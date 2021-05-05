‫شركة “جيم تشانج سولار” GameChange Solar بقدرة 631 ميغاوات بنظام “جينيس تريكر” Genius Tracker ™ تواصل الصعود في جنوب تكساس

مدينة نورواك، كونيتيكت، 5 مايو/أيار 2021 / PRNewswire/ –– أعلنت شركة GameChange Solar عن ارتفاع سريع لنظام Genius Tracker™ بقدرة 631 ميغاوات في جنوب تكساس. وسيصبح النظام بعد اكتماله أكبر مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية في الولاية، وواحد من أكبر المشاريع في الدولة. يتألف المشروع من 1.4 مليون وحدة للطاقة الشمسية عبر 4000 فدان في مقاطعة وارتون (خارج منطقة هيوستن متروبوليتان). وستولد هذه القدرة 500 ميغاواط / 631 ميغاواط من الطاقة المتجددة لذا من المتوقع أن تزود 100,000 منزل بالطاقة سنويًا. ولتلبية الطلب الإقليمي المتزايد، سيتم شراء الطاقة المُوَلدة في موقع المشروع عبر الإنترنت في كتل وبيعها إلى سوق ERCOT للبيع بالجملة في عام 2021. وتتوقع EPC أن يكتمل المشروع في منتصف عام 2022.

وقد صرحت أليسون لارسون، مديرة تطوير الأعمال بشركةGameChange Solar: “أننا نركز على تقديم الدعم اللوجستي الفائق والتدريب للتأكد من أن مشروع تكساس بقدرة 631 ميغاوات سلس وناجح لـ EPC وصاحب المشروع. يستخدم النظام Genius Tracker ™ المُجرب وسريع التثبيت مع SpeedClamps ™ المجمعة مسبقًا مما يزيد من سرعة التثبيت مقابل المنافسين العاديين. كما أننا نتطلع إلى المزيد من هذه المشاريع الضخمة في تكساس وأماكن أخرى.”

وقد صرح ماكس جونسون، مدير تطوير الأعمال في GameChangeSolar: “بأن شركة الطاقة الكهروضوئية ذات المستويات القياسية تقع على طول ساحل خليج تكساس بالقرب من العديد من مشاريع الطاقة الشمسية الرئيسية الأخرى. وقد تم اختيار Genius Tracker ™ من جانب GameChange Solar لهذا المشروع التاريخي نظرًا لتصميمه المتين وقدرته على تحمل مناطق الرياح الشديدة. وأن فريقنا الهندسي ومندوبنا المخصصون في الموقع على أتم الاستعداد لدعم المطورين والمالكين الذين يستخدمون Genius Tracker ™ في المواقع المحيطة بهم والتي من المقرر أن تبدأ العمل في وقت لاحق من هذا العام “.

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