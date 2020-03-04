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‫شركة الاتصالات السعودية (STC) تعتمد منصة موبيليوم المتكاملة كمنصة للحماية ضد الاحتيال وتحقيق الأمن

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حل قوي يتعامل مع تنامي مخاطر الاحتيال والتهديدات الجديدة على أمن أجهزة مستخدمي شبكات الجيل الخامس

كوبيرتينو، كاليفورنيا، 4 من مارس 2020 /PRNewswire/ — يسر شركة موبيليوم (Mobileum)، مقدم الخدمة الرائد على مستوى العالم في مجال التجوال المعتمد على التحليلات المنطقية وحلول إدارة مخاطر وأمن الاتصالات السلكية واللاسلكية، أن تعلن أن منصتهاActive Intelligence قد وقع عليها الاختيار من جانب شركة الاتصالات السعودية (STC) . يوفر هذا منهجية متكاملة لرصد مشكلات الاحتيال والأمن فيما يتعلق بمجال الاتصالات والحد من مخاطرها على شبكة الجيل الخامس التي تشغلها شركة الاتصالات السعودية.

كانت شركة الاتصالات السعودية هي أول شركة تطرح شبكة الجيل الخامس للتشغيل في الشرق الأوسط، مع توفير خدمات الجيل الخامس التجارية في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ومملكة البحرين. تتطلع شركة الاتصالات السعودية إلى مستقبل حافل بالنجاح مع شبكة الجيل الخامس، إلا أنها تدرك أن هذه التطورات تكتنفها تعقيدات تستلزم توافر شبكة لاسلكية تتسم بالمرونة والأمن والقدرة على حماية خصوصية الأفراد.

ولذا كانت شركة الاتصالات السعودية في حاجة إلى وجود نظام مبتكر لتأمين شبكتها ومشتركيها ضد الاحتيال والهجمات الأمنية التي تنجم في جزء منها عن النمو السريع وما يصحبه من تعقيدات في استخدام عن شبكة الجيل الخامس. وفي هذا الصدد، تمكنت موبيليوم والاتصالات السعودية من تحسين معدل رصد وقائع الاحتيال في مجال الاتصالات بشكل ملحوظ. كما يفتح هذا المشروع المشترك آفاقًا جديدة لإطار عمل مشترك يجمع بين توفير الأمن للمستخدمين ومكافحة الاحتيال.

يعمل الحل الذي تقدمه موبيليوم على توسيع نطاق رصد وقائع الاحتيال عن طريق استخدام نهج جديد للكشف عن الاحتيال في إطار بروتوكول بدء الاتصال “SIP” ونظام إصدار الإشارات 7 “SS7″، وهو نهج يأخذ في الاعتبار مجموعة كبيرة من خلاصات البيانات والتحليلات الآنية والإجراءات التلقائية. ومن خلال استخدام هذه المصادر المعززة للبيانات مقترنة بإمكانات متطورة للتعلم عن طريق الآلة والذكاء الاصطناعي، أصبحت شركة الاتصالات السعودية تمتلك القدرة على رصد وقائع الاحتيال بدقة بالغة وبسرعة أكبر.

وفي هذا الصصد صرح بسام ماضي، نائب رئيس موبيليوم ومديرها العام عن منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلا: “نستفيد من الذكاء الاصطناعي باستخدام محركات تهديد الأمان لتمكين عملائنا من الكشف عن السلوكيات الغير طبيعة على الشبكة بغرض إدارة أنماط الاحتيال المعروفة والمجهولة على نحو أفضل”. وأردف: “نؤمن أن الابتكار لا يأتي من فراغ. فقد أتاح لنا التعاون مع شركة الاتصالات السعودية الفرصة لتحليل السوق الذي تعمل فيه الشركة لفهم احتياجاتها بشكل أفضل. ومن ثم فقد طورنا بعد ذلك حلاً لتوفير الحماية الآنية التي تحتاجها شركة الاتصالات السعودية للتعامل على نحو أسرع مع وقائع الاحتيال وتهديدات الأمن المتطورة”.

نبذة عن شركة الاتصالات السعودية (STC)

الاتصالات السعودية هي شركة رائدة عالمياً في مجال تقديم الخدمات والمنصات الرقمية المبتكرة لعملائها وتيسير عملية إحداث التحول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تقدم شركة الاتصالات السعودية مجموعة متنوعة من حلول تقنية المعلومات والاتصالات والخدمات الرقمية ضمن عدة فئات بما في ذلك الاتصالات وتقنية المعلومات والتقنيات المالية والوسائط الرقمية والأمن الإلكتروني وغيرها من الحلول الرقمية المتقدمة. وتأتي شركة الاتصالات السعودية في صدارة الشركات اليت تطبق التحول الرقمي على الصعيدين الوطني والإقليمي.

خلال مايو 2018، أصبحت شركة الاتصالات السعودية المشغل الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي يطلق خدمة شبكة الجيل الخامس. وتواصل الشركة الاستثمار في توسيع نطاق تغطيتها باستخدام شبكة الجيل الخامس في جميع أنحاء المملكة. كما تسعى الشركة إلى تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي لإثراء حياة الأفراد وإعادة إحياء تجربة العملاء بما يتماشى مع اســتراتيجية “امتلك الجرأة” التي صُمِّمت للتحول الرقمي والسعي نحو إيجاد فرص جديدة للنمو.الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات السعودية (STC): https://www.stc.com.sa/wps/wcm/connect/english/stc/aboutSTC/Overview

نبذة عن Mobileum

موبيليوم هي شركة رائدة في تقديم حلول التحليلات المنطقية للمؤسسات العاملة في قطاع الاتصالات. يعتمد أكثر من 750 من مقدمي خدمات الاتصالات على منصة Mobileum Active Intelligence لزيادة إيرادات التجوال وتحسين أمن الشبكات والحد من المخاطر وعمليات الاحتيال وتحسين العمليات التجارية إلى الحد الأمثل. تعتمد موبيليوم على سجلها الحافل بالابتكارات وبقدرتها على استنباط رؤى متعمقة بشأن الشبكات والعملاء وتحويلها إلى إجراءات آنية لزيادة الإيرادات وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء وخفض التكاليف. يقع مقر الشركة في وادي السيليكون ولديها مقرات عالمية في كل من الأرجنتين ودبي وهونج كونج والهند والبرتغال وسنغافورة والمملكة المتحدة.

يمكنكم معرفة المزيد عن الشركة من خلال تصفُّح موقعها الإلكترونيwww.mobileum.com ومتابعتها على تويتر ن خلال حسابها @MobileumInc .

شعار – https://mma.prnewswire.com/media/1089616/Mobileum_Logo.jpg

جهات اتصال مفيدة:

شركة QUEXOR GROUP،

باربرا هينريس | بريد إلكتروني: bhenris@quexor.com | جوال: 9446-740 (703) 001

قسم الإعلام والاتصالات التجارية – موبيليوم،

سارة ماتشادو | بريد إلكتروني: sara.machado@mobileum.com | جوال. 00351 962 018 267

تسويق المنتجات وعلاقات المحللين – موبيليوم،

كارلوس ماركوس | بريد إلكتروني: Carlos.Marques@mobileum.com | جوال: 939650124 00351