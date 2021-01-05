‫شركة جي أس جي كيو تولي أهمية كبيرة للأبحاث والتطوير المستقلين، حيث يتصدر منتجها العمود الفولاذي الحاجز للضجيج الرئيسي الحاصل على البراءة على شكل الحرف H بالإنجليزية أكثر من 90 براءة وشهادة وطنية للشركة

ليانغ، الصين، 5 كانون الثاني، 2021 / بي آر نيوزواير / — تقوم شركة جيانغسو غوجيانغ للغلفنة الصناعية (سيشار إليها من الآن وصاعدا باسم جي أس جي كيو) بالاستثمار في الأبحاث والتطوير المستقلين وابتكار المنتجات منذ تأسيسها، وهي المنتجات التي تشمل ثلاثة أعمال رئيسية: مواد البناء، معدات سلامة المرور وهياكل تركيب أجهزة الطاقة الشمسية. وحتى اليوم، حصلت منتجات جي أس جي كيو الذاتية التطوير على أكثر من 90 براءة اختراع وشهادة، بما في ذلك منتجات خاصة بالمظهر والاختراع ونماذج المرافق، ألخ.

ومن بين هذه البراءات براءة الاختراع النجمية “للعمود الفولاذي الحاجز للضوضاء على شكل الحرف H،” الذي طورته جي أس جي كيو بصورة مستقلة، وقد تم استخدامه على نطاق واسع في مشاريع السكك الحديدية عالية السرعة العالمية. يضع هذا النوع من المنتجات أهمية كبيرة على التفاصيل في التصميم الهيكلي، مما يحسن بشكل فعال من عزل الصوت العام بأكثر من 35 ٪ مع تأثيرات جيدة لامتصاص الصدمات، ووظائف مقاومة الماء والمطر والثبات العالي، فضلا عن الحصول على عمر خدمة موثوق للنظام.

جي أس جي كيو هي واحدة من أكبر مصانع الغلفنة بالغمس الساخن في الصين. وبفضل قدرتها المستقلة على البحث والتطوير، تقدمت جي أس جي كيو بسرعة لتحتل موقعا متقدما في مقدمة قطاعات الأعمال الثلاثة، إذ صبحت واحدة من أكبر 100 شركة نقل في الصين وواحدة من أكبر 500 شركة خاصة في الصين. في الوقت نفسه، فازت منتجاتها على التوالي بأوسمة وجوائز مثل “التكنولوجيا المغلفنة بالغمس الساخن النظيفة وذات الكفاءة العالية وتصنيع الأجزاء الفولاذية، وجائزة التقدم العلمي والتكنولوجي لمقاطعة هوبى وتقنية الغلفنة بالغمس الساخن النظيف والعالي الكفاءة والمعدات الكاملة، وجائزة التقدم التكنولوجي والعلمي لبلدية تشونغنغ”، إلخ.

وقال يوان غوغيانغ، المدير العام لـ جي أس جي كيو، “إننا نطمح لأن نكون الشركة الرائدة عالميًا في مجال التكنولوجيا المغلفنة بالغمس الساخن ومزود المنتجات ونتمنى أن تخدم المنتجات الصينية المغلفنة الفائقة العملاء من جميع أنحاء العالم. يتم تصدير منتجات جي أس جي كيو المغلفنة بالغمس الساخن إلى أسواق دول مثل الولايات المتحدة الأميركية والهند وهولندا وأستراليا والإمارات العربية المتحدة وكوريا، وأقامت علاقة تجارية طويلة الأمد مع العملاء المحليين. وفي الوقت نفسه، ستوسع جي أس جي كيو حصصها في السوق الخارجية هذا العام. وقد أنشأت جي أس جي كيو مكتبًا فرعيًا في أستراليا وتخطط لإنشاء شركات فرعية ومكاتب في دول ومناطق مثل الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأوروبا.”

موقع جي أس جي كيو الرسمي: www.jsgq.cn



اتصالات المبيعات والأعمال: لي لينغ liling@jsgq.net