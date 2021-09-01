‫شركة “زيمو للأبحاث” تحصل على علامة CE لأطقم ™SafeCollect الجديدة لجمع العينات في المنازل

إرفاين، كاليفورنيا، 1 سبتمبر 2021 — /PRNewswire/ أعلنت اليوم شركة زيمو للأبحاث (Zymo Research) أن خطها الجديد من أطقم جمع العينات في المنازل قد حصل على علامة CE للبيع في الاتحاد الأوروبي (EU). وقد تم تصميم أطقم جمع العينات ™SafeCollect مع مراعاة أقصى درجات السلامة للمستهلكين للجمع الذاتي الغير خاضع للإشراف. وحاليًا، تتوفر تقنية ™SafeCollect بصِيَغ كلاً من المسحة البلعومية الأنفية و اللعاب.

أدى العدد المتزايد لشركات التكنولوجيا ومواقع اختبارات كوفيد-19 التي تتطلب من المستهلكين جمع عيناتهم الخاصة إلى التدقيق في نشر أجهزة جمع العينات التقليدية. ومن أجل تلبية هذه الحاجة، قام العلماء والمهندسون في زيمو للأبحاث بتطوير ™SafeCollect، وهو جهاز مصمم خصيصًا لجمع العينات في المنازل، والذي يُوفِّر سلامة المستخدم وسهولة الاستخدام من أجل أخذ العينات بشكل متسق. يتميز أنبوب أطقم جمع العينات ™SafeCollect الحاصل على براءة اختراع بختم أمان يمنع الانسكاب العَرَضي، و/أو التلامس العَرَضي، و/أو الابتلاع العَرَضي لوسيط تثبيت العينة.

وتحتوي أجهزة ™SafeCollect على حل التثبيت الخاص بالشركة والذي يُدعى دروع DNA/RNA Shield™ والذي يحافظ على الحمض النووي والحمض النووي الريبوزي في درجة حرارة الغرفة لمدة 30 يومًا على الأقل. هذا الحفظ ليس اقتصاديًا فحسب، ولكنه ضروري أيضًا عند شحن العينات حيث لا يتوفر الثلج الجاف الباهظ وطرق الشحن البارد باهظة الثمن الأخرى، أو عندما لا يُسمح بها. وقد كان ™DNA/RNA Shield أول وسيط نقل حصل على تصريح 510 (k) لجمع وحفظ وتعطيل فيروس سارس-كوف-2، مما يُوفِّر طبقة إضافية من الحماية لأولئك الذين يتعاملون مباشرة مع العينات، بما في ذلك الناقلون وموظفو المختبرات.

قال الدكتور ستانيسلاف فورمان من زيمو للأبحاث، “إن الاختبار في المنازل والجمع الذاتي للعينات البيولوجية لم يعد مقصورًا للاختبارات الجينية للمستهلكين المتخصصين فحسب، لكنهما سيكونان ضروريين من أجل تسهيل جهود الفحص والمراقبة الواسعة القائمة على المعلومات، فضلاً عن كونهما جانبًا حاسمًا في سوق الرعاية الصحية عن بُعد الناشئ”. “وقد تم تطوير أطقم جمع العينات ™SafeCollect من أجل المساعدة في تلبية هذا الطلب دون المساس براحة العميل أو سلامته، مع الحفاظ أيضًا على سلامة العينات المجمَّعة من أجل تحليل قوي. لقد أردنا إنشاء معيارًا قياسيًا جديدًا في جمع العينات باستخدام خط إنتاج ™SafeCollect“.

يقوم صانعو المعدات الأصلية لـ زيمو للأبحاث بتصنيع أجهزة ™SafeCollect لحساب جهات خارجية، كما يقومون بتقديم تعبئة وملصقات وتجهيز/تغليف مخصصين. لمزيد من المعلومات حول أطقم جمع العينات في المنازل ™SafeCollect من زيمو للأبحاث، قم بزيارة موقع الويب الخاص بهم.

حول شركة زيمو للأبحاث

زيمو للأبحاث هي شركة مملوكة للقطاع الخاص تَخدِم المجتمع العلمي والتشخيصي بأحدث أدوات البيولوجيا الجزيئية منذ عام 1994. وتنعكس رؤية الشركة “جمال العِلم هو جعل الأشياء بسيطة” في جميع منتجاتها، من عِلم الجينوم إلى تقنيات تنقية الحمض النووي/الحمض النووي الريبوزي. كما تُعرَف زيمو للأبحاث تاريخيًا بأنها الرائدة في عِلم ما فوق الجينوم، وهي تقوم بكسر الحدود بحلول جديدة لجَمع العينات، والقياسات الميكروبيولوجية، وأجهزة التشخيص، وتقنيات التسلسل من الجيل القادم (NGS) عالية الجودة وسهلة الاستخدام. تابع زيمو للأبحاث على فيسبوك ولينكد إن وتويتر وإنستغرام.

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