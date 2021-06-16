‫شركة بالس ماركيت ريسيرتش: تصنيف درجة الماجستير في الأعمال الأوروبية 2021

كلية لندن للأعمال تحتل المرتبة الأولى

نورمبيرغ، ألمانيا، 16 حزيران/يونيو، 2021 / PRNewswire/ — جمعت شركة بالس ماركت ريسيرتش (puls Market Research) من نورمبيرغ تصنيفات 20 كلية أعمال وجامعة أوروبية معروفة. ويركز التصنيف على نجاح خريجي هذه المؤسسات على أساس بيانات تم جمعها من العام 2017 إلى 2019. وتم ذلك على أساس المعيارين التاليين:

متوسط رواتب الخريجين بعد إنهاء دراستهم

معدل التوظيف بعد إكمال الدراسة

تم تكثيف هذين المعيارين في مؤشر غير مرجح.

تم أخذ المعلومات المطلوبة إما مباشرة من الجامعة عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، أو تحديدها من خلال وسائل الإعلام الأخرى عن طريق البحث الثانوي. شمل الاستطلاع حصريًا الجامعات الأوروبية: 20 مؤسسة أكاديمية من تسع دول مختلفة.

أسفر هذا التصنيف عن حصول كلية لندن للأعمال من بريطانيا العظمى على المركز الأول – لا سيما بسبب احتلالها المرتبة الأولى في ما يتعلق برواتب الخريجين. المركز الثاني أيضا احتلته مؤسسة من المملكة المتحدة: جامعة كامبريدج مع رواتب خريجيها التي جاءت متساوية تقريبا مع رواتب خريجي كلية لندن. وتمكنت كلية أعمال ليس من إسبانيا من تأمين المركز الثالث على المنصة لنفسها.

وعلى مسافة قريبة خلف هذه المؤسسات الثلاث، احتلت كلية أعمال آي إي، وهي أيضًا من إسبانيا، المرتبة الرابعة (هنا، كانت البيانات متوفرة فقط من 2017 و 2019). وجاءت كلية أتش إي باريس من فرنسا في المرتبة الخامسة. وبعدها جاءت كلية آي أم دي من سويسرا في المركز السادس القريب، وجاءت بعدها مباشرة جامعة أكسفورد البريطانية في المركز السابع. تفتخر كلية أعمال زيوريخ النخبوية من سويسرا بأعلى القيم في ما يتعلق بالتوظيف، وبالتالي تمكنت من احتلال المركز الثامن. وجاءت كلية كرانفيلد للإدارة من المملكة المتحدة في المرتبة التاسعة. أخيرًا وليس آخرًا، تمكنت كلية أس دي أيه بوكوني للإدارة من إيطاليا من ضمان مكان لها ضمن كليات الأعمال الـ 10 الأفضل.

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حول بالس ماركيت ريسيرتش

لأكثر من 25 عاما، تركز شركة بالس </201 ماركيت ريسيرتش على ضمان نجاح الشركات في السوق من خلال أبحاث السوق الموجهة نحو التنفيذ والتوصيات للتدابير المستمدة منها.

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المبدأ التوجيهي لعمل بالسهو وعد الأداء المتوسطة الحجم. “لقرارات أفضل. “ اقتنع عدد متزايد باطراد من الشركات الوطنية والدولية بمفهوم معالجة العلامة التجارية الذي طورته شركة بالس. تضمن شركات رئيسية عالمية مثل أودي، أوبل، فوكفاغن، غور-تيكس، أو زي أف سيرفسز، أو بي أي أس أف مزيدًا من النمو من خلال أبحاث السوق المخصصة التي توفرها بالس، كما تفعل الشركات المتوسطة الحجم.

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