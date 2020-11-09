Press Release

‫شركة دايوونغ للأدوية المحدودة تعلن عن المرحلة الأولى من الدراسة الانتقالية على Fexuprazan مانع الحموضة التنافسية للبوتاسيوم

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– أظهرت نتائج الدراسة الانتقالية، المنشورة في مجلة سي (SCI)، نشرة علم العقاقير والعلاجات الغذائية، عدم وجود فروق سلالية في الخصائص الدوائية والديناميكية الدوائية لـ fexuprazan

– يهدف Fexuprazan إلى أن يكون أفضل دواء في فئته لداء الارتداد المعدي المريئي ( gastroesophageal reflux disease ) مع نتائج دراسة المرحلة 3 المتميزة

سيول، كوريا الجنوبية، 9نوفمبر 2020 /PRNewswire/ — في 27 أكتوبر، نُشرت نتائج الدراسة الانتقالية حول Fexuprazan، التي طورتها شركة الأدوية الكورية، شركة دايوونغ للأدوية المحدودة (تُعرف باسم فيما يلي باسم دايوونغ ورئيسها التنفيذي هو سينغو جيون)، في مجلة سي الطبية، النشرة الدورية التي تُعرف باسم علم العقاقير والعلاجات الغذائية (AP&T). Fexuprazan هو مانع الحموضة التنافسية للبوتاسيوم (P-CAB)، والذي يمنع بشكل عكسي مضخة البروتون التي تفرز أحماض المعدة من جدار المعدة. وهو دواء جديد تم فحصه لداء الارتداد المعدي المريئي.

قيمت الدراسة الانتقالية الملامح الحركية الدوائية والديناميكية الدوائية لـ Fexuprazan عند البالغين الأصحاء من الكوريين والقوقازيين واليابانيين في مستشفى جامعة سيول الوطنية. وفي هذه الدراسة، فحصت شركة دايوونغ تركيز الدواء في الدم والتأثير المثبط على إفراز حمض المعدة بعد الجرعات المفردة والمتكررة، والتي أظهرت عدم وجود فروق حركية دوائية وديناميكية دوائية بين الأجناس. يوصي الدليل الإرشادي مؤتمر التنسيق الدولي (ICH) بتقييم الحركية الدوائية والديناميكا الدوائية من أجل استقراء البيانات التي تم الحصول عليها من منطقة إلى أخرى.

وقد صرح قال الرئيس التنفيذي في شركة دايوونغ، سينغو جيون، قائلًا: “إننا نسعى لتنويع أشكال الجرعات وإجراء دراسات سريرية للحصول على مؤشرات إضافية لترسيخ Fexuprazan كأفضل دواء في فئته من بين علاجات داء الارتداد المعدي المريئي الأخرى استنادًا إلى بياناتنا المتميزة والمتميزة عن الأعراض. ومن المتوقع أن تؤدي نتائج هذه الدراسة إلى تسريع جهود الشراكة لتسويق Fexuprazan تجاريًا بسرعة في الأسواق العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا”.

وفي الوقت نفسه، اُختيرت أيضًا نتائج دراسة المرحلة الـ 3 من Fexuprazan للمرضى الكوريين المصابين بداء الارتداد المعدي المريئي التآكلي ونشره كأفضل ملصق بنسبة 10% في حدث أسبوع أمراض الجهاز الهضمي 2020 (Digestive Disease Week – DDW). أظهرت نتائج الدراسة أن Fexuprazan يحقق معدل شفاء 99% بعد 8 أسابيع من العلاج وأكدت أنه جيد التحمل. وبالإضافة إلى ذلك، فقد قدم Fexuprazan تخفيفًا فعالًا وفوريًا لأعراض الحموضة المعوية التي تحدث ليلًا ونهارًا. وعند إعطاء Fexuprazan للمرضى الذين يعانون من أعراض متوسطة إلى شديدة، كان التحسن في الأعراض أكبر بثلاث مرات من تلك التي تدار مع مثبط مضخة البروتون.

وعلاوة على ذلك، فقد حصلت شركة دايوونغ مؤخرًا على موافقة الدواء التجريبي الجديد (IND) من وزارة سلامة الأغذية والأدوية الكورية (MFDS) لإجراء تجريب Fexuprazan كتركيبة حقن، والتي تستهدف المرضى الذين يواجهون صعوبات في تناول الدواء عن طريق الفم أو يحتاجون إلى تثبيط سريع من إفراز حمض المعدة.