلة طوال دورة حياة الجرافة.

يقول وانغ: “بصفتها المُصدر الصيني الأول للجرافات، ستواصل إكس سي إم جي ريادتها السوق الدولية، مع تعزيز منتجاتنا ومزاياها التكنولوجية باستمرار مع الالتزام بالفلسفة المتمحورة حول المستخدم لإيجاد القيمة للعملاء”.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة: www.xcmg.com, أو صفحات إكس سي إم جي على فيسبوك، تويتر، يوتيوب، لينكد إن، إنستغرام.

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