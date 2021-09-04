‫شركة تي سي أل ستطرح تلفزيونات 2021 الليد 8 كي الجديدة الصغيرة وطموحات جديدة أيضا

تحت شعار # لنتجاوز الرؤيا، ستعرض تي سي أل أسلوب حياة الذكاء الاصطناعي المقترن بإنترنت الأشياء عبر تكنولوجيتها الأحدث وعروضها المتعددة الفئة المبهرة

هونغ كونغ،4 أيلول/سبتمبر، 2021 / PRNewswire/ — تعقد شركة تي سي أل إلكترونيكس (1070.HK)، وهي واحدة من الشركات المسيطرة على صناعة التلفزيون العالمية وشركة الإلكترونيات الاستهلاكية الرائدة حدثا لا يُفوت على الإنترنت للإعلان عن أحدث إصداراتها من تلفزيوناتها الجديدة الصغيرة الليد 8 كي، كما ستقدم الفائزين بجائزة إي آي أس أيه ومعداتها للمنزل الذكي.

سيتم تسليط الأضواء على تفاني تي سي أل للتميز وتقديمها أفضل تجربة ترفيهية لإعادة تأكيد مكانة الشركة الرائدة في سوق تلفزيون الليد الصغير المتميز.

“تفخر تي سي أل باتخاذ خطوة للأمام في رحلة إنتاج تلفزيون تلفزيون الليد الصغير بإطلاقها تلفزيون الليد الصغير 8 كي السلسلة 2021 أكس. ومنذ العام 2018، تكرس تي سي أل قدراتها لإنتاج تقنية تلفزيون الليد الصغير، وبدأنا الإنتاج الضخم لـX10، وهو أول تلفزيون ليد صغير في العالم للسوق العالمية في العام 2019. أتطلع إلى مشاركة آخر أخبارنا حول تلفزيونات السلسة أكس للتلفزيون الصغير 8 كي الجديدة وكيفية نتجاوز الرؤيا في هذا الحدث، كما قال شاويونغ تشانغ، الرئيس التنفيذي لشركة تي سي أل إلكترونيكس.

ستشمل أبرز عروض الشركة في الحدث أجهزة تلفزيون الليد الصغير 8 كي السلسلة 2021 أكس المتميزة التي ستقدم تجربة مبتكرة في المسرح المنزلي وتفتح عالمًا جديدًا للمشاهدين. ستقدم تي سي أل أيضًا مجموعة كاملة من أجهزة التلفزيون والأجهزة المنزلية الذكية الحائزة على الجوائز والتي ستكشف عن إمكانات استراتيجية الذكاء الاصطناعي المقترن بإنترنت الأشياء.

كما يجب على عشاق الألعاب العالميين على الإنترنت مشاهدة بعض الأخبار الرائعة في هذا الحدث حيث تدعو تي سي أل الجميع إلى Transcend Vision.

في ما يلي تفاصيل حفل الإطلاق:

الإعلان العالمي للمنتجات

التوقيت. 10:00 حتي 11:00 صباحًا

التاريخ: 8 أيلول/سبتمبر </69، 2021

Livestream @ www.tcl.com/tcl-transcend-vision-2021/index.html

* وقت وتاريخ التوقيت الصيفي لأوروبا الوسطى (UTC+2)

نتطلع إلى رؤيتكم على الإنترنت قريبا.

عن تي سي أل إلكترونيكس

تي سي أل إلكترونيكس (‎1070.HK) هي شركة إلكترونيات استهلاكية سريعة النمو ولاعبة رائدة في صناعة التلفزيون العالمية. تأسست الشركة في العام 1981 وهي تعمل اليوم في أكثر من 160 سوقًا على مستوى العالم. وحسب أوميديا، أصبحت تي سي أل اليوم تحتل المرتبة رقم 2 بين شركات صناعة التلفزيون العالمية لناحية الحصة السوقية لعام 2020. تتخصص تي سي أل في البحث والتطوير وتصنيع منتجات الالكترونيات الاستهلاكية التي تتراوح بين أجهزة التلفزيون والمنتجات السمعية والمنتجات المنزلية الذكية.

الصورة- https://mma.prnewswire.com/media/1605370/image_5005564_18866347.jpg