‫شركة جريت وولز موتورز تحصد العديد من الألقاب في تقييم مؤشر رضاء العملاء مستخدمي السيارات في الصين لعام 2021؛ مستهدفة تلبية احتياجات العملاء

فازت هافال H6 بالمركز الأول في استطلاع رضاء العملاء عن استخدام فئة سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدامات (Sports Utility Vehicle – SUV) من مؤشر رضا العملاء مستخدمي السيارات في الصين التي يتراوح سعرها بين 100,000 و 150,000 رنمينبي . وفازت HAVAL DAGOU و WEY Mocha (للسوق الصيني) بالمراكز الأولى من “Market Spotlight في فئة سيارات الدفع الرباعي الرياضية متعددة الاستخدام (Sports Utility Vehicle – SUV) لعام 2021″. وفازت أيضًا WEY و HAVAL بالإضافة إلى ذلك بمسابقات تقييم خدمة المبيعات سواء قبل أو بعد البيع.

يجري هذا التقييم الخاص بمؤشر رضا العملاء مستخدمي السيارات في الصين منذ 20 عامًا. وقد اُعتمد من قبلCHINA جمعية الجودة في الصين (ASSOCIATION FOR QUALITY) وهي وكالة اختبار وتقييم موثوقة في الصين وذلك باستخدام نموذج معالجة بيانات موحد متقدم عالمي لتقييم المنتجات. ولا توفر نتائج الاختبار والتقييم مرجعًا إيجابيًا لمشتريات العملاء من السيارات فحسب، بل تساعد أيضًا شركات السيارات على تحسين جودة منتجاتها.

صرح كونغ لينغيين، مدير خدمات ما بعد البيع في شركة جريت وولز موتورز (GWM) في مؤتمر الموزعين الخارجين عبر الإنترنت في أغسطس من هذا العام قائلًا: “يمكن أن تساعدنا معرفتنا لاحتياجات العملاء فقط في إنشاء منتجات وخدمات مع الأشخاص”.

حيث تكرس الشركة جهودها لتلبية احتياجات المستهلكين العالميين وذلك من أجل ترقية منتجاتها وتحسين جودة خدماتها في العديد من الأسواق في جميع أنحاء العالم. وتأكيدًا على ذلك أطلقت الشركة مركبة GWM POER في يونيو من هذا العام وحظيت هذه الشاحنة بإشادة عدد كبير من المستخدمين المحليين.

وصرح أحد المستخدمين بعد إجراءه اختبار للمركبة قائلًا: “لقد كنت راضيًا تمامًا عن جودة وتجربة قيادة مركبة GWM POER. حيث حظيت المركبة بمزيج مثالي وهو محرك ديزل سعة 2.0 لتر وناقل حركة تلقائي ZF 8AT مناسب للإسراع في جميع الظروف. ويتمثل ذلك عند قيادة المركبة على الطرق الممهدة التي تصبح فيها الشاحنة GWM POER مريحة مثل سيارات الدفع الرباعي”.

وتعاونت شركة جربت وولز موتورز مع المعهد الوطني لإدارة التنمية (NIDA Poll) وهي وكالة استطلاعات موثوقة في تايلاند من أجل معرفة المزيد عن احتياجات المستهلكين وتحسين رضا العملاء عن جودة الخدمات وأطلقت حملة “الاستماع إلى صوت العملاء التايلانديين (Listening to the Voice of Thai Customers)”. كما ساهمت هذه الفعالية في جذب الآلاف من العملاء المحليين للتفاعل مع الموظفين الميدانيين. وتولت الشركة ترقية مخطط مسارها لمعالجة مشكلة صعوبة الحصول على معلومات النماذج التي طرحها العملاء. لذلك أنشأت شركة جريت وولز موتورز حاليًا العديد من متاجر التجربة الجديدة في مراكز البيع بالتجزئة، وصالات العرض الخاصة بالمبيعات الحضرية، كما أنشأت مركز تجربة المستخدم (User Experience Centre) في بانكوك.

وأنشأت أيضًا صالات عرض متنقلة في مراكز التسوق في جنوب إفريقيا من أجل التسهيل على العملاء في معرفة المزيد عن منتجاتنا كما قدمت الشركة خدمة “اختبار القيادة الافتراضي (Virtual Test Drive)” عبر الإنترنت في أستراليا.

وصرح ليو شيانغشانغ نائب رئيس شركة جريت وولز موتورز قائلًا: “يمكننا الفوز بمسابقات الأسواق العالمية فقط من خلال الاستفادة من احتياجات عملائنا وتقديم تجارب خدمة ممتازة”.