‫شركة زي تي إي تفوز بثلاث جوائز في فئة ابتكار الشبكات البصرية للموجة الضوئية في أو أف سي 2020

شنجن، 11 آذار/مارس، 2020 / بي آر نيوزواير / — — أعلنت شركة زي تي إي كوربوريشن (0763.HK / 000063.SZ)، وهي مزود دولي رئيسي لحلول الاتصالات، وحلول التقنية للشركات والمستهلكين، للإنترنت الجوال، اليوم، أن منصتها من الجيل التالي للوصول الضوئي TITAN, E-OTN ومنصتها للإدارة والسيطرة الذكية ZENIC ONE قد منحتا جائزة فئة ابتكار الشبكة البصرية في مؤتمر ومعرض الشبكات البصرية والاتصالات (أو أف سي) 2020 بفضل الموجة الضوئية، وهو ما يظهر موقع زي تي إي الريادي في ميدان الاتصالات البصرية.

استنادًا إلى بنية جهاز توجيه متقدمة ومحول موزع بالكامل، توفر منصة TTIAN (تايتان) أكبر سعة وصول في الصناعة وتتوافق مع مجموعة واسعة من سيناريوهات التطبيقات، مثل النطاق العريض المنزلي والشبكات الحكومية وشبكات المؤسسات و 4 جي و5 جي، فضلاً عن المناطق الصناعية. تدعم TITAN أيضًا وصول الجيل المتقاطع GPON و10G PONو 50G PON، مما يطيل دورة حياة المعدات في الشبكة بشكل فعال. تتيح منصة TITAN دمج شبكة الـ 5 جي و FTTH وتسريع نشر 5 جي من خلال تقاسم موارد البنية التحتية، مثل الألياف والقنوات وغرف المعدات. بالإضافة إلى ذلك، تحقق TITAN بشكل مبتكر تكامل تقنية المعلومات والاتصالات، وتوسع سيناريوهات تطبيق معدات الوصول من خلال الشفرة المدمجة. في الشبكات الحية للمشغل، توفر TITAN وظيفة Access CDN لنشر مقاطع الفيديو الأكثر مشاهدة في الأسفل، مما يحسن بشكل كبير تجربة المستخدم. حاليا، يتم نشر TITAN على نطاق عالمي.

وبوصفها الحل الرئيسي للشبكة الضوئية منزي تي إي، فإن حل E-OTN مجهز بمنتج ZTONE الرائد ZXONE 9700 منزي تي إي، والذي يدعم أكبر منصة توصيل عبر OTN في الصناعة مما يوفر سعة قصوى تبلغ 2 طن لكل فتحة، بحد أقصى يصل إلى 128طن لكل رف فرعي، بحد أقصى 384 طن في كتلة، وبالتالي تحقيق زيادة كبيرة في سعة الشبكة. عن طريق سلسلة كاملة من الشرائح الداخلية وخوارزمية Flex Shaping الفريدة، تسجلزي تي إيالعديد من الأرقام القياسية العالمية في مجال البث لمسافات بأكثر من 100 غيغا وقد أثبتت أطول مسافة بث في اختبار على 400 غيغا الحالي على شبكة تشاينا موبايل في العام 2019، وتحقيق مسافة بث لأكثر من 600 كم.

منصة الإدارة والسيطرة الذكية منزي تي إي، ZENIC ONE يمكن أن تساعدعلى توفير خدمة بنقرة واحدة، وتحسين فعالية نشر الخدمة وتجربة المستخدم بشكل فعال. وفي الوقت نفسه، استنادًا إلى تحليل البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي، يمكن لـ ZENIC ONE تحديد أخطاء الشبكة بدقة، وتوفير حلول المعالجة الآلية، وتحليل الأسباب وإنشاء إطلاق الإنذار في الوقت المناسب، وبالتالي توفير تكاليف التشغيل والصيانة الفعالة لشبكات المشغلين وتحسين كفاءة التشغيل والصيانة.

وقال هنغ يونجون، نائب رئيس شركةزي تي إي، “أود أن أعرب عن امتناني لشركائنا العالميين على التقدير الكبير. يشرفنا أن نحصل على الجوائز. ستواصلزي تي إيالعمل مع الشركاء في صناعة الاتصالات البصرية لتعميق الابتكار التكنولوجي والتعاون، وذلك لتحقيق النجاح في العمل معا.”

باعتبارها وسيلة معروفة في مجال الشبكات البصرية العالمية، حصل حل Lightwave (الموجة الضوئية) على جوائز الابتكار السنوية في مؤتمر ومعرض أو أف سي لسنوات عديدة في فئة أفضل المنتجات والحلول في مجال الاتصالات البصرية. الحكام متخصصون مشهورون في الشبكة البصرية، وهم إما مشغلو شبكات وموردون وكبار مسؤولين تنفيذيين، أو محللون ومهندسون من شركات الأبحاث والاستشارات الصناعية.

زي تي إي هي مزود لأنظمة الاتصالات المتقدمة والأجهزة المحمولة وحلول تكنولوجيا المؤسسات للمستهلكين والمشغلين والشركات وعملاء القطاع العام. كجزء من استراتيجية زي تي إي، تلتزم الشركة بتزويد العملاء بالابتكارات المتكاملة لتقديم التميز والقيمة مع تلاقي قطاعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وإذ تُدرج في بورصة هونغ كونغ وشنجن (H share stock code: 0763.HK / A share stock code: 000063.SZ)، زي تي إي تبيع منتجاتها وخدماتها في أكثر من 160 دولة.

وقد حصلت زي تي إي حتى الآن على 46 عقدًا من عقود الـ 5 جي التجارية في أسواق الـ 5 جي الرئيسية مثل أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا، إلخ. وتلتزم زي تي إي بنسبة 10 في المئة من إيراداتها السنوية للبحث والتطوير وهي تلعب أدوارا قيادية في المنظمات الدولية لوضع المعايير.