‫شركة تكستارز تتشارك مع شركة أيه بي أن أمرو

بولدر، كولورادو، 28 آب/أغسطس، 2020 / بي آر نيوزواير / — اتفقت شركة تكستارز، وهي المنصة العالمية للاستثمار والابتكار، وشركة أيه بي أن أمرو، على تشكيل شراكة لثلاث سنوات لتسريع الابتكار عبر أحد برامج التسريع من تكستارز. وسيركز الشريكان على تحديد ودعم الشركات الناشئة الابتكارية التي تعمل على تحويل الخدمات المالية والحياة.

ستؤدي هذه الشراكة إلى ربط شركة أيه بي أن أمروبشبكةتكستارزالعالمية التي لا مثيل لها ومساعدة الشركة على تسريع الرقمنة والابتكار في تنفيذ استراتيجيتها. من خلال برنامج التسريع القائم على الإرشاد، ستقوم الشركتان بتوظيف ودعم أكثر الشركات الواعدة في المرحلة المبكرة في الصناعة المالية.

وقال كيث كامي، نائب رئيس قسم برامج التسريع في تكستارز، “الخدمات والتقنيات المالية تدعم الكثير مما نقوم به في مجال الأعمال والحياة وحتى التواصل الاجتماعي اليوم. تتيح لنا الشراكة مع شركة مبتكرة ومتفاعلة مثلأيه بي أن أمروالاستمرار في الاستفادة من الخبرة الهائلة في القطاع التي لدينا ومساعدة رواد الأعمال على تطوير الحلول التي تعزز الحياة وتحسن كيفية عمل الشركات.”

ستعمل الشركات الناشئة المختارة عن كثب مع فريق برنامجتكستارزوشبكة التوجيه الواسعة، ومع فريق الابتكار المؤسسي فيأيه بي أن أمرووخبراء الموضوع وشبكة العملاء.

وقال إدوين فان بوميل، مدير الابتكار فيأيه بي أن أمرو: “العمل مع النظام العام للشركات الناشئة هو أمر بالغ الأهمية لرحلة الابتكار فيأيه بي أن أمرو. هدفنا هو أن نكون في طليعة الابتكار في الأنظمة العامة ذات الصلة، ودعم الشركات الناشئة لتصبح رائدة في مجالها والسماح لنا ببناء مكانتنا الرائدة في مجال الابتكار. تتيح لنا الشراكة مع شركة تسريع رائدة مثلتكستارزإيجاد والتواصل مع أفضل الشركات الناشئة في النظام العالمي العام.”

الجدول الزمني:

• 14 سبتمبر 2020 – فتح باب التقديم

• يناير 2021 – اختيار 10 شركات

• مارس 2021 – بدء تشغيل برنامج تسريع أيه بي أن أمرووتكستارز

• يونيو 2021 – يوم العرض

حول تكستارز

تكستارزهي منصة عالمية للاستثمار والابتكار. تأسستتكستارزفي العام 2006، وبدأت بثلاث أفكار بسيطة – رواد الأعمال يصنعون المستقبل، والتعاون يقود الابتكار، والأفكار الرائعة يمكن أن تأتي من أي مكان. مهمتنا اليوم هي جعل الابتكار في متناول الجميع في كل مكان. نقوم بذلك من خلال ربط الشركات الناشئة والمستثمرين والشركات والمدن لخلق عالم أكثر استدامة وشمولية. منذ العام 2006، استثمرتتكستارزفي أكثر من 2200 شركة ولديها اليوم رسملة سوقية تبلغ 27 مليار دولار. . www.techstars.com

حول أيه بي أن أمرو

تخدم شركة أيه بي أن أمرو العملاء في قطاعات التجزئة والخدمات المصرفية الخاصة والخدمات المصرفية للشركات. ينصب تركيزنا الأساسي على شمال غرب أوروبا. نقدم للعملاء في هولندا مجموعة واسعة وشاملة من المنتجات والخدمات عبر مجموعة متنوعة من القنوات، بما في ذلك تطبيق الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول والخدمات المصرفية عبر الإنترنت. لدى أيه بي أن أمرو غرض واضح وجريءا: العمل المصرفي للأفضل وللأجيال القادمة. إن تأثير البنك على المجتمع والاقتصاد هائل، ولكي تكون مساهمتنا إيجابية ودائمة، نحتاج إلى اتخاذ الخيارات الصحيحة. كل ما نقوم به مستمد من هدفنا: الآن وفي المستقبل.