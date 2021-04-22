‫شركة سابكس تطلق HyperSense، المنصة الشاملة المعززة

– حل مرن ووحداتي وخال من التعليمات البرمجية تم تصميمه لتسريع تبني ودمقرطة الذكاء الاصطناعي في التحليلات الخاصة بالمؤسسات

– الآن، يمكن لمستخدمي الأعمال في المؤسسات تكوين حالات استخدام لتحليلات الأعمال المهمة بسهولة، مع إمكانات قوية وسهلة الاستخدام باستخدام HyperSense

دنفر، لندن وبنغالور، الهند، 22 نيسان/أبريل 2021 / PRNewswire / – أطلقت شركة سابكس ، الشركة الرائدة في مجال الثقة الرقمية، اليوم منصة HyperSense ، وهي منصة تحليلات متكاملة شاملة تساعد الشركات على اتخاذ قرارات أسرع وأفضل من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة القيمة للبيانات.

تم تطوير HyperSense استنادًا إلى تجربة سابكس الواسعة في تحليلات البيانات، وهي منصة تحتوي على جميع إمكانات التحليلات المعززة التي تحتاجها المؤسسات في منصة واحدة، مرنة ووحداتية. تتيح إمكانات HyperSense الفريدة بدون تعليمات برمجية للمستخدمين الذين ليست لديهم معرفة بالترميز تجميع البيانات بسهولة من مصادر مختلفة، وتحويل البيانات إلى رؤى من خلال بناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتفسيرها وضبطها، ومشاركة نتائجهم بسهولة عبر المؤسسة.

وإذ تم تعريفها أولا من قبل غارتنر، تستخدم التحليلات المعززة تقنيات تمكينية مثل التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي للمساعدة في إعداد البيانات وإنشاء الرؤى وتفسير الرؤى. وهي تمكّن الخبراء والعلماء غير المتخصصين في البيانات من خلال أتمتة العديد من جوانب علم البيانات، بما في ذلك تطوير النماذج وإدارة ونشر نماذج الذكاء الاصطناعي.

لا يزال الذكاء الاصطناعي في المراحل الأولى من التبني الهادف في معظم الشركات. عادةً ما تواجه الشركات التي تتوق إلى الاستفادة من وعود الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا التعلم الآلي العديد من العقبات مثل إثبات القيمة من خلال تجارب أولية بارعة،؛ عدم وجود ذكاء اصطناعي متكامل ومكدس بيانات، ونقص في مهارات الذكاء الاصطناعي.

تحل منصة HyperSense كل هذه التحديات من خلال خمسة استوديوهات قوية ووحداتية:

· يوفر ستوديو إدارة البيانات للمستخدمين إمكانية الوصول في مكان واحد إلى البيانات المجمعة والمتدفقة عبر تنسيقات بيانات متعددة ويسمح لهم بالبحث عن البيانات التي تم جمعها من جميع أنحاء الشركة وإثرائها وهيكلتها والتحقق من صحتها؛

· يسمح ستوديو نمذجة الأعمال للمستخدمين بتطبيق القواعد وإجراء عمليات تدقيق البيانات في الوقت الحقيقي، ومعلومات الملف الشخصي، ومراقبة وتوقع مؤشرات الأداء الرئيسية للأعمال؛

· ستوديو الذكاء الاصطناعي يضيف قدرات الذكاء الاصطناعي مثل بناء النماذج وتشخيص النماذج والذكاء الاصطناعي القابل للتفسير وضبط المعلمة الفائقة؛

· ستوديو ذكاء الأعمال يصور إخراج تحليلات البيانات للحصول على رؤى سريعة ومشاركة سهلة.

· ستوديو أتمتة الأعمال يسمح للمستخدمين بإنشاء إجراءات ومهام سير عمل لدفع القرارات إلى الأمام بناءً على رؤى البيانات..

