‫شركة جينيتيك إي أم إي أيه تكشف عن بحث جديد حول حالة الأمن المادي للعام 2021

المعارف من أكثر من 1500 من قادة الأمن المادي تسلط الضوء على الأمن السيبراني كأولوية استراتيجية وتسريع اعتماد البنية التحتية السحابية للأمن المادي.

باريس, 7 أبريل / نيسان 2021 /PRNewswire/ — بي آر نيوزواير / — جينيتيك إنك كشفت شركة جينيتيك إنك (“Genetec”)، المزود الرائد في مجال التكنولوجيا للأمن الموحد والسلامة العامة والعمليات وحلول ذكاء الأعمال، اليوم نتائج الأمن المادي في أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا تقريرها الجديد “الأمن المادي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 2021″، المستندة إلى رؤى ومعارف من أكثر من 1500 من مهنيي الأمن المادي. يلقي التقرير نظرة فاحصة على استفادة فرق الأمن المادي في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا من التكنولوجيا لإدارة كل من احتياجاتها قصيرة الأجل وأولوياتها طويلة الأجل. تقدم النتائج رؤى مفيدة لأولئك المسؤولين عن تطوير البنية التحتية الخاصة بمؤسساتهم واستراتيجياتهم الأمنية.

العام 2020 يعيد تركيز الأولويات

أكدت حقائق كوفيد-19، والتحول اللاحق إلى العمل في المنزل، قيمة التكنولوجيا التي يمكن أن توفر معرفة وتحكمًا أكبر. نتيجة لذلك، تم تحديد تحليلات الفيديو والتحكم في الوصول وإدارة الهوية على أنها تقنيات استراتيجية للعام 2021.

“في العام الماضي، شهدنا تحولًا زلزاليًا في طريقة تعامل الشركات مع الأمن. وأظهرت طفرة التحكم في الوصول داخل المنشآت أن صناعة الأمن المادي قادرة على تبسيط الحلول المبتكرة – لا سيما عندما يكون هناك طلب على تعزيز السلامة. مع دخولنا فصلًا جديدًا، يجب أن تستمر الصناعة في التكيف مع المتطلبات المتغيرة والاستثمار في أحدث الحلول التمكينية للمساعدة في جعل أماكن العمل لدينا أكثر أمانًا وصحة وأمانًا،” كما قال سيريل بيكر، المدير العام لأوروبا في جينيتيك.

الأمن السيبراني يمثل أولوية استراتيجية للعام 2021 وما بعده

الجرائم الإلكترونية في طريقها للوصول إلى مستويات قياسية في العام 2021، مع زيادة العمل من المنزل والاعتماد المتزايد على إنترنت الأشياء. على هذه الخلفية، يخطط 67٪ من المشاركين في الدراسة لإعطاء الأولوية لتحسين استراتيجية الأمن السيبراني الخاصة بهم في العام 2021.

“لقد أبرزت زيادة الجرائم السيبرانية أنه لم يعد من الممكن التعامل مع تدابير الأمن السيبراني والمادي كإجراءات منفصلة. يجب أن يشترك متخصصو الأمن المادي مع نظرائهم في تكنولوجيا المعلومات لفهم الحدود الحقيقية لمحيط الأمان والتخفيف من المخاطر. وهذا يتطلب ترسيخ صلابة إطار عمل الأمن السيبراني المادي، لضمان دمج الأجهزة الموثوقة في الشبكة وتكوينها وتحديثها وإدارتها لاحقًا طوال حياتها التشغيلية”، كما قالت كريستيان مورين، نائبة رئيس الخدمات السحابية وسي أس أو في جينيتيك إنك.

تسريع تبني السحابة والسحابة الهجينة

لطالما كانت أقسام الأمان المادي أبطأ في تبني السحابة الإلكترونية، ومع ذلك، تشير نتائج الدراسة إلى أن الوضع يتغير بسرعة. فقد قال ما يقرب من ثلثي المستجيبين إن الوباء قد سرع إلى حد ما (51٪) أو بشكل كبير (12.5٪) إستراتيجايتهم السحابية في ما يتعلق بالأمن المادي.

“لقد سلط التحول غير المسبوق إلى العمل عن بُعد والحاجة الناتجة إلى دعم التكنولوجيا الضوء على أهمية الحوسبة السحابية، وإذا لم يكن قادة الأعمال مقتنعين بفوائدها من قبل، فمن المحتمل أن يكونوا كذلك الآن”، كما أضافت مورين.

منهجية المسح

في كانون الثاني/يناير 2021، أجرت شركة جينيتيك أوروبا، الشرق الأوسط وأفريقيا استطلاعًا على متخصصي الأمن المادي في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. بعد مراجعة التقديمات وتنقية البيانات، تم تضمين 1550 مستجيبًا في العينة للتحليل.

لمزيد من المعرفة والاستنتاجات الرئيسية حول تحسين عمليات الأمان، يرجى تنزيل التقرير الكامل “الأمن المادي في أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا 2021”

حول جينيتيك

جينيتيك إنك هي شركة تقنية مبتكرة لديها مجموعة حلول واسعة تشمل الأمن والذكاء والعمليات. المنتج الرئيسي للشركة، Security Center، هو منصة ذات بنية مفتوحة توحد المراقبة بالفيديو القائمة على بروتوكول الإنترنت، والتحكم في الوصول، والتعرف التلقائي على لوحات السيارات، والاتصالات، والتحليلات. تقوم جينيتيك أيضًا بتطوير الحلول والخدمات المستندة إلى السحابة المصممة لتحسين الأمان والمساهمة في مستويات جديدة من الذكاء التشغيلي للحكومات والمؤسسات ووسائل النقل والمجتمعات التي نعيش فيها. تأسست جينيتيك في العام 1997، ويقع مقرها في مونتريال، كندا، وتخدم عملاءها العالميين عبر شبكة واسعة من الموزعين والمدمجين وشركاء القنوات المعتمدين والمستشارين في أكثر من 80 دولة.

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