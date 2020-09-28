‫شركة إيسرتيس تفوز بجائزة الذكاء الاصطناعي The Peak Tech Laureates 2020 للمؤسسات القائمة

– شركة رائدة عالميًا في إدارة العقود، أشاد بها المبتكرين في قطاع التكنولوجيا باعتبارها رائدة الذكاء الاصطناعي

بونا، الهند،28 سبتمبر 2020 / ي آر نيوزواير / –/PRNewswire/ — Icertis ، أعلنت شركة الذكاء التعاقدي التي تتخطى حدود ما هو ممكن من خلال برنامج إدارة دورة حياة العقد (CLM)، اليوم أنها فازت بجائزة الذكاء الاصطناعي The Peak Tech Laureates لعام 2020 (للمؤسسات القائمة). من خلال مشاركات من جميع أنحاء العالم، تم الإشادة بشركة إيسرتيس (Icertis) لتقديمها حل الذكاء الاصطناعي الأكثر شمولاً لتحويل العقود رقميًا والعمليات التي تمسها لتقديم قيمة أكبر من حيث الميزة التنافسية، والكفاءة التشغيلية، والإنتاجية المحسنة، وتجارب العملاء المحسنة.

تدعم العقود العلاقات التجارية كيفية عمل الشركات وتحددها ويقدر المحللون أن قيمة تحويل العقود رقميًا يبلغ أكثر من 20 مليار دولار في السوق . وتعمل منصة الذكاء التعاقدي من إيسرتيس (Icertis Contract Intelligence – ICI) المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تحويل العقود من مستندات ثابتة إلى ميزة استراتيجية، من خلال هيكلة وربط معلومات العقد الهامة التي تحدد كيفية عمل المؤسسة. لإطلاق العنان للقوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في إدارة العقود، تستفيد شركة إيسرتيس من الكمية التي لا مثيل لها من البيانات وجودتها وتنوعها في منصة الذكاء التعاقدي من إيسرتيس في الوقت الحالي؛ حيث يوجد 7.5 مليون عقد وبيانات اصطناعية ذات صلة بأكثر من 40 لغة، من أكثر من 90 دولة، عبر أكثر من 25 قطاعًا صناعيًا، وتمتلك أحد العقود تبلغ قيمته أكثر من 1 تريليون دولار.

صرح جلين فرانسيس، رئيس قسم التكنولوجيا في شركة سنغافورة بريس هولدينجز ليمتد (Singapore Press Holdings Limited): “تساعد منصة الذكاء التعاقدي من إيسرتيس (Icertis Contract Intelligence – ICI) العملاء على الانتقال رقميًا من كيفية إدارة عقودهم في جميع أنحاء العالم وحل تحديات التعاقد المستعصية سابقًا مع القوة التحويلية لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الحديثة.

في بيئات السوق المتغيرة اليوم، تحتاج الشركات إلى ضمان توفر الرؤى التجارية عالية القيمة في الوقت الفعلي، وجميع الاتفاقيات متوافقة، ويتم دعم جميع الالتزامات، والمعلومات الجديدة تجعل النظام بأكمله أكثر ذكاءً. كما تعمل حلول الذكاء الاصطناعي الحائزة على جوائز من إيسرتيس على تحويل العقود القديمة إلى عقود رقمية واستيراد عقود الأطراف الثالثة بشكل أسرع بنسبة تصل إلى 80٪ ، وتحليل تاريخ المفاوضات السابقة لاكتساب رؤى للتحسين، وتوفير إمكانات تصور البيانات العميقة التي توفر استخبارات غير مسبوقة في علاقات العقود والأداء.

صرح مونيش داردا، الرئيس التنفيذي لقسم التكنولوجيا والشريك المؤسس لشركة إيسرتيس: “لقد تشرفنا بالحصول على جائزة The Peak Tech Laureates 2020 تقديرًا لنا على منصتنا التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وتؤكد هذه الإشادة على الأهمية المتزايدة لحلول الجيل التالي لإدارة العقود في جميع أنحاء العالم والإمكانات الهائلة التي تم إطلاقها عند دمج الذكاء الاصطناعي في العمليات التجارية الهامة. نعمل باستمرار على تحسين قدرات الذكاء الاصطناعي لمنصة الذكاء التعاقدي من إيسرتيس (ICI) وتطبيق ذكاء العقود على العمليات التجارية لإفادة عملائنا الآن وفي المستقبل”.

تسعى جوائز Peak Tech Laureate للإشادة بالأفضل والأذكى في مجالات متنوعة مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والتحليلات والأمن السيبراني والتجارة الإلكترونية وغيرها. كما تُمنح الجوائز تقديرًا لأفضل الجوائز عبر المشهد التكنولوجي. وقد اختارت لجنة التحكيم الموقرة المكونة من 33 من القادة التنفيذيين من شركات ناجحة للغاية في العديد من الصناعات، مزودي الحلول الذين نفذوا بنجاح المنتجات أو الحلول التي تستفيد من التقنيات الحديثة لتقديم تأثيرات أعمال ملموسة.

لمزيد من المعلومات حول شركة إيسرتيس، تفضل بزيارة www.icertis.com

نبذة عن شركة إيسرتيس

بفضل التكنولوجيا التي لا مثيل لها والابتكار الذي يحدد الفئة، توسع شركة إيسرتيس مجالاتها من خلال إدارة دورة حياة العقد (CLM). كما تعمل منصة الذكاء التعاقدي من إيسرتيس المدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي تم التحقق من صحتها والتحقق من صحتها على تحويل العقود من مستندات ثابتة إلى ميزة استراتيجية من خلال هيكلة معلومات العقد المهمة وربطها التي تحدد كيفية عمل المؤسسة. اليوم، تثق العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم والمبتكرين المكتسحين في شركة إيسرتيس ليدرك تمامًا مقصدهم من 7.5 مليون عقد + عقود بقيمة أكثر من 1 تريليون دولار، بأكثر من 40 لغة وأكثر من 90 دولة.

نبذة عن جائزة The Peak Tech Laureates

يسعى الحائزون على جائزة The Peak Tech Laureates إلى تكريم شركاء التكنولوجيا الذين يمكّنون الشركات من خلال الخدمات والحلول الأكثر ابتكارًا وإقناعًا. ويرعى هذا الحدث الافتتاحي أفضل ما تقدمه صناعة التكنولوجيا في سنغافورة.

نبذة عن مجلة ذا بيك ( The Peak )

ذا بيك (The Peak) هي مجلة تعبر عن الحياة الفاخرة الرائدة في سنغافورة والتي يقرأها جمهور كبير يتألف من المديرين التنفيذيين، والمهنيين، ورجال الأعمال، والدبلوماسيين، وقادة الصناعة. واحتفالًا بالذكرى السنوية السادسة والثلاثين لتأسيسها هذا العام، تجدد مجلة ذا بيك التزامها بدعم صانعي المستقبل لغدنا الرقمي.

للتواصل مع شركة إيسرتيس:

هالي فلاناجان

مدير الاتصال المؤسسي في شركة إيسرتيس

corpcomm@icertis.com