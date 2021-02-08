Press Release

‫شركة ايه آر إم اليابانية تطلق برنامج الذكاء الاصطناعي “ARMCODE1″، من أجل الأتمتة الكاملة لبرمجة التحكم الرقمي بغرض المبيعات المحدودة للخارج

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– شركة ايه آر إم (ARM)، شركة أتمتة المصانع، تنفذ مصنعًا ذكيًا مستندًا إلى الذكاء الاصطناعي –

كانازاوا، اليابان, 7 فبراير 2021 /PRNewswire/ – بدأت شركة ايه آر إم المحدودة (ARM Co., Ltd.) في تلقي الطلبات المسبقة لبرنامج “ARMCODE1″، والتي يمكنها تحقيق الأتمتة الكاملة لبرمجة التحكم الرقمي باستخدام الذكاء الاصطناعي، من مستخدمين في الخارج.

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الموقع الرسمي: http://www.armgroup.jp/en/index.html

ثلاث فوائد ضخمة من برنامج “ARMCODE1“:

الأتمتة الكاملة لبرمجة التحكم الرقمي في مجال معالجة المعادن، نظام للاقتباس التلقائي ومراقبة حالة الماكينة باستخدام الأجهزة المحمولة، والتي يمكن أن تسرع التحول الرقمي لمصانع الإنتاج الصغيرة، تتيح خوارزمية شركة ايه آر إم الفريدة من نوعها معالجة دقيقة للغاية.

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– لمحة عن تاريخ برنامج “ ARMCODE1″:

قبل بضع سنوات، حسب تاكايوكي هيراياما، مؤسس ورئيس شركة ايه آر إم، معدل استخدام آلة التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب في مصنعه. فتوصل إلى أن برمجة التحكم الرقمي تمثل حوالي 50% من إجمالي وقت المعالجة، وهذه العملية تعيق تحسين الإنتاجية في العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك شركته. ومن خلال الاستفادة من أتمتة المصانع وتكنولوجيا المعالجة المتعهد بها في شركة ايه آر إم، فقد طور برنامج “ARMCODE1” من أجل حل هذه المشكلة الخاصة بمصنعي الأجزاء الصغيرة والمتوسطة الحجم.

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– لمحة عامة عن برنامج “ARMCODE1″:

تُصمم برامج المعالجة (G كود أو M كود) آليًا عن طريق إسقاط بيانات التصميم بمساعدة الحاسوب ثنائية الأبعاد أو ثلاثية الأبعاد في المنطقة المحددة للبرنامج. وهكذا، يختار الذكاء الاصطناعي ظروف التشغيل المثلى من بين آلاف أنواع الأدوات ومليون حالة تصنيع، مما يتيح معالجة عالية الدقة. كما تُقلل الوظائف المميزة لبرنامج ARMCODE، مثل التقدير الآلي والحساب التلقائي لمعدل استخدام أداة الماكينة، من عبء العمل على المدير وتساعد على التخلص تمامًا من العمل غير المربح.

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– البيع محدود لبرنامج “ARMCODE1” لـ 500 مستخدم فقط

السعر: يرجى الاتصال بالشركة لطلب عرض أسعار.

كيفية الطلب: يمكن للمستخدمين الطلب من نموذج الحجز الموجود على الموقع الخاص ببرنامج “ARMCODE1“. يُباع لـ 500 مستخدم فقط. سوف تنتهي المبيعات المحدودة بمجرد وصول عدد الطلبات المسبقة إلى 500 طلب.

https://arm-corporation.wixsite.com/arm-code1?lang=en

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نبذة عن شركة ايه آر إم المحدودة

تأسست شركة ايه آر إم المحدودة (ARM Co., Ltd.) في أغسطس 2006، وقد بدأت في العمل في معدات أتمتة السيارات وأشباه الموصلات بداية من التصميم وصولًا إلى التصنيع. كما ترغب الشركة في الاستفادة من خبرتها في التشغيل والسلامة والإنتاجية المُتعهد بها في الأعمال التجارية مع الشركات الكبيرة للأتمتة والرقمنة واستخدام الذكاء الاصطناعي في الشركات الصغيرة والمتوسطة. أما مهمة شركة ايه آر إم فتتمثل في تطوير المنتجات التي تسمح للمصنعين الصغار والمتوسطين بتحقيق ربح وتقليل الضغط على أصحاب المصانع.

صورة7: https://kyodonewsprwire.jp/prwfile/release/M106467/202101280318/_prw_PI7fl_sSb4woed.jpg

– الملف التعريفي للشركة

اسم الشركة: شركة ايه آر إم المحدودة

المقر الرئيسي: 1-61, توميزو، مدينة كانازاوا، محافظة إيشيكاوا 920-8204، اليابان

الممثل عن الشركة: تاكايوكي هيراياما، رئيس الشركة

التأسيس: أغسطس، 2006

URL: http://www.armgroup.jp/en/index.html

المجال التجاري: نظام التشغيل الآلي (نظام الأتمتة)، ونظام الروبوت، وتصميم وتطوير برامج الذكاء الاصطناعي