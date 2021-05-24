‫شركة خارون وشريكتها CSI تقدمان معلومات استخبارية دقيقة بشأن KYC وإدارة المخاطر المتعلقة بالعقوبات

لوس أنجلوس, 24 مايو 2021 /PRNewswire/ – أعلنت اليوم شركة خارون، وهي شركة تتخصص في البحوث وتحليلات البيانات التي تركز على التهديدات الأمنية والنزاعات الأخرى التي تؤثر على التجارة والتمويل العالميين، وشركة(CSI) Computer Services, Inc.وهي المزود لـ end-to-end fintech and regtech solutionsأنهما قد دخلا في شراكة لتزويد العملاء بإمكانية الوصول إلى الأبحاث وتحليلات البيانات التي من شأنها تعزيز أطر الجريمة المالية والرقابة التجارية.

تتطلع شركة خارون إلى ما هو أبعد من قوائم الجهات والكيانات المعرضة للعقوبات لتزويد المؤسسات: بتغطية أوسع وأكثر عمقًا من خلال تحديد الشبكات المحيطة بالجهات الفاعلة الخاضعة للعقوبات والتي تشكل تهديدات للجرائم المالية والامتثال التجاري. ستتوفر مجموعة بيانات خارون (50 Plus)، والتي تضم آلاف الكيانات التي لا تظهر في قائمة العقوبات ولكنها مملوكة عن الأغلب لأطراف خاضعة للعقوبات، لعملاء. CSI، .مجموعات بيانات خارون عن فنزويلا والبحرية.

وقد قالت فيكتوريا لومب، مديرة المبيعات في خارون: “لا تزال قاعدة 50٪ على وجه الخصوص تمثل تحديًا للعديد من الشركات التي لا تمتلك الموارد الداخلية للتحقيق والتحديث المتواصل لما يمكن أن يكون في الغالب سلاسل ملكية معقدة وشاملة. تتيح جميع مجموعات بيانات خارون اتخاذ قرارات أسرع وأكثر خبرة، وبالتالي أطر امتثال أكثر قوة. يسعدنا أن نتشارك مع CSI الذين يشاركوننا طموحنا لتمكين الشركات ببيانات وتحليلات أفضل مع حمايتها من التعقيدات التي تنشأ عن الفحص الزائد”.

قال كيرت جينتر، رئيس مجموعة ، CSI للحلول التجارية: “إن تحسين عملية الامتثال وتبسيطها أمران أساسيان لجميع الأعمال التجارية، خاصة ذات الموارد المحدودة. وهذا يعني تقليل كمية البيانات والتحليلات رديئة الجودة والتي قد تعتمد عليها، واستبدالها بنوع من الذكاء عالي الجودة الذي يمكن أن يحول برنامج الامتثال الخاص بك ويضمن أن شركتك تلبي التوقعات التنظيمية”.

نبذة عن خارون

شركة خارون هي مزود رائد للبحوث وتحليلات البيانات، وتركز على التهديدات الأمنية العالمية والخلافات الأخرى التي تؤثر على التجارة والتمويل العالميين. ومن بين عملاء خارون المؤسسات المالية الدولية من الدرجة الأولى، والشركات العالمية، وكيانات القطاع العام، وشركات الخدمات المهنية. يترأس شركة خارون مسؤولون سابقون كبار في وزارة الخزانة الأميركية، ومهنيون ذوو خبرة في تطوير البرمجيات وعلوم البيانات.

لمزيد من المعلومات عن فريق خارون أو للانضمام إليهم، يرجى زيارة www.kharon.com والتواصل معنا على لينكدن وتويتر.

نبذة عن شركة Computer Services, Inc.

تقدم شركة Computer Services, Inc. (CSI) تكنولوجيا مالية مبتكرة وحلول تتعلق بالامتثال التنظيمي للمؤسسات المالية والعملاء من الشركات في جميع أنحاء البلاد. تتفوق CSI ومن خلال مزيج من خدمة الخبراء وبأحدث التقنيات وعقلية العميل أولاً، في دفع الأعمال إلى الأمام في صناعة سريعة التغير. أدت خبرة CSI والتزامها بشراكات حقيقية إلى إدراجها ضمن أفضل التصنيفات على مستوى الصناعة مثل FinTech 100، وأفضل شركات التكنولوجيا المالية للعمل لدىAmerican Banker وMSPmentor أفضل 501 مقدم خدمة مُدار عالميًا. تُتداول أسهم CSI في OTCQX تحت الرمز CSVI. لمزيد من المعلومات حول CSI، يرجى زيارةwww.csiweb.com.

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