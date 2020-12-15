‫شركة تايف تؤمن تمويلا رأسماليا من السلسلة أ بقيمة 12 مليون دولار

مدعومة من قبل شركتي بي آر إي فنتشرز وتو سيغما فنتشرز، شركة تايف تقدم رؤى الموقع وحالة الشحنة في الوقت الحقيقي وأثناء النقل لكل جزء من سلسلة التوريد

بوسطن، 15 كانون الأول/ديسمبر، 2020 /PRNewswire/ — أعلنت شركة تايف إنك ، وهي مزود رائد لرؤى وضوح سلسلة التوريد العالمية، أنها أمنت الحصول على جولة تمويل السلسلة أ بقيمة 12 مليون دولار من بي آر إي فنتشرز تلاها استثمار من شركة تو سيغما فنتشرز بمشاركة من المستثمرين الحاليين نيكست فيو فنتشرز , هايبربلين فنتشرز ، وان واي فنتشرز ، فاذوم فنتشرز وآخرين. وستدعم هذه الاستثمارات الجديدة نمو تايف السريع والابتكار في المنتجات من أجل تقديم إشعارات التتبع السلس والتحليلات للشحنات.

تتبع الشحنات أمر معقد للغاية وغير موثوق به ومكلف. تعمل تايف على تغيير ذلك من خلال توفير رؤية في الوقت الفعلي لعملية الشحن بأكملها، بما في ذلك بيانات الموقع فائقة الدقة ورؤى الحالة مثل درجة الحرارة والصدمات والتعرض للضوء والرطوبة. وقد قوبل إطلاق تايف لأول جهاز تتبع للاستخدام الفردي جاهز لشبكات الـ جي 5 في الصناعة باهتمام كبير في السوق وموافقة عليه. يتزايد اعتماد العملاء لهذا الجهاز مع النمو الهائل في العملاء الجدد ونمو الإيرادات السنوية للشركة بنسبة 570٪، وهو المدفوع جزئيًا بتسليم أول جهاز تعقب يعمل بالليثيوم لمعالجة مخاوف السوق بشأن سلامة الليثيوم أيون والتأثير البيئي له.

وقال راجو ريشي، الشريك العام في بي آر إي فنتشرز: “صناعة الشحن البالغة 20 تريليون دولار بدأت تتوقع المزيد. وبدأت هذه الصناعة في الاعتماد السريع على تايف للحصول على رؤى في الوقت الفعلي عن شحناتهم، مما يمنحهم مستوى من الرؤية لم يسبق له مثيل في الصناعة بالإضافة إلى فرصة جديدة للتدخل الفعلي إذا تم التعامل مع الشحنات بشكل غير مناسب. على مدى الأربعة أعوام التي عرفنا فيها كرينار، رأينا أن حل التتبع الكامل من تايف يتم استخدامه في السوق بقوة من خلال قاعدة عملاء متنوعة ونحن فخورون بدعمه وفريقه فيما يقومون ببناء شركة محددة للفئة في مجال تتبع سلسلة التوريد.”

وقال كرينار كوموني، الرئيس التنفيذي لتايف إنك: “”نظرًا للطلب المتزايد على مجموعة حلول التتبع الكاملة من تايف، اتضح أن الوقت قد حان لتوسيع قدرتنا بشكل كبير على تلبية طلب الصناعة. إن الحصول على دعم بي آر إي فنتشرز وتو سيغما فنتشرز، بالإضافة إلى مستثمرينا الكرام الحاليين، يعني أنه يمكننا الاستفادة من خبراتهم والتركيز على تنمية منصتنا التي تركز على العملاء. يعني ضخ رأس مال النمو طرح المنتجات في السوق بشكل أسرع، وتعزيز جهود المبيعات والتسويق لدينا، وإضافة القيادة الرئيسية، وزيادة حضورنا الدولي “.

عن تايف

توفر تايف إمكانية رؤية الشحنات في جميع أنحاء العالم أثناء النقل في الوقت الفعلي مع رؤى قائمة على البيانات من منصة الرؤية كخدمة على مستوى المؤسسات. باستخدام منتج تايف، يمكن للشاحنين ومقدمي الخدمات اللوجستية من الأطراف الثالثة تتبع موقع وحالة منتجاتهم ومراقبتها أثناء عملية النقل. يوفر حل تايف كخدمة البيانات التي تم إنشاؤها بواسطة أجهزة التتبع الرائدة في الصناعة ما يسمح للعملاء بتحسين شحناتهم بشكل استباقي، وتحسين تجربة عملائهم، وإطلاق العنان لرؤى سلسلة التوريد بطريقة قابلة للتنفيذ في الوقت الفعلي. يقع مقر تايف في بوسطن، ولاية مساتشوستس. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.tive.co