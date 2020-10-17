‫شركة جريت وول موتورز تعلن عن أسواق الإطلاق الأولى والمزيد من ميزات الأمان لسيارة بيك آب الجديدة

تفتخر سيارة بيك أب بور الجديدة باحتوائها على ميزات أمان ذكية إضافية. وتكمن الميزة التنافسية الرئيسية لسيارة بيك أب بور الجديدة في تكامل واعتماد تكنولوجيا أمان أكثر ذكاءً، حيث تم تصنيفها كجيل جديد من السيارات الذكية والأكثر أمانًا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. كما تسعى شركة جريت وول موتورز إلى جعل سيارة بيك أب بور قوة جديدة في سوق السيارات المسيطر وذلك من خلال تزويد المستخدمين بتجربة قيادة أكثر ذكاءً.

بالإضافة إلى ميزات مثل أبل كار بلاي، ونظام المساعدة في الحفاظ على الحارة LKA))، وتنبيه مغادرة الحارة (LDW) التي تم الإعلان عنها سابقًا، سيتم تجهيز سيارة بيك أب بور الجديدة أيضًا بنظام التنبيه بحركة المرور الخلفية CTA))، ونظام الكبح في حالات الطوارئ المستقل AEB))، ونظام مساعد السرعة الذكي (ISA). تمثل ميزات مساعدة القيادة المتقدمة الرائدة في السوق أحدث تقنيات أنظمة مساعدة القيادة الذكية، لا لغرض تحسين الراحة فحسب بل أيضًا لتعزيز السلامة الشاملة. سيتم الإعلان عن التكوينات المحددة لنموذج كل سوق من قبل كل سوق على التوالي.

وفي سياق تفصيلي أعلنت شركة جريت وول موتورز مؤخرًا عن تحولها من شركة سيارات صينية إلى شركة تكنولوجيا تنقل عالمية. من الابتكار التكنولوجي في البحث والتطوير إلى تحسين قدرات التصنيع باستمرار، تعمل شركة جريت وول موتورز بشكل شامل على تعزيز جميع جوانب الإنتاج بغية تصنيع منتجات عالية الجودة ومتميزة من الناحية التكنولوجية.

ومن الجدير بالذكر أن طراز سيارة بيك أب بور العالمي من شركة جريت وول موتورز يُصنَّع في مصنعها في مدينة تشونغتشينغ، والذي دخل مرحلة الإنتاج في عام 2019 كخامس قاعدة إنتاج كاملة العمليات لشركة جريت وول موتورز. إنه أيضًا مصنع ذكي، يتميز بإجراء عمليات التصنيع الذكية واللوجستيات الذكية والعمليات الرقمية لتحقيق نظام معلومات ذكي يعمل عل تنسيق البحث والتطوير والإنتاج والتوريد والمبيعات والموارد البشرية فضلًا عن الشؤون المالية والمواد. وتتم أعمال اللحام في ورشة اللحام الموجودة في المصنع باستخدام الروبوت بمعدل أتمتة 100%. وفي الوقت نفسه، فإن خطوط الإنتاج المستمرة ذات السرعة العالية الأوتوماتيكية واسعة النطاق في ورشة الوسم يتميزان بوظيفة تغيير القالب التلقائي (ADC) بإجراء واحد. وقد حقق نظام توريد قطع الغيار (SPS) وأنظمة المركبات الموجهة آليًا (AGV) في ورشة التجميع معدل أتمتة بنسبة 70%. وبفضل تطبيق التخطيط والجدولة المتقدمين (APS) ونظام تنفيذ التصنيع (MES) وأنظمة أخرى، قام المصنع أيضًا بتنفيذ تنسيق تخطيط الإنتاج والتحكم الإبداعي في العمليات وإدارة الجودة وإدارة المعدات وتنسيق سلسلة التوريد وجمع المعلومات وتكامل المعدات، والفهم الكامل للتصنيع الذكي.

نبذة عن شركة جريت وول موتورز

شركة جريت وول موتورز هي شركة تصنيع سيارات الدفع الرباعي والشاحنات الشهيرة عالميًا. وقد أدرجت الشركة في بورصة هونغ كونغ في عام 2003 وبورصة شنغهاي في عام 2011. ومع أربع علامات تجارية، بما في ذلك هافال (HAVAL) ووي (WEY) وأور (ORA) وجريت وول موتورز بيك أب (GWM Pickup)، تنتج شركة صناعة السيارات كلاً من مركبات الطاقة التقليدية والجديدة وتركز على فئات سيارة رياضية متعددة الأغراض والنصف نقل. يمكن لشركة جريت وول موتورز دعم مكوناتها الأساسية بشكل مستقل، بما في ذلك المحركات وناقلات الحركة. في عام 2019، باعت شركة جريت وول موتورز 1,058,648 مركبة جديدة، بزيادة قدرها 1.43٪ على أساس سنوي، متجاوزة المليون للعام الرابع على التوالي.

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