‫شركة إيس إكستشينج (ACE Exchange) تكشف في تايوان عن أول حزمة من بطاقات الشارات الغير متماثلة (NFTs) للاعبي كرة السلة وأبرزهم فريق هسينشو جكو ليونيرز (Hsinchu JKO Lioneers)

Press Release

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تايبي, 7 سبتمبر/أيلول 2021 /PRNewswire/ ‎‎— ‎إيس إكستشينج ، وهي شركة رائدة في مجال تبادل العملات الرقمية ومقرها في تايوان، قد تعاونت مع فريق هسينشو جكو ليونيرز، وهو فريق كرة سلة محترف تابع لدوري كرة السلة للمحترفين (+P.LEAGUE) أو (PLG) التايواني، لإطلاق مجموعة حصرية من حزمة بطاقات التداول بالرموز الغير متماثلة (NFT) والتي تضم خمسة من أشهر لاعبي الفريق.

ويظهر فيها الأبطال كو هاو، وكاو ، وتيان هاو، و وو تاي هاو، وتشينغ تيلي هوان، وهسياو شون يي، يتضمن إصدار حزمة بطاقات الرموز الغير متماثلة (NFT) لليونيرز من 100 بطاقة كإصدار محدود و 1000 بطاقة قياسية.

حزم البطاقات متاحة الآن على منصة تداول الرموز الغير متماثلة (NFT)الرموز الغير متماثلة (NFT) OpenSea.com.

الرموز الغير متماثلة (NFT) هو رصيد مشفر باستخدام تقنية بلوك تشين (blockchain) لتسجيل حالة ملكية لعنصر ما رقمياً، مع كون كل عنصر رقمي له موثوقية فريدة بحيث لا يمكن إنشاء أكثر من مالك واحد فقط. برعاية فريق هسينشو جكو ليونيرز وشركة إيس إكستشينج، يتم تخزين جميع الرموز الغير متماثلة (NFTs) التي تم كشف النقاب عنها حديثاً بشكل آمن في عقود ذكية مع إغلاق جميع سجلات المعاملات والتي تكون قابلة للتتبع في دفتر الأستاذ الرقمي، مما يلغي أي إمكانية للنهب.

يأتي هذا المشروع الجديد مع استمرار زيادة شعبية الرموز الغير متماثلة (NFT) هذا العام حيث وصلت المبيعات إلى ارتفاع جديد في الربع الثاني من عام 2021. ويعد منشئوا المحتوى الرقمي، الذين اعتادوا استثمار أعمالهم على يوتيوب (YouTube)، و انستغرام (Instagram)، و تيك توك (TikTok)، وسبوتيفي (Spotify)، أكبر المستفيدين من طفرة الرموز الغير متماثلة (NFT). تمنح الرموز الغير متماثلة (NFT) المشفرة بواسطة تقنية بلوك تشين (blockchain) التفرد لأعمالهم الفنية، مما يمنع التزوير والذي يوفر ضماناً لكل من المبدعين وهواة الجمع.

“وظهرت الرموز الغير متماثلة (NFT) كإتجاه جديد للمستثمرين العالميين بفضل تنوعهم. ووفقًا لتقرير صادر عن سوق البطاقات (PWCC MARKET)، فإن معدل العائد لمدة خمس سنوات لبطاقات لاعب بالرموز الغير متماثلة (NFT) المستثمرة في 2015 يصل إلى 221٪، أي ضعف معدل العائد 109٪ لاستثمارات محفظة الأسهم في الأسهم المدرجة بمؤشر ستاندرد أند بورز500 (S&P 500). أعتقد أن تايوان تستطيع مواكبة الزخم القوي لطفرة الرموز الغير متماثلة (NFT) وركوب موجتها، مع كون فريق هسينشو جكو ليونيرز رائداً سيطور لدوري كرة السلة للمحترفين ليكون دوري كرة سلة متنوع في المستقبل”، هكذا صرح ديفيد بان، مؤسس شركة إيس إكستشينج.

حزمة بطاقة ليونيرز بالرموز الغير متماثلة ( NFT )

جهة الإصدار : فريق هسينشو جكو ليونيرز، وشركة إيس إكستشينج

الأسم ‎: صعود ساحق لفريق هسينشو جكو ليونيرز

اللاعبين المميزين: كو-هاو، تيان هاو، وو تاي هاو، تشينغ تيلي هوان، واللاعب السابق هسياو شون يي

بطاقات ذات إصدار محدود : كل بطاقة من 150 بطاقة (30 لكل من خمسة لاعبين) بسعر 0.09 إيثر

بطاقات ذات الإصدار القياسي : كل بطاقة من الـ 1000 بطاقة (200 لكل من خمسة لاعبين) بسعر 0.08 إيثر

(يمكن للمستخدمين شراء بطاقات الرموز الغير متماثلة من على موقع‎ ‏OpenSea.com‎ ‎بواسطة وحدة الإيثر بعد تحويل العملة المشفرة إلى محافظ رقمية بواسطة برنامج ميتا-ماسك “Metamask”)

حول شركة إيس إكستشينج

تأسست في 2018 بواسطة ديفيد بان، الرئيس التنفيذي السابق لشركة كيه-بي-إم-جي أنوفيجين وشركة ستارأبس، وإيس إكستشينج هي واحدة من أكبر منصات العملات المشفرة مع أفضل تدابير الأمان الرقمي في تايوان. تحتل حالياً المرتبة الثانية في تايوان من حيث أحجام التداول في عملات بيتكوين، وإيثريوم، وستابلكوينز تلتزم العلامة التجارية ببناء أكثر بورصة صرافة للعملات المشفرة احترافاً وتوفير قناة لجميع التايوانيين للوصول إلى العملات المشفرة بسهولة.

الصورة‎ – ‏https://mma.prnewswire.com/media/1607568/ACE_Exchange_s_basketball_NFT_trading_cardpack_features_Hsinchu_JKO_Lioneers_stars.jpg