تتضمن منصة HyperSense أيضًا عددًا من حالات استخدام التحليلات المبنية مسبقًا في قطاعات التسويق والتمويل وتكنولوجيا المؤسسات لتقديم نتائج فائقة السرعة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للعملاء استخدام منصة HyperSense لإنشاء تطبيقاتهم التحليلية المصممة خصيصًا والمدعومة بالذكاء الاصطناعي.

يمكن دمج المنصة السحابية الأصلية مع البنى التحتية الحالية لإدارة البيانات أو تنفيذه كحل مستقل لتحليل بيانات التوصيل والتشغيل.

ويقول سوريش شينتادا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في سابكس:: “تكافح معظم الشركات من أجل تطبيق الذكاء الاصطناعي بهدف تحقيق القيمة التجارية في الأساس. وبدلاً من ذلك، يتم توجيه مبادرات الذكاء الاصطناعي بواسطة فرق علوم البيانات، مع القليل من التوافق بين أولويات الأعمال وتكنولوجيا المعلومات. وقد قمنا بتطوير HyperSense لمعالجة هذا الأمر – فهذه المنصة تمنح المؤسسات مزيدًا من الاستقلالية، ووصولًا أوسع إلى الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، وتمنح مزيدًا من القوة إلى مستخدمي الأعمال. مع هذه المنصة المغيرة لقواعد اللعبة، ستكون الشركات قادرة على الدمقرطة الحقيقية للذكاء الاصطناعي وتحويل البيانات إلى رؤى موثوقة بسرعة وكفاءة أكبر، ودعم نماذج الأعمال المرنة وتسريع تحول أعمالهم بشكل كبير.”

HyperSense هي منصة مرنة لا تتطلب تعليمات برمجية تعتمد على السحابة الأصلية مبنية على تقنية مفتوحة المصدر ويمكن نشرها محليًا أو في بنية أساسية مختلطة أو في أي بيئة سحابية. تم تصميم المنصة لمساعدة المؤسسات على زيادة عائد الاستثمار من التحليلات وزيادة الكفاءة عبر سلسلة قيمة البيانات بأكملها.

نبذة عن سابكس

سابكس هي شركة رائدة في تمكين الثقة الرقمية للأعمال عبر العالم.

تأسست سابكس في 1994، وتساعد عملاءها على زيادة إيراداتهم وربحيتهم. مع إرث خدمة السوق من خلال حلول عالمية المستوى لتحسين الأعمال والتحليلات، تقود سابكس الآن الطريق من خلال تمكين الثقة الرقمية الشاملة في النظم العامة للأعمال لعملائها. مع التركيز على تخفيف المخاطر، والأمن، وإمكانية التنبؤ، والذكاء، تساعد سابكس الشركات على تبني التغييرات الابتكارية والنجاح بثقة في إنشاء عالم رقمي آمن لعملائها.

من خلال HyperSense، وهي منصة تحليلات معززة شاملة، تُمكّن سابكس مزودي خدمات الاتصالات وعملاء المؤسسات من اتخاذ قرارات أسرع وأفضل من خلال الاستفادة من تحليلات الذكاء الاصطناعي عبر سلسلة قيمة البيانات. يتيح الحل للمستخدمين الذين ليست لديهم معرفة بالشفرة تجميع البيانات بسهولة من مصادر مختلفة، وتحويل البيانات إلى رؤى من خلال بناء نماذج الذكاء الاصطناعي وتفسيرها وضبطها، ومشاركة نتائجهم بسهولة عبر المؤسسة، كل ذلك على منصة بدون شفرات.

وأخيرًا تقدم سابكس أيضًا خدمات مدارة قابلة للتحسين وخدمات استشارات الأعمال. لسابكس أكثر من 300 عملية تركيب لمنصتها في أكثر من 90 دولة. وللحصول على مزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: www.subex.com .

اتصالات الإعلام:

سانديب بانغا

sandeep.banga@subex.com