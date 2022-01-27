‫شركة بيريجريت كونكت، ش. م. م تعلن عن اكتمال الإنفصال عن شركة Neudesic ش. م. م

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 يناير 2022 /PRNewswire/ —

يَسُر بيريجرين كونكت أن تعلن عن الانفصال عن نيوديسك ش. م. م، بحيث أصبحت الآن شركة مستقلة بذاتها.

ومن خلال انفصالها، أصبحت شركة بيريجرين كونكت في وضع يمكنها من الاستثمار والرفع من جودة ” تجربة عملائها ووظائف الانتقال إلي السوق والبحث والتطوير”.

إضافة إلى ذلك، فانفصال شركة لبيريجرين كونكت سيمنحها فرصة تسريع تطوير الميزات والقدرات الجديدة لإصدار منصتها القادمة لتقديم الخدمات(PaaS) الخاصة بالتطبيقات وواجهة برمجة التطبيقات وتكامل سير العمل. مما سيؤدي إلى تكامل خدماتها المحلية.

وتتكون منصة شركة بيريجريت كونكت من Neuron ESB و Design Studio و Management Suite و NetSuite PSA Add-In for Microsoft Project .

ويعبر إعلاننا عن هاجسنا اتجاه العملاء واستراتيجيتنا للتكامل في السوق. لذلك، فالشركة تخطط للاستثمار في إنتاج المزيد من الموصلات، ونموذج الاشتراك المستضاف على السحابة، وأحدث ميزات تكامل البيانات، وسهولة الاستخدام المخصصة لتصميم وتنفيذ عمليات الدمج للمؤسسات من جميع الأحجام.

قال الرئيس التنفيذي لشركة Neudesic بارسا روحاني “عندما تترك المجال لمجموعة مركزة من الأشخاص الموهوبين، فإن السماء تصبح الحد الوحيد للتوسع والنمو. لذلك، فإن انفصال شركة بيريجريت كونكت سيمكنها من اغتنام فرص جديدة كشركة قائمة بذاتها.”

علاوة على ذلك، يتم تمويل شركة بيريجريت كونكت ودعمها من قبل المدراء التنفيذيين ذوي الخبرة في مجال التكنولوجيا، والذين يرون فيها مستقبلًا مشرقًا. ولديهم رِؤية ايجابية حول التكامل في السوق، حيث يتنافسون جنبًا إلى جنب مع المنافسين الكبار ذوي المنصات الأكثر تطورًا بميزات تكامل مبتكرة.

يقول رئيس شركة بيريجريت كونكت مارتي واسزنيكي “تعتبر هذه فرصة كبيرة لـبيريجريت كونكت لإطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة لتحسين عروض خدماتها. وسيستفيد العملاء والمستخدمون المهتمون من الجدول الزمني المتسارع لبرامج التكامل الأسرع والأذكى والأكثر فعالية من حيث التكلفة والتي تعتبر سابقة من نوعها في التاريخ! “

وتقدم منصة شركة بيريجريت كونكت نفس مجموعة منتجاتها الرائعة، مع مزيد من التركيز على تمكين المؤسسات من تنفيذ وإدارة جميع عمليات الدمج بشكل أكثر ذكاءًا و سرعة و كفاءة.

نبذة عن بيريجريت كونكت

تعتبر منصة بيريجريت كونكت أحد منصات التكامل الرائدة التي تمكن الشركات من تبسيط التصميم والنشر والاستضافة وإدارة التطبيقات وواجهات برمجة التطبيقات وسير العمل. وتمكن المنصة من تأمين عمليات التكامل والعمليات التجارية الأكثر أهمية برؤية قابلة للتنفيذ، والتشخيص الدقيق، والتنبيه والتحكم الموحد بمؤسستكم بأكملها. وتتيح أيضا منصة بيريجريت كونكت إعادة استخدام موارد Microsoft .NET وتوسيعها لتبسيط تكامل التطبيقات وأتمتة وظائف الأعمال الهامة.

وتشتمل مجموعة منتجات Peregrine Connect: Neuron ESB و أستوديو التصميم ومجموعة الإدارة والتسيير، إضافة إلى وظيفة NetSuite PSA الإضافية ل Microsoft Project. وتقدم منصة بيريجريت كونكت مجموعة مبتكرة من الموصلات مخصصة لتطبيقات الشركات والمؤسسات الشهيرة. وتوفر أيضا ميزات تكامل بيانات قوية وواجهة مستخدم بسيطة ومرنة لتصميم وتنفيذ عمليات الدمج للمؤسسات والشركات من جميع الأحجام. ويستفيد عملاء بيريجريت كونكت من تجربة التطوير الفائقة والأداء الأفضل وتقليل التعقيد وميزة القيمة مقابل المال. وهي تتيح لهم الإعلان عن مشاريعهم في مختلف الصناعات وفي غضون أسابيع بدلاً من أشهر كاملة، إضافة إلى التواصل مع زبنائهم في جميع أنحاء العالم.

لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة https://www.peregrineconnect.com/

للتواصل مع بيريجريت كونكت:

نيلي منجازب

nelly.monjazeb@peregrineconnect.com