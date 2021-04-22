Press Release

‫شركة إيدريفرز تعلن عن تطوير “المحركات الرئيسية الذاتية القيادة” في الميناء العالمي الرئيسي بي أس أيه سنغافورة

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تقدم شركة أيدريفرز التي تتخذ من لندن مقراً لها ابتكارات التنقل الذاتي المدعومة بالذكاء الاصطناعي إلى ميناء بي أس أيه سنغافورة لتزويد الشاحنات والرافعات بتقنية القيادة الذاتية.

تقوم شركة أيدريفرز المحدودة بتصميم وتطوير وتسليم برامج القيادة الذاتية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي وحلول الوعي الذاتي المتكاملة لمشغلي الموانئ على مستوى العالم.

يدير ميناء بي أس أيه سنغافورة أكبر مركز لإعادة شحن الحاويات في العالم في سنغافورة، حيث قام بمناولة 36.6 مليون حاوية في العام 2020.

لندن, 22 أبريل / نيسان 2021 / بي آر نيوزواير / — مُنحت شركة أيدريفرز مشروع إثبات مفهوم Autonomous Prime Movers (المحركات الأساسية الذاتية القيادة) في تشرين الأول/أكتوبر 2018 من قبل ميناء بي أس أيه سنغافورة. والهدف من ذلك هو إعادة تجهيز الحلول الذاتية القيادة الممكَّنة بالذكاء الاصطناعي لأتمتة التنقل الأفقي في محطة باسير بانجانغ في ميناء بي أس أيه سنغافورة. تم تحويل شاحنتين تعملان بالديزل إلى مركبات ذاتية القيادة بالكامل باستخدام منصة القيادة الذاتية المزودة بتقنية الذكاء الاصطناعي من أيدريفرز وتقومان بإجراء التجارب على عملهما منذ العام 2019.

تغطي إمكانات المحركات الأساسية الذاتية القيادة القدرة على العمل في النهار والليل بتكوينات تحميل مختلفة وبيئات حركة مرور مختلطة. تم تصميم تقنية المستشعرات المتعددة للعمل في حالات المنفذ المزدحم لضمان السلامة والدقة.

تقوم أيدريفرز بتطوير واستخدام توأم رقمي ثلاثي الأبعاد حقيقي لأتمتة التنقل المستقل “لايك 2 لايك” لإجراء حالات اختبار معقدة في بيئة محاكاة قبل اختبارها في البيئة الحقيقية. كما تم تقديم تسجيل البيانات وصورة بيانات أيه في في هذه المرحلة.

يرجى الاطلاع على الوثيقة هنا .

حول أيدريفرز ( www.aidrivers.ai )

أيدريفرز هي شركة تنقل ذاتي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي مقرها المملكة المتحدة وتقدم حلولًا للموانئ والخدمات اللوجستية على مستوى العالم. تعمل التكنولوجيا على تسريع الانتقال إلى التنقل المستقل للأتمتة المتكاملة لمواجهة التحديات الصناعية، وتحسين العمليات التجارية وتحسين جودة الخدمة.

حول ميناء بي أس أيه سنغافورة ( www.singaporepsa.com )

يدير ميناء بي أس أيه سنغافورة أكبر مركز لإعادة شحن الحاويات في العالم في سنغافورة، حيث ناول 36.6 مليون حاوية في العام 2020. ومع ارتباطات مع 600 ميناء على مستوى العالم، يمكن للشاحنين التمكن من الشحن اليومي إلى كل ميناء رئيسي في العالم، ويعمل الميناء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع. بالإضافة إلى عمليات الموانئ، يقدمميناء بي أس أيه سنغافورة أيضًا حلول شحن للعملاء الذين يعملون في التصنيع المتقدم وسلسلة التبريد والتجارة الإلكترونية والطاقة والمواد الكيميائية. يتم تقديم خدمة القيمة المضافة هذه بواسطة CALISTA®، وهي منصة رقمية تسهل التجارة وتساعد الشاحنين على إدارة حركة البضائع المادية وتمويل التجارة والامتثال بشكل أفضل.

للاستفسارات الإعلامية والشركاتية، يرجى الاتصال بـ:

أيدريفرز المحدودة

صدف غاني

مسؤول العلاقات العامة التنفيذي

+44 7412663596

sadaf@aidrivers.ai

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